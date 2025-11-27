  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cuotas políticas en organismos de contralor no “restan garantías”, opina Orsi

    “Al contrario, soy hincha y defensor de la política y del rol de los partidos políticos a la hora de poner gente que se hace cargo y responsable en cada uno de los organismos”, dijo Orsi en entrevista con Desayunos Búsqueda

    Orsi Desayuno 5
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Durante una entrevista en el ciclo Desayunos Búsqueda, el presidente Yamandú Orsi se refirió al caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien renunció a sus trabajos en el ámbito privado tras varios meses de cuestionamientos de la oposición por una supuesta incompatibilidad con su responsabilidad pública.

    “¿Fue un error de lectura política haber aceptado que mantuviera su trabajo en el ámbito privado?”, le preguntó Búsqueda. “Para nada”, respondió Orsi, quien hizo referencia al informe del estudio Delpiazzo que sostuvo que no existía una incompatibilidad. De todos modos, el 7 de noviembre Danza renunció a sus tareas en varias mutualistas por “decisión política”. “Entonces, si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro”, afirmó, y con “mucho reconocimiento personal” hacia el jerarca.

    Leé además

    El presidente Yamandú Orsi.
    Video
    Yamandú Orsi

    Yamandú Orsi promueve discusión sobre más mano dura en el combate a la delincuencia

    Por Redacción Búsqueda
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el "rumbo" de su gobierno “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández

    En el caso intervino la Junta de Transparencia y Ética Pública, que emitió un dictamen descartando una incompatibilidad en las funciones de Danza, que fue votado por los dos integrantes afines al Frente Amplio, con la posición contraria del representante del Partido Nacional. Esto generó cuestionamientos de la oposición, que pusieron en duda la credibilidad del organismo. El debate alcanzó a otros organismos de contralor cuya integración se define por cuotas políticas.

    Consultado sobre el tema, Orsi dijo que no comparte los cuestionamientos. “Yo en la política creo, confío”. “Decir que porque tiene cuota política pierde legitimidad, me parece que es abandonar una vieja historia uruguaya”, opinó. “Que haya representatividad política no le resta garantía. Al contrario, soy hincha y defensor de la política y del rol de los partidos políticos a la hora de poner gente que se hace cargo y responsable en cada uno de los organismos”, añadió.

    “Y si eso no alcanza, tenés el propio Parlamento que controla, interpela, pide informes, está la ley de acceso a la información... Creo que nos hemos fortalecido bastante en tema transparencia, y que haya cuotificación política, para mí, no va en desmedro de la honestidad y la transparencia; al contrario, nada mejor que el soporte de nuestros partidos políticos para respaldar a los técnicos que ahí se ponen”.

    Selección semanal
    Seguridad social

    Jubilaciones del régimen de AFAP llegarán a 100.000 este año: monto promedio fue $ 9.675 en 2024

    Por Catalina Misson
    Partido Nacional

    Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios de comunicación

    Sindicatos de TV Ciudad en alerta por anuncios de la dirección sobre renovaciones y ceses

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una “concentración” en Presidencia de competencias científicas

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda