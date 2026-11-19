Las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS) son una de las prioridades del PIT-CNT en este semestre. Así lo definió la Mesa Representativa y por eso buena parte de las energías del movimiento sindical estuvieron dedicadas en octubre y noviembre a dar difusión a la lista 11, encabezada por Carlos Clavijo.

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En las últimas elecciones del BPS , llevadas a cabo en 2021 , la lista 11 obtuvo 434.304 votos entre los activos. Como objetivo mínimo de votación, el PIT-CNT se propuso llegar a una cifra similar a la cantidad de afiliados que tiene. Aunque, según los registros del último Congreso, los afiliados cotizantes son algo más de 200.000, el movimiento sindical estima que duplica esa cifra con no cotizantes.

Desde principios de octubre, el PIT-CNT comenzó a desarrollar su campaña . En los primeros días hizo actividades de lanzamiento de su lista y desarrolló asambleas, reuniones con sindicatos e inició una ronda de reuniones con plenarios departamentales y zonales del movimiento sindical. Desde mediados de octubre hasta ahora, desarrolló la segunda etapa de la estrategia con la instalación de comandos departamentales de campaña, barriadas, actividades públicas y actividades destinadas a públicos segmentados.

Voto obligatorio Elecciones del BPS del 22/11: sepa quiénes son los candidatos, qué listas se presentan y qué propone cada uno

Esta última semana hubo recorridas por Cerro Largo y Treinta y Tres, y en los últimos días previos a la jornada electoral los esfuerzos militantes estarán concentrados en Canelones y Montevideo.

Desde el inicio, la estrategia sindical partió de la base de que la campaña tiene la dificultad de enfrentarse al desinterés y el desconocimiento de parte de la población. En la Mesa Representativa de setiembre, en la que se aprobó la estrategia, se habló de “un grado de desinformación generalizada”.

Ya con buena parte del camino recorrido esa sensación se mantiene. “Está claro que no es una elección que desvela a la gente”, dijo a Búsqueda un integrante de la Mesa Representativa del PIT-CNT.

Aunque confían en que su lista volverá a ser la más votada, en la dirigencia sindical hay preocupación por “el mensaje político” que puede emerger de la votación. En ese sentido, son factores de inquietud la diferencia de votos respecto a la otra lista que compite en el orden de los trabajadores activos, la lista 15, y también el nivel de votos en blanco y anulados.

En las elecciones pasadas, en el orden activo, hubo casi 200.000 votos en blanco y anulados. Además, no votaron 148.180 personas que estaban habilitadas para hacerlo. Entre la dirigencia sindical estiman que estas cifras pueden llegar a crecer esta vez.

Fuentes sindicales coincidieron en que, aunque la lista 11 gane, “el mensaje político” es otro si se pierden muchos votos, o si los apoyos alcanzados son casi los mismos que los votos en blanco y anulados, sumados a la gente que no participa.

Clavijo, que encabeza la lista 11, ya se desempeña hoy como representante de los trabajadores activos en el Directorio del BPS. El equipo del PIT-CNT para estas elecciones lo completan Lorena Luján, Gabriel Nánchez, Luis Arijón, Micaela Carballo y Pablo Abisab.

La invisibilidad estratégica y la izquierda entre los empresarios

En el Frente Amplio, las elecciones del BPS se siguen de cerca y la fuerza política prepara su despliegue para ese día. Un eje clave es sostener una “invisibilidad institucional estratégica”. Este concepto se manejó días atrás en una reunión de la comisión de organización y la comisión electoral en el departamento de Canelones.

“Se reafirma que la fuerza política debe actuar con total invisibilidad institucional frente a los partidos de derecha. No se colocarán carteles ni distintivos del Frente Amplio en los comités para respetar el carácter social de la elección y captar el voto de ciudadanos independientes que eligen las opciones sindicales sin ser de izquierda”, refleja un acta a la que accedió Búsqueda.

Otro punto de interés para el Frente Amplio es el desempeño de la lista 21 en el orden de los empresarios. Para la fuerza política, la postulación de Graciela Álvarez (pequeña productora de licores de Las Piedras) es una “candidatura histórica” que implicará que “por primera vez la izquierda” compita en ese orden con el objetivo de “defender a los pequeños monotributistas (almacenes, puestos de feria, farmacias de barrio) frente al poder de las cámaras empresariales y otros que siempre han dominado esa elección”.

Durante el día de la elección, el Frente Amplio priorizará el despliegue de una “presencia militante fija en las puertas de los locales de votación” para asegurar el reparto de hojas de votación, durante toda la jornada.

Elección y listas

Las elecciones del BPS se llevarán a cabo el próximo domingo 22 de noviembre entre las 8 y las 19.30 horas. Unos 2,2 millones de personas están habilitadas a participar de la elección. El voto es obligatorio para todas ellas, menos para los mayores de 75 años y para los titulares de prestaciones por incapacidad de cualquier edad.

El orden de los trabajadores activos, la lista 11 del PIT-CNT, competirá con la lista 15 del lema “Hay otro camino”, encabezada por Lorena Roqueta. Este lema, vinculado al actual director en representación de los empresarios, José Pereyra, presentará listas en los tres órdenes.

En el orden de los pasivos hay tres competidores: la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) promueve la candidatura de Estela Ovelar con la lista 1; la lista 2 de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay postula a María Ángela Pereyra, y la lista 5 de “Hay otro camino” está encabezada por Renaldo Borriero.

Finalmente, en el orden de los empresarios se presentan cuatro listas. Las cámaras empresariales postulan a Daniel Añón como director a través de la lista 30, que tiene el lema “Defendiendo los intereses del país y todos los empresarios”. En el período pasado, las cámaras tuvieron diferencias con el actual director Pereyra. El lema “Hay otro camino”, por su parte, tiene como candidato a Jorge Fernández a través de la lista 25. Por último, la lista 21 —vista como afín por el Frente Amplio— tiene a Álvarez como titular, y Bernardo Aldabalde encabeza la lista 27, que reúne a pequeños y medianos empresarios.