MSP elevará a Fiscalía una investigación que señala irregularidades en un convenio de ASSE con el Círculo Católico

El Ministerio de Salud Pública (MSP) elevará en los próximos días a la Fiscalía General de la Nación las conclusiones de una investigación administrativa que analizó cómo se tramitaron convenios de complementación asistencial de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con el Círculo Católico y el Casmu en 2022, dijeron a Búsqueda fuentes de la cartera. En particular, el procedimiento realizado apunta a que el entonces subsecretario José Luis Satdjian firmó un oficio el 9 de setiembre de ese año que habilitó el acuerdo con el Círculo Católico, cuando no contaba con las facultades de representación para hacerlo.

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La decisión de poner en conocimiento a la Fiscalía sobre los hechos sigue una recomendación del director de la División Servicios Jurídicos del MSP, Martín Esposto, según informó El Observador. Con base en las conclusiones de la investigación administrativa, el jerarca sugirió a las autoridades ministeriales evaluar ese paso, ya que Satdjian no tiene una “relación funcional” hoy con la cartera y eso impide disponer un “sumario administrativo”.

De acuerdo a la normativa, para que ASSE pueda contratar bienes o servicios en el marco de convenios de complementación debe mediar un informe favorable del MSP. El oficio firmado por Satdjian en setiembre de 2022 cumplió esa función.

El vínculo de ASSE y el Círculo Católico durante el período de gobierno pasado ha sido objeto de reiterados cuestionamientos de parte de referentes del Frente Amplio. Entre 2020 y 2024 los pagos del prestador público a esa mutualista aumentaron 170%, de acuerdo con una auditoría.

La investigación administrativa llevada a cabo por la cartera señala asimetrías entre los procesos que se siguieron en los convenios de complementación asistencial que ASSE acordó en 2022 con Casmu y Círculo Católico.

Por un lado, mientras en el acuerdo con el Casmu la iniciativa fue de ASSE, que fundamentó que tenía necesidades asistenciales a cubrir en Treinta y Tres y Ciudad del Plata, el alcanzado con el Círculo Católico fue propuesto por la mutualista, que tras la compra del Sanatorio Casa de Galicia quería seguir brindando los servicios que ese centro asistencial daba al prestador público de camas fijas de CTI, camas fijas de cuidados moderados y consultas de emergencia.

Los plazos en que se concretaron los convenios es otro aspecto sobre el que la investigación administrativa llama la atención. Mientras el trámite del acuerdo con el Casmu se alcanzó en 61 días, el del Círculo Católico se cerró en 42. Esto sin que “surja en el expediente una fundamentación técnica que justifique tal prioridad”. Según la investigación, esto implicó una “desviación en los plazos estándar de tramitación”.

Otra diferencia entre los dos trámites radica en la suscripción del informe favorable del MSP que avaló los convenios. En el caso del Casmu, fue el entonces ministro Daniel Salinas quien puso la firma. En cambio, en el del Círculo Católico lo hizo José Luis Satdjian.

La investigación administrativa señala que la representación legal o administrativa de la cartera le corresponde al ministro. El subsecretario puede sustituir o suplir al ministro, pero esto es en caso de ausencia, licencia o algún tipo de impedimento; también si el titular le delega en forma específica la firma de resoluciones u otros documentos.

En cuanto al oficio firmado por Satdjian, la investigación administrativa no encontró elementos que explicaran por qué la firma no era del ministro. De acuerdo con el procedimiento, Salinas “se encontraba plenamente en funciones” el 9 de setiembre de 2022. De hecho, ese mismo día firmó dos resoluciones ministeriales. Del análisis llevado a cabo tampoco surge la existencia de alguna resolución en la que el ministro se “excuse” de firmar el oficio sobre el convenio entre ASSE y el Círculo Católico.

“No existió impedimento fáctico ni jurídico (ausencia, licencia o excusación formal) que justificara la firma del subsecretario en el oficio de intervención, dada la presencia y actividad comprobada del ministro titular”, indica la investigación.

Además de la recomendación de elevar los hechos señalados a la Fiscalía, el director de la División de Servicios Jurídicos del MSP sugirió iniciar una nueva investigación administrativa. El nuevo procedimiento apuntaría a determinar si existen otros casos en los que se haya expedido una “manifestación de voluntad del MSP por una persona diferente al ministro”, sin que exista un “acto administrativo que así lo disponga”.

Satdjian: “Una falsa acusación”

“Claramente, la división jurídica del MSP se ha convertido en una militante de Lustemberg, servil a sus intereses políticos”, dijo a Búsqueda el diputado nacionalistas Satdjian.

La noticia no lo sorprendió ya que la cartera “tiene una manejo tendencioso y dirigido del tema”. Sí le sorprendió que la ministra decida elevar los hechos a Fiscalía cuando “hace más de dos meses” él le envió la resolución del Tribunal de Cuentas (TCR) que evaluó el trámite con su firma haciendo un informe positivo “votado por unanimidad”. Eso, subrayó, “incluía a los ministros frenteamplistas” del TCR.

“Claramente, en el MSP eligen la opción política, una falsa acusación, donde el informe lo elabora la división jurídica dirigida por el doctor Esposto, el mismo que elaboró el informe que decía que (el presidente de ASSE, Álvaro) Danza no tenía incompatibilidad en mantener el cargo con sus seis trabajos en el área privada”, añadió.

El exsubsecretario resaltó que no firmó “una resolución” sino “un oficio”, por lo que no hacía falta “una resolución de atribución delegada del ministro”.