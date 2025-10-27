  • Cotizaciones
    La escritora Fernanda Trías gana por segunda vez el premio Sor Juana Inés de la Cruz

    El monte de las furias “se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”, señaló el jurado; Trías había recibido el mismo premio en 2021 por Mugre rosa

    Fernanda Trías.

    Fernanda Trías.

    FOTO

    Pablo Vignali, adhoc/FOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La escritora uruguaya Fernanda Trías (Montevideo, 1976) recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2025 por su novela El monte de las furias. Es la segunda vez que la escritora es reconocida con este premio. En 2021 lo recibió por Mugre rosa en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

    En su fallo por unanimidad, el jurado integrado por Giselle Etcheverry Walker, Patricia Córdova Abundis y Julián Herbert señaló que El monte de las furias es “una novela que se enraíza en la tradición narrativa latinoamericana, reconfigurándola mediante un excepcional punto de vista femenino lleno de hallazgos y matices”. La ceremonia de premiación se realizará el miércoles 3 de diciembre, durante la celebración de la edición 39 de la FIL de Guadalajara.

    Fernanda Trias - El monte de las furias.jpg

    La novela tiene como protagonista a una mujer, cuyo nombre no se menciona, que vive en una zona rodeada de naturaleza rebelde donde “ni el aire abunda”. Ella tiene la tarea de proteger el alambre y el portón que separan a su jardín de la montaña, que se vuelve otra protagonista, incluso con su propia voz. La labor del personaje cobra mayor importancia cuando comienzan a aparecer cuerpos sin vida en su jardín y cerca del alambrado.

    La mujer guarda una rabia contenida que no le permite “amar el mundo” y ese sentimiento lo registra en los cuadernos que escribe. Para ella escribir y entender las palabras nace del deseo frustrado de aprender. “Yo estoy obsesionada con este tema, con cuál es el efecto que generan las palabras, cuál es la diferencia entre una palabra y otra, cómo buscar esa palabra precisa y la importancia y fuerza lírica que tiene la precisión”, comentó Trías a Búsqueda a propósito de su novela.

    MUGRE-ROSA-tapa.jpg

    Con Mugre rosa, la escritora había recibido el apoyo de la residencia Eñe/Casa de Velázquez (España, 2018), el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020), el Premio Bartolomé Hidalgo de la crítica (Uruguay, 2021), además del Sor Juana Inés de la Cruz. También fue finalista en los National Book Awards.

    Situada en una Montevideo apocalíptica bajo una pandemia que no deja salir de sus casas a los habitantes, Mugre rosa, que Trías comenzó a escribir en 2017, se anticipó a la pandemia del Covid-19 que el mundo sufrió en 2020.

    En esta edición del Premio Sor Juana Inés de la Cruz se le otorgó una mención honorífica a Ruth, novela de la escritora argentina Adriana Riva, que, según el jurado, “aborda con agudeza y sensibilidad los márgenes de la representación literaria de la vejez femenina. Además, desmitifica con luz y ludismo la senectud y la sororidad a través de un personaje entrañable”.

