Cuotas políticas en organismos de contralor no “restan garantías”, opina Orsi

“Al contrario, soy hincha y defensor de la política y del rol de los partidos políticos a la hora de poner gente que se hace cargo y responsable en cada uno de los organismos”, dijo Orsi en entrevista con Desayunos Búsqueda

Durante una entrevista en el ciclo Desayunos Búsqueda, el presidente Yamandú Orsi se refirió al caso del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien renunció a sus trabajos en el ámbito privado tras varios meses de cuestionamientos de la oposición por una supuesta incompatibilidad con su responsabilidad pública.

“¿Fue un error de lectura política haber aceptado que mantuviera su trabajo en el ámbito privado?”, le preguntó Búsqueda. “Para nada”, respondió Orsi, quien hizo referencia al informe del estudio Delpiazzo que sostuvo que no existía una incompatibilidad. De todos modos, el 7 de noviembre Danza renunció a sus tareas en varias mutualistas por “decisión política”. “Entonces, si antes estaba firme, ahora estoy como un fierro”, afirmó, y con “mucho reconocimiento personal” hacia el jerarca.

En el caso intervino la Junta de Transparencia y Ética Pública, que emitió un dictamen descartando una incompatibilidad en las funciones de Danza, que fue votado por los dos integrantes afines al Frente Amplio, con la posición contraria del representante del Partido Nacional. Esto generó cuestionamientos de la oposición, que pusieron en duda la credibilidad del organismo. El debate alcanzó a otros organismos de contralor cuya integración se define por cuotas políticas.

Consultado sobre el tema, Orsi dijo que no comparte los cuestionamientos. “Yo en la política creo, confío”. “Decir que porque tiene cuota política pierde legitimidad, me parece que es abandonar una vieja historia uruguaya”, opinó. “Que haya representatividad política no le resta garantía. Al contrario, soy hincha y defensor de la política y del rol de los partidos políticos a la hora de poner gente que se hace cargo y responsable en cada uno de los organismos”, añadió.