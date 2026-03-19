Conmemoración del bicentenario de liberación de las fortalezas en Santa Teresa costó unos US$ 250.000

El 31 de diciembre de 1825, Leonardo Olivera, ”el señor del Este”, un criollo rubio y de ojos celestes nacido en Castillos, lideró a casi un centenar de jinetes que tomó la fortaleza de Santa Teresa, en el actual departamento de Rocha. Era un punto estratégico, clave, entre los bañados y el mar, que permitía controlar el paso desde Brasil a la Banda Oriental. Dos siglos y algunos días después, el gobierno lo celebró con un concierto gratuito de No Te Va Gustar a los pies de la fortificación, un show que reunió, según Presidencia de la República, a unas 20.000 personas. El concierto, su transmisión y otros productos y actividades desarrolladas para conmemorar los 200 años de la recuperación de las fortalezas —la de Santa Teresa, San Miguel y el Cerro— costaron unos US$ 250.000, la mitad del presupuesto anual asignado por el gobierno para los eventos de celebración del bicentenario, informaron fuentes del Poder Ejecutivo a Búsqueda .

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El Palacio Legislativo cumplió 100 años en agosto del año pasado. La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, suspendió espectáculos musicales en la explanada del edificio para celebrarlo , con un costo estimado de unos US$ 200.000, luego de que el Partido Nacional planteara que este monto no se ajusta a “la probidad con que debe manejarse el Parlamento”.

Día del Patrimonio “Bicentenario en todos los pagos”: el Día del Patrimonio recuerda el proceso hacia la creación del Estado uruguayo

Un mes antes, el 23 de julio del 2025, el presidente de la República, Yamandú Orsi , junto con el Consejo de Ministros, había creado por decreto la Comisión del Proceso de Creación de la República Oriental del Uruguay. Tiene como propósito organizar durante el quinquenio “las actividades de conmemoración y celebración de los principales hechos históricos del proceso de creación de la República”. Integran esta comisión una veintena de representantes, entre ellos, cuatro de la Asamblea General del Poder Legislativo que expresen “la diversidad partidaria de su integración“, dice el decreto. Ana Ribeiro está por el Partido Nacional, Julio María Sanguinetti por el Partido Colorado, Guido Manini Ríos por Cabildo Abierto y Juan Pedro Mir por el Partido Independiente. Aunque las fuentes del gobierno aseguraron que estos delegados de la oposición están al tanto de que el gobierno destinará US$ 500.000 al año para conmemorar el proceso histórico, Mir y Ribeiro respondieron a Búsqueda que desconocían esta cifra. Tampoco la cuestionaron y aclararon que por motivos personales no pudieron concurrir a todas las reuniones de la comisión.

El director nacional de Educación, Gabriel Quirici, preside la comisión y también su Comité Ejecutivo. El decreto establece que el Ministerio de Educación y Cultura dará el soporte técnico, administrativo y todo aquel que sea necesario para cumplir con los cometidos pautados.

En una de las reuniones de esta comisión, Sanguinetti recordó que para celebrar el centenario de la patria en 1930, el gobierno de entonces realizó obras públicas monumentales, como el Palacio Legislativo o el Estadio Centenario, que quedaron para las futuras generaciones, mientras que en esta oportunidad se realizan eventos y obras menores, como la refacción del rancho de don Basilio Fernández en Florida, donde se reunió el 25 de agosto de 1825 la Sala de Representantes de la Provincia Oriental. Mir dijo a Búsqueda que respaldó el planteo de Sanguinetti, en el sentido de que Uruguay no asumió “la importancia” del bicentenario como sí lo hizo en el centenario de la República.

Mir también planteó que no fue incluida en la agenda de actividades un destaque para la educación, como “una herramienta fundamental en la construcción del Uruguay”. Vareliano y laicista, el representante del Partido Independiente reivindicó las Escuelas de la Patria, que tuvieron dos vías: la estatal y la religiosa. Más allá de estos reparos, los referentes de la oposición respaldaron la agenda de conmemoraciones propuesta por el gobierno.

NTVG Bicentenario Emiliano Brancciari, vocalista de No Te Va Gustar, en la fortaleza de Santa Teresa. Presidencia

Distintos interiores

La primera gran celebración por el bicentenario fue el 25 de agosto en Florida, donde se presentaron el músico local Chacho Ramos, Ruben Rada y la campeona nacional de malambo, Gimena González, entre otros. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó en Santa Teresa que la combinación de figuras locales con nacionales es “la fórmula perfecta” puesto que permite mostrar “la diversidad” cultural uruguaya en “los distintos interiores” donde se forjó la república. El ministro acotó entonces que ”hacer dialogar la historia con la cultura es una buena cosa para poder vivirla”.

Dos meses después, el Día del Patrimonio celebró el “Bicentenario en todos los pagos”. En octubre hubo tres jornadas de conmemoración en Río Negro, con ferias y espectáculos musicales. Desde allí partió una cabalgata que recorrió varias localidades del interior. Se recrearon las batallas de Rincón, en Río Negro, y Sarandí, en Florida.

El lunes de carnaval, 16 de febrero, fue el turno de No Te Va Gustar en Santa Teresa. Piano Piano fue la productora del show. El evento se transmitió a través del canal de YouTube de Presidencia, donde cosecha 20.000 reproducciones, de Canal 5 y de Antel TV. La comisión estrenó ese día un video realizado con inteligencia artificial que recreó la liberación de las fortalezas, y repitió otro sobre la vida de Joaquín Lenzina, popularmente conocido como Negro Ansina. Quirici remarcó durante la transmisión la diversidad racial de los libertadores. El presidente de la comisión organizadora habló de “recuperar lo histórico del lugar y combinar lo popular de una banda como NTVG con un momento clave en la temporada turística“. Esto permite “reconocernos como país con perspectiva de participación, que es lo que hace a una república y una democracia”, agregó.

NTVG bicentenario Santa Teresa Festejo por la celebración del bicentenario de la liberación de las fortalezas en Santa Teresa. Presidencia

Orsi presenció el espectáculo, pero no intervino en la transmisión, a diferencia de Mahía, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, Quirici y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, quienes reflexionaron sobre el proceso histórico y su celebración.

La Intendencia de Rocha eligió y pagó la banda telonera, Fluya, acondicionó el predio, instaló baños químicos y se encargó de organizar el tránsito, junto con Policía Caminera. “Desconozco el costo” total del evento, dijo Umpiérrez a Búsqueda. “Fue una actividad que marcó agenda musical y movida turística”, sostuvo el dirigente nacionalista, por lo que “a Rocha lo favoreció”.

Fluya Santa Teresa Fluya en el festejo por la celebración del bicentenario de la liberación de las fortalezas, en Santa Teresa. Presidencia

Orsi pretende que se cuente el proceso fundacional “desde todos los territorios”, dijo Quirici, porque la forma de “integrar el país” es conocer “la historia de Rocha, de Melo”. Y esbozó el rumbo: “En el 29 ojalá celebremos el cumpleaños de Bella Unión”.