Compras web bajo el régimen “simplificado” se encaminan a un récord, al igual que el de franquicia total

El fenómeno que provocó la plataforma Temu entre los consumidores uruguayos —que reciben a diario mails con promociones, “ofertas secretas” y “sorpresas” con porcentajes de reembolso—, impulsando el uso de las encomiendas con exoneración fiscal, también se refleja en el crecimiento del régimen de importación simplificada.

Esa modalidad, a diferencia del sistema común de compras web con franquicia aduanera (exenta de todos los tributos de importación e IVA), implica que el comprador tenga que abonar un impuesto único de 60% del valor de la factura con un pago mínimo de US$ 10. Otra particularidad es que, además de las personas físicas, lo pueden utilizar empresas para fines comerciales, es decir que la mercadería se puede revender en plaza. Si bien estas compras pueden ser por hasta US$ 200 y pesar no más de 20 kilos, no tienen límite en la cantidad de envíos al año, como en el régimen de franquicias, que solo habilita tres encomiendas por individuo.

Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), en todo el 2024 hubo 322.300 envíos o “guías” por US$ 17,9 millones en mercadería ingresada por el régimen simplificado. En comparación al 2023, eso significó un crecimiento de 332% en cantidad de envíos y de 316% en valor.

“Gran parte” del crecimiento del régimen simplificado está “indefectiblemente” asociado al uso de Temu por parte de los consumidores finales que ya agotaron las tres franquicias habilitadas por año, dijo a Búsqueda la asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios (CCSU), Ana Laura Fernández.

A su juicio, el “salto tan importante” en la utilización de ese sistema de importación tiene que ver con el uso por parte de las personas físicas, porque los precios de la mercadería en origen son “tan bajos, sin costos de flete, que igual les es redituable traerla pagando el 60% de impuesto”.

Fernández no descarta que también estén recurriendo más al régimen empresas en general para luego revender los productos en plaza, dado el bajo monto por envío, pero consideró que se trataría de firmas o emprendimientos de pequeño porte, ya que los montos por paquete son reducidos. En 2024, cada paquete fue por un valor de US$ 55,7 en promedio.

A pesar del crecimiento, según surge de comparar las estadísticas oficiales, el uso del régimen simplificado está muy por debajo de las compras web con franquicia total, ya que en todo el año pasado las encomiendas totalmente exoneradas fueron 974.565 por US$ 107,1 millones.

Cantidad y rubros

De acuerdo con las estadísticas de la DNA proporcionadas a Búsqueda, los principales rubros importados bajo el régimen simplificado fueron vestimenta y manufacturas textiles, juguetes, muebles y artículos de decoración para el hogar, máquinas, aparatos y material eléctrico. También tuvieron una participación relevante los relojes y sus partes, sombreros y otro tipo de mercaderías no especificadas.

Si bien la cantidad de envíos y el valor total de las compras por este sistema venía aumentando año a año desde el 2016 (a excepción del 2020 por el impacto de la pandemia de Covid-19), en 2024 —cuando la plataforma Temu quedó habilitada para las compras web desde Uruguay— la tendencia se acentuó. La cantidad de guías pasó de 74.594 en 2023 a 322.300 el año pasado, y el monto saltó de US$ 4,3 millones a US$ 17,9 millones. Respecto a 2020, el crecimiento de las importaciones bajo régimen simplificado fue de 826%.

En lo que va de este año —hasta el 25 de julio—, iban registradas 237.261 guías por US$ 18,1 millones, un monto que ya superó al de todo el 2024, lo que anticipa un nuevo récord. Solo en junio, la cantidad de envíos superó los 50.000.

Fernández comentó que este fenómeno de crecimiento exponencial en el uso de los sistemas de franquicias y de régimen simplificado que se profundizó con la accesibilidad de la plataforma Temu está perjudicando al sector comercial tradicional. La CCSU viene señalando la necesidad de que se establezcan condiciones “equiparables” con las del comercio nacional para evitar la competencia “desleal”.

“No tenemos dudas de que frente a un escenario de menor dinamismo para el comercio, el consumo privado y la economía, en general el corrimiento hacia estos sistemas está correlacionado con la caída en las ventas locales, en particular en aquellos rubros de mayor participación bajo el régimen de franquicias, como vestimenta, artículos para el hogar, calzado, juguetes, etcétera”, dijo la economista.

Añadió que las empresas de todos los tamaños están siendo afectadas por el “efecto Temu”, aunque más en el caso de las empresas chicas, muchas del interior del país.

La CCSU ha mantenido reuniones con legisladores y con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para transmitir la preocupación y el descontento de los comerciantes por la caída en el nivel de facturación a raíz del impacto de las encomiendas con franquicia aduanera. “Cuando uno analiza por dónde se puede ir, está limitar las cantidades de envíos o encarecer el régimen a través de un impuesto o un valor ficto por cada paquete, no hay mucha magia”, pero no son propuestas de la cámara, aclaró Fernández.

El MEF tiene bajo revisión las distintas modalidades de encomiendas con franquicias con la filosofía de “tratar de ampliar y nivelar” las condiciones, según dijo el mes pasado a Búsqueda Álvaro Lalanne, economista de su Asesoría en Política Comercial. “Los envíos postales son en el mundo una forma cada vez más importante de comercio”, agregó.