Orsi anunció cuatro proyectos de ley y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad ante la Asamblea General

Reeditando una costumbre de su antecesor, Luis Lacalle Pou, el presidente Yamandú Orsi realizó un discurso ante la Asamblea General para hacer un balance de su primer año de gobierno y realizar anuncios de cara a los próximos meses de gestión. De hecho, al comenzar su discurso Orsi reconoció, sin nombrarlo, la práctica instalada por el expresidente nacionalista de rendir cuentas ante el Parlamento como una “muy buena idea”.

A continuación, agradeció al Parlamento que con “mucho diálogo” consiguiera la aprobación de la ley madre de su gobierno, el Presupuesto Nacional . Durante unos 45 minutos el mandatario repasó los principales logros de su gestión en varias áreas y anunció que enviará cuatro proyectos de ley en los próximos días.

El presidente reivindicó que su gobierno tiene un “rumbo” y defendió su impronta: “Mi compromiso es la constancia, no los anuncios grandilocuentes”. Orsi dijo que su gobierno no quiere prometer “soluciones mágicas” sino soluciones “que se sostienen”.

Sostuvo que su gobierno está comprometido a que Uruguay “siga siendo lo que ha sido, es y será, un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional, de la democracia plena y del respeto por la ley, del desarrollo económico con inclusión social, en un mundo cada vez más radicalizado y extremista”.

El presidente dedicó varios pasajes a enumerar las políticas sociales de su gobierno y a defender la redistribución como un foco de su administración: “en un mundo desigual la justicia social es una obligación moral”.

“El crecimiento si no distribuye no cohesiona”, añadió.

Por otra parte, Orsi destacó que más del 80 % de las 63 prioridades fijadas al inicio de su administración “están en marcha”.

Mencionó entre los logros la incorporación del impuesto mínimo global, que en 2027, según anunció, recaudará unos US$ 360 millones. Es una “señal clara de que Uruguay cumple y se adapta a las nuevas reglas globales mientras defiende su base tributaria con responsabilidad”, afirmó.

También destacó la transferencia “histórica” de recursos a los gobiernos departamentales, la estrategia nacional de salud mental, el presupuesto asignado a la infancia –“la mayor asignación presupuestal de la historia”-, y la implementación de otras políticas como el bono que reciben los escolares en el inicio del año escolar y la ampliación de comedores en escuelas y educación media.

Los proyectos de ley

En el área de la seguridad el presidente se detuvo varios minutos. Dijo que el país está “azotado por el crimen organizado” y tiene un “sistema penitenciario desbordado”. Afirmó que su gobierno quiere buscar soluciones sin “caer en atajos” y enumeró los cambios en la persecución del lavado de activos, la persecución a redes de narcotráfico y microtráfico y las políticas educativas en las cárceles.

En ese marco, mencionó uno de los cuatro proyectos de ley que enviará al Parlamento, la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El presidente aseguró que la seguridad que no se trata de un "problema que se resuelva cada cinco años", sino que se necesita una "mirada larga y políticas de Estado".

En esa misma línea, Orsi anunció que enviará al Parlamento un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, elaborado por el grupo asesor técnico que trabajó en Presidencia bajo la coordinación del prosecretario de ese organismo, Jorge Díaz. "Este proyecto de reforma refuerza garantías fundamentales, consolida la figura del juez de Garantías, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones. No rompe con lo construido: lo perfecciona", sostuvo el mandatario.

El presidente también anunció para este año la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, que, dijo, tendrán "estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública".

Orsi también hizo un balance sobre la situación del empleo en el país. Dijo que en 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo, que se generaron 19.000 empleos femeninos y que la tasa de empleo de las mujeres llegó al máximo histórico. Además aseguró que se también crearon 12.000 empleos juveniles y en esa línea, anunció que enviará al Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil.

Finalmente, el mandatario sostuvo que el gobierno modernizará su esquema de promoción de inversiones con un proyecto de ley de "competitividad e innovación" que será enviado al Parlamento en el primer semestre.