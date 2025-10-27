Evaluación del gobierno de Orsi: aumenta la desaprobación, aunque la mayoría tiene una mirada “neutra”

Empujada por cambios en la mirada del votante opositor, “la trayectoria de la desaprobación” es “contundente” y “podría haber existido un leve deterioro de la aprobación”, según Opción Consultores

Yamandú Orsi el lunes 29, tras una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

A raíz de cambios en la mirada que tienen los votantes de la oposición, la evaluación sobre el gobierno de Yamandú Orsi sufrió un leve deterioro en los últimos meses. Mientras el 26% aprueba la gestión de la actual administración, el 29% la desaprueba, según la última encuesta de Equipos Consultores.

Un 6% de los uruguayos considera “muy buena” la gestión del gobierno y un 20% considera que es “buena”. El grueso de los encuestados (40%) eligió la opción “ni buena ni mala” para definir su mirada sobre la gestión de Orsi. Entre quienes la desaprueban, el 6% la consideró “muy mala” y el 23% la evaluó como “mala”.

opcion-consultores-1 “Respecto a los dos trimestres previos, podría haber existido un leve deterioro de la aprobación, más allá de que la variación está dentro del margen de error: los juicios positivos pasaron de un nivel cercano al 30% en el primer semestre de gestión al actual 26%, un descenso de 4 puntos”, dice el informe presentado por Opción Consultores en Telenoche. “Más contundente es la trayectoria de la desaprobación, donde se observa un deterioro de 10 puntos en la comparación punta a punta: comenzó en 19% en el primer trimestre de gestión, luego pasó a 22% en el trimestre anterior y crece ahora otros siete puntos, alcanzando el referido 29%”.

El informe destaca también la “continuidad” de quienes tienen “una mirada neutra” sobre la gestión, que siguen siendo “la minoría mayor”.

El incremento de la desaprobación y la caída de la aprobación están “mayormente explicados” por cambios en la interna del grupo que integran quienes votaron a la coalición republicana en 2024.