El senador Pedro Bordaberry dice estar dispuesto a estudiar si aprueba “otra” Rendición de Cuentas

El senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, subrayó que “esta” Rendición de Cuentas ya tiene el “no” para ser votada en general por los legisladores de la coalición republicana. Sin embargo, si a lo largo de la negociación en diputados trae una alternativa, él particularmente no está cerrado a analizarla.
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“Si nos trae otra (propuesta de Rendición), se la vamos a estudiar, ¡siempre la vamos a estudiar! Esta no, pero otra con mucho gusto la estudiamos. Yo no me voy a cerrar a eso”, dijo Bordaberry a Búsqueda.
El senador no ocultó su fastidio por la reacción del Frente Amplio al anuncio de la oposición el miércoles 9 de no acompañar el articulado en general. “Acá (en la coalición) había dos posiciones: había quien quería rechazarla de entrada, por no estar de acuerdo con lo gastado el año pasado, y otros que decían que había que esperar hasta el final. Lo que nosotros propusimos fue esperar a que viniera el ministro (de Economía, Gabriel Oddone) a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados (el martes 8), y según eso dar la respuesta”.
Para esa ocasión, Bordaberry le acercó al diputado de su sector Conrado Rodríguez, integrante de esa comisión, cinco preguntas a formular para saber si el Poder Ejecutivo estaba dispuesto “a rectificar el rumbo”. Estas versaban sobre modificar el sistema previsional, reducir los vínculos laborales con el Estado, dejar sin efecto el proyecto Casupá, atender las advertencias del Comité Fiscal Asesor o terminar con las pérdidas de Ancap respecto a la producción de pórtland. “Y él (Oddone) o no respondió, o dijo que no. Y en esas condiciones no votamos esa Rendición de Cuentas. Si hubiera dicho ‘vamos a rever esto’, pero no... ¿Cómo entonces nosotros íbamos a votar una propuesta con la que no estamos de acuerdo? ¿Dónde se vio? De eso armaron (el oficialismo), diría el contador (José Pedro) Damiani, una tormenta con matracas”, afirmó.