    martes 28 de octubre de 2025

    Evaluación del gobierno de Orsi: aumenta la desaprobación, aunque la mayoría tiene una mirada “neutra”

    Empujada por cambios en la mirada del votante opositor, “la trayectoria de la desaprobación” es “contundente” y “podría haber existido un leve deterioro de la aprobación”, según Opción Consultores

    Yamandú Orsi el lunes 29, tras una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A raíz de cambios en la mirada que tienen los votantes de la oposición, la evaluación sobre el gobierno de Yamandú Orsi sufrió un leve deterioro en los últimos meses. Mientras el 26% aprueba la gestión de la actual administración, el 29% la desaprueba, según la última encuesta de Equipos Consultores.

    Un 6% de los uruguayos considera “muy buena” la gestión del gobierno y un 20% considera que es “buena”. El grueso de los encuestados (40%) eligió la opción “ni buena ni mala” para definir su mirada sobre la gestión de Orsi. Entre quienes la desaprueban, el 6% la consideró “muy mala” y el 23% la evaluó como “mala”.

    opcion-consultores-1

    “Respecto a los dos trimestres previos, podría haber existido un leve deterioro de la aprobación, más allá de que la variación está dentro del margen de error: los juicios positivos pasaron de un nivel cercano al 30% en el primer semestre de gestión al actual 26%, un descenso de 4 puntos”, dice el informe presentado por Opción Consultores en Telenoche. “Más contundente es la trayectoria de la desaprobación, donde se observa un deterioro de 10 puntos en la comparación punta a punta: comenzó en 19% en el primer trimestre de gestión, luego pasó a 22% en el trimestre anterior y crece ahora otros siete puntos, alcanzando el referido 29%”.

    El informe destaca también la “continuidad” de quienes tienen “una mirada neutra” sobre la gestión, que siguen siendo “la minoría mayor”.

    El incremento de la desaprobación y la caída de la aprobación están “mayormente explicados” por cambios en la interna del grupo que integran quienes votaron a la coalición republicana en 2024.

    Entre los coalicionistas, “hoy solo 8% aprueba al gobierno, seis puntos por debajo del porcentaje que lo hacía en el trimestre anterior. En tanto, la desaprobación en el interior de dicho segmento supera hoy la mayoría absoluta (53%) y crece 16 puntos respecto a la anterior medición”, explica.

    Opcion Consultores oposicion

    Entre los votantes del Frente Amplio los porcentajes se mantienen estables en comparación con mediciones anteriores, dice el análisis, que surge de una encuesta telefónica de alcance nacional con una muestra de 821 personas.

    Comparación con el Frente Amplio

    El estudio de Opción Consultores muestra que el nivel de aprobación del actual gobierno, a esta altura del período, es similar a la de la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2019).

    “Hay, sin embargo, una diferencia crucial entre el posicionamiento de la opinión pública en este ciclo respecto al del anterior gobierno del FA. Mientras la segunda gestión de Vázquez comenzó con una fuerte luna de miel y experimentó un rápido deterioro de su capital político, el actual gobierno arrancó con niveles moderados de aprobación, no demasiado diferentes a los que sostiene actualmente”, explica el informe.

    Opcion Consultores comparacion

