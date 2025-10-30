Cabildo Abierto, que integró la cúpula del Ministerio de Defensa, se desmarca de las garantías dadas a Cardama

Exsubsecretario de Defensa dijo que “la decisión política” de otorgar prórrogas a Cardama para que presentara los avales fue del ministro y que el presidente Lacalle Pou “estaba al tanto de todo”

imagen de Familiares considera “aberrantes” los dichos de Rivera Elgue y recela de “un partido militar” en el poder.

El proceso por el cual el gobierno aceptó del astillero Cardama una garantía que ahora es cuestionada puso en el foco de la discusión al Partido Nacional, que encabezó el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y a Cabildo Abierto, que ocupó la subsecretaría de la cartera. El senador colorado Robert Silva dijo a la diaria que el asunto compete a ambos partidos por los roles que ocuparon. Sin embargo, exjerarcas cabildantes se desmarcan de las decisiones políticas criticadas por la actual administración.

Rivera Elgue fue subsecretario desde el marzo de 2020 hasta agosto de 2024, cuando renunció para trabajar en la campaña electoral. Su sucesor fue Marcelo Montaner, también cabildante. Elgue, que viajó a España para visitar el astillero en mayo de 2023 junto con un oficial de la Armada Nacional, declaró hace dos semanas en el marco de la investigación administrativa sobre el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) que realiza la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El gobierno firmó un contrato con Cardama en diciembre de 2023 para la construcción de dos OPV a un costo total de 82 millones de euros. El contrato estipulaba que el astillero debía conseguir, en 45 días, dos garantías millonarias.

El ministerio otorgó varias prórrogas para que la empresa presentara las garantías exigidas, algo que logró recién 11 meses después de firmar el contrato, en octubre de 2024. Elgue dijo a Búsqueda que “la decisión política” de otorgar estas prórrogas fue del ministro de turno (primero Javier García y desde marzo de 2024 Armando Castaingdebat) y agregó que “en este proceso el presidente” Luis Lacalle Pou “estaba al tanto de todo”

La plata de los uruguayos Elgue recuerda que el por entonces senador Mario Bergara planteó en la Comisión de Defensa que en el diseño del contrato “se cocinaba” la compra. “Me aseguré de que el contrato tuviera las condiciones para que se protegiera la plata de los uruguayos”, dijo, y destacó que propuso que, además de la garantía que demandaba la normativa nacional, se sumara una segunda.