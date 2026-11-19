La iniciativa para penalizar la adulteración y alteración de matrículas había sido aprobada por unanimidad en comisión en junio de este año, pero ayer, miércoles, su votación en la Cámara de Representantes se postergó de forma imprevista

La votación de un proyecto de ley que penaliza la circulación de vehículos sin placas oficiales de matrícula o con estas adulteradas o alteradas para dificultar su identificación, que estaba acordada para la sesión de la Cámara de Representantes de ayer, miércoles 18, fue postergada de manera imprevista y generó cuestionamientos de los blancos hacia la “alianza” entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto.

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El proyecto fue redactado y presentado por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian en abril de 2025. Y se aprobó en junio de este año por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. En diálogo con Búsqueda, Jisdonian recordó que la iniciativa había tenido el visto bueno del ministro del Interior, Carlos Negro, del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, y de legisladores del Frente Amplio. También señaló que, en su momento, tampoco tuvo reparos del diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, quien integra la comisión y votó a favor del proyecto.

La semana pasada, el diputado Jisdonian fue notificado de que el proyecto sería sometido a votación ayer, miércoles. Sin embargo, en la tarde del martes 17, tras la reunión de coordinación interpartidaria, se resolvió dar marcha atrás. Jisdonian quedó sorprendido. Sobre todo por los argumentos que le dieron: el cabildante Perrone planteó cuestionamientos al proyecto y pidió que regrese a comisión. “¿Por qué? Si él ya estuvo en la discusión, yo fui a la comisión y expliqué en qué consistía, me hicieron las preguntas, las respondí. No había reparo jurídico, no había reparo técnico, no había reparo político, ¿por qué?”, se preguntó Jisdonian.

El diputado señaló que habló con otros colegas del Frente Amplio y le relataron que se habían plegado al planteo de Perrone “sin ninguna justificación”. Dijo que la diputada frenteamplista Susana Camarán, que integra la coordinadora, votó a favor de postergar la votación. “Estaban totalmente de acuerdo desde el Poder Ejecutivo, hasta el diputado Joaquín Garlo, que es el del Frente Amplio en la comisión, y que dijo que estaba pronto para votarlo. Y, a pesar de todo eso, la coordinadora votó con Cabildo para que vuelva a comisión”, se quejó el diputado blanco.

Y cuestionó que “la seguridad de la gente”, que “las motos robadas que andan sin chapa, el cortar con la viveza de los que tapan la chapa para que no los multen” está “subordinada a las negociaciones políticas del gobierno con su socio, con Cabildo”.