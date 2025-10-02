“Bicentenario en todos los pagos”: el Día del Patrimonio recuerda el proceso hacia la creación del Estado uruguayo

“El Día del Patrimonio tiene como propósito impulsar la creación de espacios para el intercambio de conocimientos, de experiencias y de encuentros, que permitan detenerse, observar, dialogar y reflexionar sobre nuestra identidad como habitantes del Uruguay”, dice en la página web donde se puede encontrar la abundante oferta distribuida en siete regiones culturales: Montevideo (por barrios), Canelones (en microrregiones y sus localidades), Centro, Suroeste, Litoral, Norte y Este (cada una por departamentos y sus localidades).
En Río Negro se dará la Marcha del Bicentenario de Rincón a Sarandí. Varios jinetes recrearán el recorrido de Fructuoso Rivera con los caballos tomados a los brasileños en el Rincón, que fueron un refuerzo fundamental para la movilidad en la batalla de Sarandí liderada por Juan Antonio Lavalleja el 12 de octubre de 1825. La marcha tendrá ocho etapas y comenzará el sábado 4 en Fray Bentos y culminará el sábado 11 en Sarandí Grande.
Dia-del-Patrimonio
Como siempre, en Montevideo habrá actividades en todos los barrios. Es el momento de visitar las casaquintas, como el Museo Quinta Vaz Ferreira en el barrio Atahualpa o las que pertenecen al Museo Histórico Nacional como la Casaquinta de Luis Alberto de Herrera (Av. Dr. Luis A. de Herrera 3760) o la Casaquinta de Batlle (Carlos Hounie 4381, esq. Cno. Teniente Rinaldi, en Piedras Blancas).
En la Ciudad Vieja se podrá visitar la Casa Lavalleja, la Casa Montero y la Casa Rivera. En el mismo barrio, estará abierto el edificio del Banco Central del Uruguay, con exhibición de monedas y billetes, y la Casa de Oribe, sede de la Comisión del Patrimonio.