Frases de la semana

“Estuvo cuatro años de secretario de la Presidencia y jamás llamó a su despacho a un opositor para discutir algo. Ahora se me quiere poner dialoguista. Pará un poquito. Yo tengo que juzgar los antecedentes”. (Expresidente José Mujica sobre el candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, Subrayado, jueves 31)

“Si estamos en la oposición, no le veo sentido a una coalición. ¿A efectos de qué?”. (Senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, VTV, lunes 4)

“Los invito a no dar a nadie por perdido y a hablar con todos para seguir avanzando”. (Candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, red social X, sábado 2)

“Gracias, Zaida, por sumar tu apoyo y el de tu espacio a este compromiso por Uruguay. Un Uruguay de raíces batllistas”. (Candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, al anunciar el respaldo de Zaida González, la precandidata menos votada del Partido Colorado en las elecciones internas de junio, red social X, martes 5)

“No es posible asesorar al gobierno y trabajar para la oposición al mismo tiempo”.(Director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, al explicar la decisión de desvincular de esa dependencia a su asesor Víctor Björgan, luego de que hiciera público su apoyo a Yamandú Orsi, El Observador, miércoles 6)

“Han quedado atrás los tiempos en que un colorado no podía votar a un blanco. Las identidades históricas están vivas hoy como sensibilidades distintas, pero bajo el paraguas de una nueva realidad coalicionista. Hace 30 años que venimos hablando de dos familias ideológicas”. (Expresidente Julio María Sanguinetti, El País, sábado 2)

“Cuando hacíamos ejercicios, ninguna encuesta dio a Delgado arriba de Orsi. Y las variaciones han sido entre tres y cuatro puntos, en alguna siete”. (Director de la empresa de opinión pública Factum, Eduardo Bottinelli, El País, jueves 31)

“Yo me sentí muy sorprendida y ahí se dieron ciertos intercambios. La verdad es que el presidente (del Frente Amplio, Fernando Pereira) también estaba muy sorprendido. En ese intercambio el planteo que nos hacen es que debemos resolverlo rápido para que no intervenga en la campaña electoral y debíamos sacarlo. Textualmente me dijeron: ‘Entregar su cabeza’”. (Senadora del sector Fuerza Renovadora, Liliam Kechichian, al declarar como testigo en el juicio laboral iniciado por Martina Casás contra Gustavo Olmos y referirse a las conversaciones que hubo sobre el tema con la Comisión de Género del Frente Amplio, El País, viernes 1)

“Cuando me doy media vuelta veo al árbitro con la roja y se me vino el mundo abajo. Dije: ‘Acá la cagué’”. (Arquero de Peñarol, Washington Aguerre, sobre su expulsión en la semifinal de la Copa Libertadores, programa Minuto 1 de radio Carve, lunes 4)

“Se le cayó el Internet”. (Candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cosse, al responder en rueda de prensa al candidato presidencial Álvaro Delgado, que insistió en que la coalición de izquierda no tiene programa, martes 5)

“¿No vengo y me quedo en Madrid?”. (Rey Felipe VI de España, al ser criticado por vecinos durante una recorrida por una de las localidades más afectadas por la inundación en Valencia, El País de Madrid, domingo 3)

“Fuera, fuera, fuera, fuera”. (Canto contra el rey Felipe VI de los ciudadanos de Paiporta, uno de los municipios de Valencia más afectados por las inundaciones, RTVE, domingo 3)

“Están muy golpeados y shockeados emocional y psíquicamente”. (Abogado de dos de las víctimas del accidente del ómnibus de la línea 121 de Cutcsa que cayó en la playa en Pocitos, Rafael Silva, Montevideo Portal, martes 5)

“Votar por (Donald) Trump para que las cosas cambien es como pedir que llueva y recibir a cambio un huracán”. (Periodista y dramaturgo estadounidense Lawrence Wright, El País de Madrid, lunes 4)

“Gente que se va a vivir a la zona periférica, que quiere escapar de la ciudad, de los controles del Estado. No lo tengo analizado, pero evidentemente la militancia de Maldonado y por lo que veo también de Rocha, trabajaron muy bien”. (Diputado electo por el partido Identidad Soberana, Gustavo Salle, interpretando su buena votación en zonas de Maldonado y Rocha, El Observador, sábado 2)

“Un semillero de teorías conspirativas”. (De un artículo de la revista británica The Economist, al presentar a Gustavo Salle como el candidato antiestablishment, jueves 31)

“Los números del gobierno se contraponen con la realidad, porque a mí no me sirve una tablita de Excel en frío cuando hay el doble de niños baleados, internados en el Pereira Rossell”. (Diputada electa por el Movimiento de Participación Popular Julieta Sierra, sección Seré curioso de Montevideo Portal, viernes 1)

“Nos gobiernan personas que no fueron entrenadas para eso”. (Politólogo argentino Andrés Malamud, al referirse al gobierno de su país, Infobae, jueves 31)

“En esta época donde todo el mundo se implanta pelo, se saca cosas y toma ozempic para adelgazar, está bien aceptar hacia dónde va mi cuerpo. Cuando se me empezó a caer el pelo, que es una pelotudez, la gente me preguntaba qué iba a hacer, y no hice nada, qué voy a hacer”. (Escritor uruguayo José Arenas, al hablar de su nuevo libro Soy lo prohibido, El Observador, sábado 2)