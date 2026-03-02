  • Cotizaciones
    martes 03 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Orsi anunció cuatro proyectos de ley y la construcción de dos cárceles de máxima seguridad ante la Asamblea General

    Durante el balance de su primer año en el gobierno, el mandatario aseguró que su compromiso es "la constancia" y "no los avisos grandilocuentes".

    Discurso de Yanandú Orsi ante la Asamblea General, en el Palacio Legislativo.

    Discurso de Yanandú Orsi ante la Asamblea General, en el Palacio Legislativo.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Reeditando una costumbre de su antecesor, Luis Lacalle Pou, el presidente Yamandú Orsi realizó un discurso ante la Asamblea General para hacer un balance de su primer año de gobierno y realizar anuncios de cara a los próximos meses de gestión. De hecho, al comenzar su discurso Orsi reconoció, sin nombrarlo, la práctica instalada por el expresidente nacionalista de rendir cuentas ante el Parlamento como una “muy buena idea”.

    Leé además

    Luis Lacalle Pou.
    Primer año de gobierno

    La mirada de los blancos sobre el primer año de gobierno: “construir sin destruir” y la falta de agenda propia
    El P-46, uno de los patrulleros oceánicos construidos por Navantia para operaciones en alta mar de la Armada Española.
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    El presidente reivindicó que su gobierno tiene un “rumbo” y defendió su impronta: “Mi compromiso es la constancia, no los anuncios grandilocuentes”. Orsi dijo que su gobierno no quiere prometer “soluciones mágicas” sino soluciones “que se sostienen”.

    Sostuvo que su gobierno está comprometido a que Uruguay “siga siendo lo que ha sido, es y será, un faro del republicanismo democrático, de la seguridad jurídica y de la calidad institucional, de la democracia plena y del respeto por la ley, del desarrollo económico con inclusión social, en un mundo cada vez más radicalizado y extremista”.

    El presidente dedicó varios pasajes a enumerar las políticas sociales de su gobierno y a defender la redistribución como un foco de su administración: “en un mundo desigual la justicia social es una obligación moral”.

    “El crecimiento si no distribuye no cohesiona”, añadió.

    Por otra parte, Orsi destacó que más del 80 % de las 63 prioridades fijadas al inicio de su administración “están en marcha”.

    Mencionó entre los logros la incorporación del impuesto mínimo global, que en 2027, según anunció, recaudará unos US$ 360 millones. Es una “señal clara de que Uruguay cumple y se adapta a las nuevas reglas globales mientras defiende su base tributaria con responsabilidad”, afirmó.

    También destacó la transferencia “histórica” de recursos a los gobiernos departamentales, la estrategia nacional de salud mental, el presupuesto asignado a la infancia –“la mayor asignación presupuestal de la historia”-, y la implementación de otras políticas como el bono que reciben los escolares en el inicio del año escolar y la ampliación de comedores en escuelas y educación media.

    Los proyectos de ley

    En el área de la seguridad el presidente se detuvo varios minutos. Dijo que el país está “azotado por el crimen organizado” y tiene un “sistema penitenciario desbordado”. Afirmó que su gobierno quiere buscar soluciones sin “caer en atajos” y enumeró los cambios en la persecución del lavado de activos, la persecución a redes de narcotráfico y microtráfico y las políticas educativas en las cárceles.

    En ese marco, mencionó uno de los cuatro proyectos de ley que enviará al Parlamento, la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El presidente aseguró que la seguridad que no se trata de un "problema que se resuelva cada cinco años", sino que se necesita una "mirada larga y políticas de Estado".

    En esa misma línea, Orsi anunció que enviará al Parlamento un proyecto de reforma del Código del Proceso Penal, elaborado por el grupo asesor técnico que trabajó en Presidencia bajo la coordinación del prosecretario de ese organismo, Jorge Díaz. "Este proyecto de reforma refuerza garantías fundamentales, consolida la figura del juez de Garantías, actualiza el estatuto de las víctimas y moderniza el régimen de medidas cautelares e impugnaciones. No rompe con lo construido: lo perfecciona", sostuvo el mandatario.

    El presidente también anunció para este año la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, que, dijo, tendrán "estrictos controles y tecnología de punta para personas imputadas o condenadas por delitos que representan un alto riesgo para la seguridad pública".

    Orsi también hizo un balance sobre la situación del empleo en el país. Dijo que en 2025 se crearon 26.000 nuevos puestos de trabajo, que se generaron 19.000 empleos femeninos y que la tasa de empleo de las mujeres llegó al máximo histórico. Además aseguró que se también crearon 12.000 empleos juveniles y en esa línea, anunció que enviará al Parlamento un nuevo proyecto de ley de empleo juvenil.

    Finalmente, el mandatario sostuvo que el gobierno modernizará su esquema de promoción de inversiones con un proyecto de ley de "competitividad e innovación" que será enviado al Parlamento en el primer semestre.

    Selección semanal
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra
    Cancillería

    Mario Lubetkin: “Lo que pasó en México puede ser parte de nuestra realidad”

    Por Santiago Sánchez
    Acuerdo comercial

    Acuerdo UE-Mercosur: Uruguay se convirtió en el primer país en ratificar el capítulo comercial

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage