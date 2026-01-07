El Parlamento no logró una declaración de consenso sobre Venezuela

Tras un debate parlamentario que se extendió por unas tres horas y luego de varias pausas para intentar acercar las visiones sobre lo sucedido en Venezuela el pasado fin de semana, la oposición y el oficialismo no consiguieron ponerse de acuerdo en una declaración conjunta y presentaron dos mociones separadas.

La Comisión Permanente, que funciona durante el receso parlamentario, se reunió en sesión extraordinaria este miércoles para tratar como “grave y urgente” una moción sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela el sábado 3, que culminó con el arresto del mandatario Nicolás Maduro por presuntos delitos de narcotráfico.

La sesión culminó con la aprobación, únicamente con los votos de los legisladores oficialistas, de la moción presentada por el Frente Amplio. La declaración expresa el rechazo a la “intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”. Además, insta a la comunidad internacional a garantizar que los venezolanos puedan ejercer “su voluntad libre y soberana sin injerencia extranjera”, con gestiones diplomáticas y multilaterales en el marco de las Naciones Unidas y otros foros internacionales que favorezcan el diálogo y la paz.

En tanto, el Partido Nacional, con respaldo del Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, presentó una moción —que recibió solo los votos de la oposición, insuficientes para aprobarla— que expresa la “más absoluta condena al régimen dictatorial venezolano, sostenido durante años de manera ilegítima”, y plantea que se reconozca a Edmundo González como presidente, de acuerdo a lo expresado en las elecciones de julio de 2024. También considera que el derecho internacional y los organismos internacionales “han fracasado en asegurar la protección de los derechos humanos” de los venezolanos, y acusa a “los amigos ideológicos del chavismo y de Maduro, locales, regionales y mundiales” de ser “cómplices silenciosos” de un régimen opresor.

La declaración añade que no se justifica “injerencia extranjera alguna” y que los únicos que deben definir su destino “son los propios venezolanos”, pero que “no injerencia no puede significar indiferencia”.

Hubo una tercera moción en consideración, redactada por el senador colorado Pedro Bordaberry, que evitaba los puntos más polémicos y se concentraba en defender la solución pacífica de las controversias internacionales y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Si bien la bancada del Frente Amplio dijo que estaba dispuesta a votarla, la moción no logró el respaldo del Partido Nacional y no llegó a ser presentada.

De la izquierda “cómplice” con un “malnacido”, a las alarmas por una invasión que deja a la región en riesgo de “guerra”

Al inicio del debate, el diputado frenteamplista Federico Preve remarcó que la operación de Estados Unidos no está motivada “por la defensa de los derechos” de los venezolanos, sino por el control de sus recursos naturales, algo que ha sido reconocido “explícitamente” por el presidente Donald Trump.

El legislador del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, reprochó el “facilismo” de hablar de Venezuela solo en función de los sucesos de los últimos días, obviando los largos años de vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por el “régimen de Maduro”. Rodríguez fue uno de los varios legisladores de la oposición que recordaron la frase del expresidente José Mujica sobre que “no hay que pararse delante de las tanquetas”, como ejemplo de la complicidad del Frente Amplio con el régimen chavista. La expresión del líder de izquierda fallecido en mayo fue pronunciada en 2019, cuando fue consultado sobre la represión del gobierno de Maduro a protestas sociales.

El colorado Bordaberry hizo énfasis en el consenso en el sistema político uruguayo sobre los hechos sucedidos el fin de semana y señaló que tanto el presidente Yamandú Orsi como el canciller Mario Lubetkin reconocen a Maduro como un dictador. Consideró que la operación estadounidense fue una medida ante un “caso extremo”, porque Maduro escapaba a la Justicia penal y usaba el principio de no intervención en su favor. A su juicio, es una “zona gris” que no tiene una resolución clara bajo el derecho internacional. También recordó que, en su primer gobierno, el presidente frenteamplista Tabaré Vázquez pidió ayuda a Estados Unidos ante las hostilidades con Argentina por la instalación de una planta de celulosa. El colorado terminó su intervención al grito de “¡viva Venezuela libre!”.

La diputada del Partido Comunista Ana Olivera expresó su “sorpresa” por el rumbo del debate y cuestionó que se relativice la gravedad y la condena que merecía la intervención de Estado Unidos en Venezuela.

En tanto, el senador blanco Sebastián Da Silva elevó el tono del debate al exclamar varias veces que el Frente Amplio tenía que pedir “perdón” por su silencio ante las violaciones de derechos humanos del régimen venezolano y llamó a Maduro un “malnacido”. Cuestionó la “amnesia” y el “doble discurso” de la izquierda y resaltó que los “dólares” del país caribeño con los que se benefició el movimiento político y sindical, y el hijo del presidente Vázquez, sesgaron su mirada sobre la realidad venezolana.

Tras algunos cruces con la presidenta de la comisión, la senadora Bettiana Díaz, que le pidió que ajustara su comportamiento al reglamento, Da Silva llamó “diputadito” a Preve y dijo que para tomarle el pelo a él todavía debía crecerle la “barba”. En ese momento, el frenteamplista Daniel Borbonet solicitó un cuarto intermedio para calmar los ánimos.

“Tenemos que tener la seriedad como Parlamento uruguayo de poder condenar lo que está pasando”

Cuando retomó la sesión, el senador Borbonet pidió elevar el “nivel” del Parlamento. Expresó que la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores fue un “rapto” y no una “captura”, y reiteró su deseo de intentar llegar a una declaración conjunta que demuestre que Uruguay es una garantía de los derechos internacionales.

“Para hacer show stand up están las redes sociales”, dijo la diputada frenteamplista Margarita Libschitz, e insistió en que el objeto de la convocatoria era tratar lo ocurrido el 3 de enero en Venezuela: “Acá venimos a condenar la invasión extranjera en otro país”. La diputada señaló que el propio Partido Nacional, en la declaración que emitió el fin de semana, se refirió a la “autodeterminación de los pueblos” y que hasta “la extrema derecha europea” se pronunció en favor de ese principio.

Para el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, la política exterior del Frente Amplio es una política “de partido”, que se caracteriza por la “afinidad ideológica” y reprochó a la izquierda que no llame a la dictadura de Venezuela “como se la debió llamar desde el principio: dictadura”.

La senadora Díaz opinó que las acciones de Estados Unidos plantean el riesgo de “dejar a América Latina en un escenario de guerra”, y afirmó que “nadie puede sentirse orgulloso de volver a ser patio trasero de Estados Unidos”. “Es neocolonialismo, no es ninguna liberación”, añadió. “Tenemos que tener la seriedad como Parlamento uruguayo de poder condenar lo que está pasando”, consideró.

El diputado Rodríguez respondió que “no se trata de que no haya voluntad de condenar una intervención extranjera”, y aseguró que ya lo habían hecho. “Ahora, ¿cuál es el problema del gobierno de poner en negro sobre blanco la condena al régimen?”, preguntó.

A pesar de las diferencias en el tono y el contenido de las dos declaraciones que se presentaron, algunos legisladores aseguraron que habían estado “muy cerca” de llegar a un consenso.