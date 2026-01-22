División en el grupo de frenteamplistas críticos con la gestión de Orsi

El grupo Frenteamplistas Tenemos que Hablar, creado por militantes del oficialismo descontentos con la gestión del gobierno de Yamandú Orsi, tuvo su primera escisión. “Polo de izquierda” es un nuevo “foro” conformado para debatir sobre el futuro del Frente Amplio y la izquierda en el país, pero también se trata de una “fase más positiva y propositiva”, aseguró uno de sus principales referentes, el periodista Enrique Ortega Salinas.
La decisión “no implica dejar de amplificar el descontento y desazón que reina en la militancia frenteamplista ni dejar de cuestionar lo que, a nuestro juicio, se aparte de los ideales históricos del Frente Amplio”, dice en un mensaje distribuido por el dirigente.
“Promovemos la participación entre grupos y militantes para fortalecer un polo de izquierda dentro del Frente Amplio que retome nuestro rumbo anti oligárquico, anti imperialista, y de fuerte compromiso con los sectores populares. No deseamos disputar votos a los grupos de izquierda, sino colaborar con ellos para fortalecerlos”, agregó Ortega Salinas, quien sostuvo que “no se busca un Frente Amplio paralelo ni una movida que busque fracturas y, menos, un sector por fuera del Frente Amplio”. Con esa mirada propositiva es que este flamante foro presentará, a fines de abril, una “batería de propuestas en varias áreas”.
Frenteamplistas Tenemos que Hablar, que tuvo su primera actividad en octubre del 2025, continuará funcionando pese a la escisión. Uno de sus principales impulsores, el dirigente Daniel Esteves, explicó que el grupo buscará “reafirmar los principios fundacionales del Frente Amplio e incidir para que haya una rectificación del rumbo, así como discutir sobre la realidad mundial. Seguimos acá y no tenemos interés en formar un grupo ni competir electoralmente”.