“Bicentenario en todos los pagos”: el Día del Patrimonio recuerda el proceso hacia la creación del Estado uruguayo

El sábado 4 y el domingo 5 habrá actividades en todo el país repartidas en siete regiones culturales

El sábado 4 y el domingo 5 se celebra en todo el país el Día del Patrimonio, este año centrado en el bicentenario de los hechos históricos que iniciaron en 1825 el proceso hacia la creación del Estado uruguayo. “Bicentenario en todos los pagos” es el nombre que la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación le dio al festejo.

“El Día del Patrimonio tiene como propósito impulsar la creación de espacios para el intercambio de conocimientos, de experiencias y de encuentros, que permitan detenerse, observar, dialogar y reflexionar sobre nuestra identidad como habitantes del Uruguay”, dice en la página web donde se puede encontrar la abundante oferta distribuida en siete regiones culturales: Montevideo (por barrios), Canelones (en microrregiones y sus localidades), Centro, Suroeste, Litoral, Norte y Este (cada una por departamentos y sus localidades).

En Río Negro se dará la Marcha del Bicentenario de Rincón a Sarandí. Varios jinetes recrearán el recorrido de Fructuoso Rivera con los caballos tomados a los brasileños en el Rincón, que fueron un refuerzo fundamental para la movilidad en la batalla de Sarandí liderada por Juan Antonio Lavalleja el 12 de octubre de 1825. La marcha tendrá ocho etapas y comenzará el sábado 4 en Fray Bentos y culminará el sábado 11 en Sarandí Grande.

Como siempre, en Montevideo habrá actividades en todos los barrios. Es el momento de visitar las casaquintas, como el Museo Quinta Vaz Ferreira en el barrio Atahualpa o las que pertenecen al Museo Histórico Nacional como la Casaquinta de Luis Alberto de Herrera (Av. Dr. Luis A. de Herrera 3760) o la Casaquinta de Batlle (Carlos Hounie 4381, esq. Cno. Teniente Rinaldi, en Piedras Blancas).