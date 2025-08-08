  • Cotizaciones
    Frases de la semana

    Frases-de-la-semana.jpeg
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Las decisiones que trazó el Poder Ejecutivo anterior, de hablar de hojas de ruta, le hicieron muy mal a una planificación estratégica de Uruguay. Las hojas de ruta son un plan de trabajo, pero no son lo mismo que políticas públicas nacionales (...). No podemos perder más tiempo. Las últimas medidas que de alguna manera intentaron empezar a trabajar más a mediano y largo plazo en algunos sectores de la industria fueron, sobre todo, en el gobierno de (José) Mujica. A partir de ahí empezamos en una decadencia”. (Ministra de Industria, Fernanda Cardona, entrevistada por El Observador, martes 5)

    “Esos niños que hoy están naciendo en esas situaciones de vulnerabilidad extrema es sobre quienes, en última instancia, va a recaer el financiamiento del sistema dentro de 30 o dentro de 50 años”. (Hugo Bai, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social convocado por el gobierno para discutir cambios al sistema de seguridad social, al resaltar la importancia de diseñar y financiar políticas que atiendan la situación de la pobreza infantil, la diaria, lunes 4)

    Alejandro Rico 
    Entrevista

    Director de A Ganar dice que la fundación es víctima de una "campaña de persecución" y "cancelación" por no ser "de izquierda"

    Por Victoria Fernández
    Ministro de Economía, Gabriel Oddone
    Parlamento

    El Ministerio de Economía analiza incluir en el Presupuesto un gravamen a las utilidades de los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay

    Por  Victoria Fernández  y Nicolás Delgado

    “Para el gobierno, los trabajadores estatales somos parte del ajuste fiscal”. (Secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Joselo López, El Observador, lunes 4)

    “El enemigo que hoy acecha es demasiado poderoso para enfrentarlo divididos”. (Presidente Yamandú Orsi al participar de un evento sobre crimen organizado que convocó el canal de streaming Yunta, lunes 4)

    “¿Tiene nuestro Estado y sistema político la espalda para encarar en serio este tema? Sea cual sea la respuesta, la conferencia dejó claro que el statu quo es insostenible. El aumento del crimen organizado amenaza la estabilidad en Uruguay, un país orgulloso de su tradición y su baja desigualdad en comparación con la región”. (Director de Comunicación Estratégica del centro de estudios especializado en políticas públicas Ceres, Daniel Supervielle, en una columna de opinión que dedicó al evento sobre crimen organizado que convocó el canal de streaming Yunta, martes 5)

    “Nos quedan más dudas que certezas”. (Diputado colorado Walter Cervini sobre la decisión de interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la decisión de suspender el proyecto Neptuno y modificar las condiciones del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, rueda de prensa, martes 5)

    “No tiene sentido que una intendencia gestione un casino”. (Intendente de Montevideo, Mario Bergara, que pretende que el Casino Municipal pase a la órbita de la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía, Canal 5, martes 5)

    “Antel tiene que ocuparse de la conectividad, no de producir shows”. (Directora de Antel en representación del Partido Nacional, Laura Raffo, al mostrarse crítica con la posibilidad de que la empresa estatal maneje de forma directa el estadio Antel Arena, Informativo Carve, miércoles 6)

    “Vengo a hacer lo que debo para poder servir mejor desde donde quiero”. (Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al renunciar a su banca en el Senado, algo que en principio no pensaba hacer y que le reclamaron varios correligionarios blancos, sesión parlamentaria, martes 5)

    “Es un dogma decir ‘no puedo colocar más impuestos’. Es un dogma que viene de un pensamiento conservador”. (Dirigente del sindicato de la educación privada y del PIT-CNT Sergio Sommaruga, la diaria, martes 5)

    “Desconozco, a mí nadie me hizo llegar ningún malestar”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, al ser consultada sobre la molestia que causó en la Armada la designación de José Luis Elizondo como comandante en jefe, que derivó en que tres contralmirantes decidieran pedir el pase a retiro por entender que el nombramiento es contrario a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, rueda de prensa, lunes 4)

    “Nadie se anima a hablar todavía, pero con estos números no llegaríamos al 6% (para la educación), ni cerca”. (Secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, Emiliano Mandacen, sobre el objetivo de llegar a un 6% del PBI para la educación hacia el final del período de gobierno y las primeras versiones sobre el “espacio fiscal” de crecimiento que habrá en el Presupuesto, la diaria, miércoles 6)

    “El problema no es el sistema, sino el hecho de que un país pobre se atreva a actuar como un país soberano”. (Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al defender en la red social X la decisión exprés del Congreso de ese país de aprobar una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, domingo 3)

    “La primera investigación fundamental que le vamos a dar al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) es la investigación sobre el PCC en la Argentina”. (Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa en la que anunció que le encomendó al flamante DFI investigar a la organización criminal de origen brasileño Primeiro Comando da Capital, Infobae, martes 5)

    “Hay personas que son insustituibles. Y Fabián era una de ellas. Lo vamos a extrañar enormemente”. (De un artículo de El País por el fallecimiento del periodista Fabián Cambiasso, martes 5)

    “El mundo está un poco inestable ahora mismo. Da la sensación de que estamos ante una cierta agitación política, social, medioambiental, espiritual, social. ¿Y qué une a la gente? Las risas, las lágrimas, la alegría, la familia, la nostalgia, la seguridad”. (Actriz Jamie Lee Curtis al explicar que uno de los motivos que la llevó a impulsar una segunda parte de la película Un viernes de locos más de 20 años después es que “hace feliz a la gente”, El País de Madrid, domingo 3)

    Debate

    Plenario del Frente Amplio discutió dificultades de financiamiento de sus comités de base y el "vaciamiento" de las estructuras departamentales

    Por Santiago Sánchez
    Defensa

    Senadores oficialistas volvieron a postergar ascenso a coroneles del Ejército

    Por Santiago Sánchez
    Desinformación

    De la inteligencia artificial a las estafas: cómo el periodismo colaborativo enfrenta la desinformación digital en América Latina

    Por Guillermina Servian
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel cree que no logra dominar la batalla global sobre "el relato" de lo que sucede en Gaza

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Vestimenta y textiles es el principal rubro de compra bajo el régimen simplificado

    Compras web bajo el régimen "simplificado" se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total

    Revólver calibre 38 en la casa de un particular en Montevideo. 

    Cuatro fiscales mujeres lideran las investigaciones de homicidios, con "gran acumulación" de trabajo y una violencia creciente

Por Macarena Saavedra

    Por Macarena Saavedra
    Patricia Bullrich y autoridades de la Policía Federal de Argentina durante la conferencia de prensa en la que anunciaron el nuevo combate contra el PCC

    Argentina empezó una investigación sobre el PCC de Brasil e incluyó a Marset entre sus integrantes

Por Juan Francisco Pittaluga

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Bomba de humo en un paro del PIT-CNT en 2023

    La conflictividad laboral escala con la discusión salarial y presupuestal, tras un primer semestre moderado

Por Redacción Búsqueda

    Por Redacción Búsqueda