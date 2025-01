El equipo de Edmundo González entendió que “no era momento” para reunirse con Yamandú Orsi

El líder opositor venezolano Edmundo González, que el gobierno uruguayo y muchos otros consideran como el triunfador de las últimas elecciones en su país, prefirió no mantener una reunión con el presidente electo Yamandú Orsi durante su visita a Montevideo.

Becerra añadió que la decisión de no pedir una reunión no se debió a que temían una respuesta negativa de Orsi. “No era el momento”, insistió. Añadió que emitirán un comunicado en el correr del día para aclarar esta situación, ante versiones que circulaban acerca de un intento de reunión que no prosperó.