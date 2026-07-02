Coalición busca votar unida la Rendición de Cuentas; oficialismo ve escenario más desafiante que en 2025

Un año atrás el escenario era diferente. Cuando en agosto entró al Parlamento el proyecto de Presupuesto Nacional para el período 2025-2029, el Frente Amplio sabía que Cabildo Abierto estaba dispuesto a aprobarlo en general y que apoyaría los ajustes impositivos para ampliar el gasto público. El escenario ahora es diferente. La oposición no ha enviado señales de aprobación, sino lo contrario.

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El Presupuesto Nacional se aprobó en general por 84 votos en Diputados, pero esta vez el coordinador de bancada de Cabildo Abierto, el diputado Álvaro Perrone, marcó la cancha en otro sentido. A mediados de junio dijo a la diaria que la Rendición de Cuentas propuesta es “negativa” y que entre los cabildantes “ya no hay confianza” en el equipo económico, porque se comprometió a cerrar el capítulo tributario en el Presupuesto Nacional, pero “a los pocos días, en pleno diciembre, metió lo del Fonasa”, en alusión a cambios en el régimen de devolución de los aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

“Déjense de joder con los autos eléctricos, María Dolores, el déficit fiscal y cuanta bobada se discute en el Parlamento”, tuiteó este miércoles 1 en referencia a la noticia de Subrayado que una niña de 3 años está grave tras ser herida de bala. El diputado insistió en declarar la emergencia en seguridad y escribió que, “si falta plata, hay que recortar o tomar más deuda y solucionar el tema” con “mano dura, cadena perpetua, trabajo obligatorio”.

Rendición de Cuentas Gobierno se inclina por mantener el 80% de las transferencias monetarias a la infancia aunque no se asista a clase

La bancada oficialista ahora está “un escalón más abajo” que el año pasado porque entonces ya conocía la predisposición de Cabildo Abierto a negociar, acordar y dar gobernabilidad, asumió el diputado frenteamplista Joaquín Sequeira, del Movimiento de Participación Popular.

Si no se aprueba la Rendición de Cuentas, queda por el camino el incremento del gasto propuesto de US$ 31 millones para unificar e incrementar las transferencias a la niñez y la adolescencia, con lo que el gobierno pretende bajar 25% la pobreza monetaria entre los niños de cero a tres años. “Hace 10 años que no baja la pobreza infantil y, de esta manera, vas a romper esa meseta”, remarcó Sequeira a Búsqueda .

En este escenario incierto, la coalición republicana reunió el miércoles 1 a sus senadores y a diputados que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda. Los legisladores acordaron trabajar en un consenso sobre el proyecto en general, lo que no pudieron lograr en la votación del Presupuesto Nacional. También acordaron escuchar los argumentos del ministro de Economía, Gabriel Oddone, el miércoles 8 en comisión, y reunirse al día siguiente para definir una posición con respecto al proyecto en general. La búsqueda de consenso es el objetivo de los coalicionistas.

Felipe-Schipani.jpg Diputado del Partido Colorado Felipe Schipani Javier Calvelo / adhocFOTOS

Quien no necesitó una semana de estudio del proyecto ni escuchar al ministro para definir su posición fue Felipe Schipani. “Yo no voy a votar, a no ser que me mandate el partido, cosa que dudo”, dijo el diputado colorado a Búsqueda, quien sentenció que “la libertad es libre”.

Para el dirigente de Unir Para Crecer —el paraguas que lidera el senador Andrés Ojeda—, tras la rendición “se esconde” una gestión que es “muy mala”, por lo que no prestará su voto para “validar esa línea”. Schipani considera que el proyecto destina “tres mangos” a fortalecer las transferencias a la infancia y la adolescencia, un monto similar al que se destinó para la compra de la estancia María Dolores por el Instituto Nacional de Colonización a inicios del gobierno. Además, critica que se grave con el Impuesto Específico Interno a los autos eléctricos, lo que choca, a su entender, con la política estatal de fomentar las energías renovables.

