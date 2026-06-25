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    Malestar en Presidencia con el ministro Castillo; Orsi había pedido que no lo contradijeran

    El titular de Trabajo objetó utilizar vehículos del Ejército para patrullar barrios conflictivos y el presidente ratificó la decisión

    El ministro Castillo y el presidente Yamandú Orsi.

    El ministro Castillo y el presidente Yamandú Orsi.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El uso de los Mamba MK7 —transporte blindado del Ejército Nacional— para reforzar la seguridad pública fue anunciado por el ministro del Interior, Carlos Negro, y esta semana su cartera y la de Defensa empezaron a discutir cómo serán operados.

    Desde la oposición, que en los últimos tiempos ha cuestionado duramente la gestión de Negro, surgieron algunas expresiones de cauto respaldo a la medida anunciada y también objeciones jurídicas. En el oficialismo afloraron voces de respaldo y otras críticas.

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    “Convengamos que para el conjunto de la sociedad, la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”, opinó el miércoles 24 el ministro Castillo entrevistado en el programa Arriba gente, de Canal 10.

    Llamó a “tener mucho cuidado en la frontera de las responsabilidades que tiene la Policía como guardia civil de la seguridad pública, y la que tiene el Ejército como defensa de la soberanía. Es una cosa bastante distinta. Hay que tratar de no confundir roles”.

    El ministro —un histórico dirigente comunista— dijo que la noticia le pareció “bastante shockeante”, aunque acotó que lo tranquilizaron declaraciones de la ministra de Defensa, Sandra Lazo, en el sentido de que “esto es un tema que aún no está totalmente resuelto”.

    Juan-Castillo
    Juan Castillo previo a la reunión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Juan Castillo previo a la reunión del Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva en Montevideo.

    Desagrado con los comentarios de Castillo

    El viernes 26 Lazo mantendrá una reunión con el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi. Ese día, en el Consejo de Ministros, Orsi detallará la iniciativa a todo el gabinete y después se presentará públicamente, según las fuentes de Búsqueda.

    En Presidencia recibieron con desagrado los comentarios de Castillo y eso pareció transmitir el presidente Yamandú Orsi en declaraciones realizadas horas después. “No es una tema de imagen ni de sensación, es un tema de acción: hay que resolver, la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad”, afirmó el mandatario.

    A fin de mayo, en un Consejo de Ministros, Orsi había pedido a sus secretarios de Estado que se comunicaran más entre ellos e instó a que evitaran contradecirlo públicamente.

    Una encuesta de la consultora Cifra hecha a principios de este mes —después del episodio de la compra de su camioneta—, y difundida ayer en Telemundo de Canal 12, expuso un fuerte golpe en la imagen pública del presidente: la desaprobación cayó a 65%, desde 46% en febrero, y la aprobación lo hizo a 20% (desde 31%).

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