    viernes 24 de octubre de 2025

    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Las tres direcciones conocidas de EuroCommerce: en su primera, que figuraba en la web y en la garantía, hay una inmobiliaria; la segunda es la misma que la de miles de empresas, algunas que no cumplieron con las reglas antilavado del Reino Unido, y la tercera es por default y responde al proceso de baja

    Información-Prototipo OPV Cardama-Ministerio de Defensa.png
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    La empresa que proveyó una garantía millonaria al astillero Cardama, clave para activar el contrato para la construcción de dos patrullas oceánicas compradas por el gobierno uruguayo, tuvo hasta ahora tres direcciones conocidas en Reino Unido.

    La primera que declaró EuroCommerce al registro comercial de Reino Unido es Unidad 8079, planta baja, 30 Bloomsbury Street, Londres. Esa dirección es la misma que lucía en la web de la compañía hasta que estalló el escándalo y en los dos documentos con las garantías que entregó Cardama al Ministerio de Defensa. El primero de esos documentos fue el que permitió destrabar la ejecución del contrato por más de 80 millones de euros, mientras que el segundo es el que les envió el miércoles 22 por la tarde a las actuales autoridades para mostrar que la garantía había sido renovada.

    Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi y Jorge Díaz en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva
    Video
    Ministerio de Defensa

    El gobierno considera que hay “fuertes indicios” de que el Estado fue víctima de un “fraude” por parte de Cardama

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024
    Siniestro de Cutcsa

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo

    En esa dirección original, constató el embajador uruguayo Luis Bermúdez y se puede verificar en GoogleMaps, funciona la inmobiliaria Quest Property Consultants. Ese es uno de los indicios que mencionó la plana mayor de la Presidencia de la República cuando Yamandú Orsi informó que rescindirían el contrato con Cardama porque sospechaban que el Estado había sido víctima de una estafa.

    Eurocommerce dirección cambio

    Consultado por Informativo Carve, Mario Cardama dijo que le sorprendió la decisión del gobierno.

    “Yo esta mañana me he puesto en comunicación con el Eurocommerce Bank y me comunicaron que se había cambiado la dirección, que me la iban a comunicar por escrito. Creo que no le hubiera costado nada escribir un correo a Cardama y decir: ‘Señores, hemos estado en esta dirección, y el banco no está allí’”, dijo.

    En los registros públicos, el cambio de dirección está documentado y tiene fecha 31 de mayo de 2023, como consignó Búsqueda este jueves.

    Cambio Eurocommerce
    Cambio de dirección de EuroCommerce.

    Cambio de dirección de EuroCommerce.

    La dirección a partir de mayo es 85 Great Portland Street, Londres.

    En la mañana de este viernes, Búsqueda volvió a revisar la web de EuroCommerce y detectó que el administrador del sitio cambió la dirección para que figurara 85 Great Portland Street. Hay miles de compañías que tienen esa misma dirección, de acuerdo con Endole, un proveedor de información corporativa.

    Al menos tres de las compañías que comparten dirección con EuroCommerce fueron señaladas por las autoridades del Reino Unido por incumplimientos de las normas antilavado cometidas entre octubre de 2024 y marzo de 2025, según información oficial divulgada por el organismo fiscal británico.

    Misma direccion
    Captura de pantalla de la lista de empresas sancionadas por la oficina reguladora del Reino Unido.

    Captura de pantalla de la lista de empresas sancionadas por la oficina reguladora del Reino Unido.

    La dirección que puso en su web EuroCommerce en estos días tampoco es la que está en el registro comercial británico. Es que, como consecuencia de incumplir con la entrega de información al controlador, EuroCommerce será retirada del registro oficial.

    EuroCommerce no entregó al registro de Reino Unido la documentación anual con información básica, como su dirección, autoridades y accionistas.

    La nueva dirección asignada por default a la compañía, desde el 6 de agosto y mientras se completa el proceso de baja, es la del registro Cardiff, CF14 8LH.

    Direccion por default

    Denuncia

    En la tarde de este viernes, el gobierno presentará la denuncia penal por la presunta estafa.

    El titular del astillero considera que la decisión del gobierno, que incluyó la rescisión del contrato, es exagerada.

    Entre los integrantes del anterior gobierno, época en la que se firmó el acuerdo con Cardama, consideran que este episodio es parte de una estrategia política de la actual administración.


    *Finance Uncovered, una organización periodística de Reino Unido, colaboró con Búsqueda en la elaboración de esta nota.

    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos
    Polémica

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

    Por Martín Mocoroa

    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    María Eugenia Vidal.

    La directora nacional de Cultura asegura que el conflicto de los trabajadores de la DNC “se va a resolver”

    Por Javier Alfonso
    Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.

    Senado revisará desde cero el proyecto de ley para proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales

    Por José Frugoni
    USS Gerald R. Ford 
    Video

    Tensión en el Caribe: Estados Unidos ataca otra presunta narcolancha y despliega su mayor portaaviones

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda