El senador Pedro Bordaberry dice estar dispuesto a estudiar si aprueba “otra” Rendición de Cuentas

El líder de Vamos Uruguay le acercó cinco preguntas al ministro Gabriel Oddone para ver si apoyaba el proyecto del Poder Ejecutivo; las respuestas fueron negativas

El senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, subrayó que “esta” Rendición de Cuentas ya tiene el “no” para ser votada en general por los legisladores de la coalición republicana. Sin embargo, si a lo largo de la negociación en diputados trae una alternativa, él particularmente no está cerrado a analizarla.

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“Si nos trae otra (propuesta de Rendición), se la vamos a estudiar, ¡siempre la vamos a estudiar! Esta no, pero otra con mucho gusto la estudiamos. Yo no me voy a cerrar a eso”, dijo Bordaberry a Búsqueda.

El senador no ocultó su fastidio por la reacción del Frente Amplio al anuncio de la oposición el miércoles 9 de no acompañar el articulado en general. “Acá (en la coalición) había dos posiciones: había quien quería rechazarla de entrada, por no estar de acuerdo con lo gastado el año pasado, y otros que decían que había que esperar hasta el final. Lo que nosotros propusimos fue esperar a que viniera el ministro (de Economía, Gabriel Oddone) a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados (el martes 8), y según eso dar la respuesta”.