De todas maneras, adelantó que, si el proyecto se aprueba en general, dará su voto para unificar y fortalecer el sistema de transferencias. Si no se aprueba en general, no habrá lugar para la discusión del articulado. Schipani estimó que en la oposición “algunos darán el voto” para que se apruebe la rendición en general. El oficialismo necesita dos diputados más para alcanzar la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa en la Cámara de Representantes.

Sebastian-Andujar Sebastián Andújar. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Las miradas de la coalición apuntan otra vez a Cabildo Abierto. El diputado blanco Sebastián Andújar dijo a Búsqueda que el Frente Amplio parece más interesado en conseguir dos votos para aprobar el proyecto que en negociar con los partidos un acuerdo político.

Un antecedente y un nudo

El senador Ojeda sostuvo que lo que se define en la votación en general del proyecto es la aprobación de la gestión del gobierno durante 2025. Y dijo a Búsqueda que “la idea es votar todos juntos“ en la coalición y “marcar una posición única sobre lo macro después de que el ministro hable” en comisión.

El secretario general del Partido Colorado reconoció que “no es ningún secreto” lo que piensan los coalicionistas sobre la gestión de Oddone. El 22 de junio, tras la interpelación al ministro en el Senado, blancos y colorados expresaron que “el estado general de la economía es muy preocupante por su debilidad y marcada incertidumbre”. Además, plantearon en una declaración “eliminar el crecimiento del gasto público”. El proyecto estipula un crecimiento de US$ 31 millones.

En la bancada oficialista hay un elemento que no genera a priori unanimidad. Se trata del cambio en las condicionalidades para recibir las transferencias monetarias. Hoy se exige a las familias que perciben este apoyo económico que los menores concurran a los centros educativos. El régimen propuesto en la rendición, en cambio, plantea que, ante el incumplimiento de esta contrapartida, no se suspenda la prestación, sino que se reduzca en un 20%.

Algunos legisladores frenteamplistas tienen dudas sobre este esquema, dijeron fuentes del oficialismo a Búsqueda, que ven en este artículo uno de los nudos del debate que se dará en los próximos tres meses en el Parlamento.

La propuesta también fue comentada, el miércoles 1, en la reunión que mantuvieron diputados y senadores de la coalición republicana. El senador blanco Martín Lema, exministro de Desarrollo Social, explicó a los legisladores cómo es el régimen vigente de transferencias, que está compuesto por partidas condicionadas a la asistencia, como las Asignaciones Familiares del Plan Equidad, que tiene unos 407.000 beneficiarios, y otras que no están condicionadas, como la Tarjeta Uruguay Social, que alcanza a unos 104.000 hogares.

Comunistas apoyan, pero defienden más impuestos y reducción de la jornada laboral

El Partido Comunista ha tomado distancia de algunas decisiones del gobierno, al defender, por ejemplo, que se aumente la carga tributaria sobre el 1% más rico de la población. También se distanció a través de planteos públicos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, sobre decisiones de seguridad. Sin embargo, en esta instancia se muestra en líneas generales alineado al proyecto de Rendición de Cuentas.

El diputado comunista Bruno Giometti dijo a Búsqueda que es “un buen proyecto” con “muchas fortalezas” y “avances importantes”. Mencionó en ese sentido la inversión de US$ 31 millones para la infancia, lo que implica, remarcó, que se empiece a cumplir con los resultados del Diálogo Social, y destacó en segundo lugar la reasignación de fondos para la educación. Castillo también respaldó en rueda de prensa los lineamientos de la Rendición de Cuentas.

Giometti, de todas maneras, aclaró que el Partido Comunista seguirá reivindicando que se grave más al 1% más rico de la población y que se reduzca el tiempo de trabajo, un planteo impulsado por el PIT-CNT. Discutir la primera propuesta conspira contra la atracción de inversiones, según jerarcas del gobierno, mientras que la segunda está a estudio de una comisión creada por el Poder Ejecutivo.