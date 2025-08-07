  • Cotizaciones
    jueves 07 de agosto de 2025

    Cancillería enlentecerá envío de diplomáticos al exterior por falta de presupuesto

    En el Senado, la oposición cuestionó el informe que presentó Juan Canessa, elegido para dirigir la Embajada de Uruguay en Cuba; Portugal envió el beneplácito previo para que se designe a Carolina Ache

    El canciller, Mario Lubetkin, durante el anuncio de nuevos embajadores en el Ministerio de Relaciones Exteriores

    El canciller, Mario Lubetkin, durante el anuncio de nuevos embajadores en el Ministerio de Relaciones Exteriores

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Mientras la Cancillería decidió enlentecer el envío de diplomáticos al exterior por falta de presupuesto, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó ayer las venias para designar como embajadores de Perú, Suiza y Cuba a Silvana Montes de Oca, Gabriela Civila y Juan Canessa, respectivamente.

    Si bien las venias de Montes de Oca y Civila no provocaron debate, en la comisión, y especialmente en la oposición, causó malestar el informe que hizo Canessa, integrante del Partido Comunista y exjerarca de la Intendencia Montevideo. Eso derivó que al término de su exposición hubiera cuestionamientos a la designación del ahora embajador, dijeron a Búsqueda fuentes parlamentarias. Así, el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que aprobará la venia de Canessa solo por “lealtad institucional”, mientras que el colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, adelantó que no la votaría.

    El Poder Ejecutivo aún no ha enviado todas las solicitudes de los embajadores que ha anunciado, entre ellas la de la exvicecanciller colorada Carolina Ache, quien fue elegida para encabezar la Embajada de Uruguay en Portugal. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la semana pasada el beneplácito del gobierno portugués para que Ache sea designada, dijeron las fuentes.

    También hay otras venias en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado que todavía no fueron tratadas.

    Según explicó a Búsqueda una fuente del Poder Ejecutivo, el gobierno escalonará las salidas de embajadores y otros funcionarios del servicio exterior a sus cargos “porque el anterior no dejó proyectado el presupuesto necesario para cubrir todas las vacantes que se generaron entre regresos de cargos políticos y vencimientos normales de quinquenio”.

    “Estamos enlenteciendo el proceso sobre todo por eso”, añadió un informante de Cancillería.

