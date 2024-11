Frases de la semana

“El mensaje no puede ser otro: que sigan abrazando las banderas, las ideas. Porque a partir del debate de ideas se construye una sociedad mejor, un país mejor y, por sobre todas las cosas, una república democrática con futuro. No hay futuro si le ponemos un muro a las ideas”. (Presidente electo, Yamandú Orsi, al saludar a los militantes de otros sectores políticos durante el discurso posterior al balotaje, domingo 24)

“Yo no voy a estar adentro del Palacio (Legislativo) todo el tiempo, no es mi costumbre. Voy a recorrer, voy a seguir escuchando la realidad y tratando de que el Palacio esté de puertas para afuera”. (Vicepresidenta electa, Carolina Cosse, rueda de prensa, martes 26)

“A mí no me representa casi nada de lo que diga el senador (Sebastián) Da Silva. Un hombre que un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, se va del comando diciendo: ‘Yo no voy a ser la cara de la derrota’, (me parece) una actitud cobarde”. (Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, programa 12 PM de Azul FM, martes 26)

“Cobarde es estar comiendo canapé viendo cómo te ganan en Paysandú. La cara de la derrota es la del intendente que pierde en su comarca”. (Senador blanco Sebastián da Silva al responder en su cuenta de X al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, martes 26)

“Una cosa es tender la mano y otra cosa es confundir los roles. Una cosa es ofrecer gobernabilidad y otra es confundirse de quién es gobierno. Y nosotros somos oposición, no somos gobierno”. (Senador Javier García, en una reunión de la lista 40, El País, martes 26)

“La izquierda de José Mujica vuelve al poder en Uruguay”. (Título de portada de la página digital de El País de Madrid, domingo 24)

“La historia de los salarios fue resumidamente la siguiente: los 25 años de los partidos de la coalición sumaron un aumento global que no llegó al 13%; en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se unificaron casi el 87% de los aumentos que tuvo la historia del salario y de las jubilaciones. Esto no es un discurso, es la historia resumida de la realidad de salario y de las jubilaciones de este país. Por eso triunfamos”. (Expresidente José Mujica al explicar cuál fue, en su opinión, el factor determinante para el triunfo del Frente Amplio, radio Sarandí, lunes 25)

“Estamos repletos de números positivos, pero hay que ganar el Uruguayo”. (Director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, luego de que se asegurara el primer puesto en la Tabla Anual, VTV, martes 26)

“Fíjense que si solo el 2% de todos los uruguayos que votaron hubiera votado diferente, seguiríamos nosotros en el gobierno”. (Ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, rueda de prensa, miércoles 27)

“Hay una fábrica de votantes cercanos al Frente Amplio y se llama enseñanza pública”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, programa Doble Click de Del Sol FM, miércoles 27)

“Me parece muy legítimo que la gente tenga la ambición de ser cosas en la vida y trabaje para serlas con la mayor honestidad, me parece muy legítimo, yo no la tengo”. (Senadora electa Blanca Rodríguez, al afirmar en una entrevista que no está en sus aspiraciones postularse a la presidencia y que tiene mucho por aprender en la tarea parlamentaria, Arriba Gente de Canal 10, lunes 25)

“Se quiere poner a Cabildo (Abierto) en el centro para tapar los problemas que tienen blancos y colorados en sus internas”. (Senadora Irene Moreira al negar en un grupo de WhatsApp de Cabildo Abierto que existan negociaciones del diputado electo por ese partido, Álvaro Perrone, con el Frente Amplio, El País, martes 26)

“Si vieran cómo viven algunas personas, no dirían lo mismo de los planes sociales”. (Milagros Maylin, política argentina y esposa del exjefe de gobierno de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, Infobae, jueves 21)

“Masha, sobre el ataque con misil balístico sobre (la planta de) ‘Yuzhmash’, del cual los occidentales están hablando, nosotros no estamos comentando nada”. (Mensaje que le transmitieron por teléfono a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, cuando estaba en plena conferencia de prensa, AFP, viernes 22)

“Todo orgánico es imposible. Somos 8.000 millones de habitantes en el mundo y, si todos queremos comer orgánico, nos morimos de hambre”. (Chef francés radicado en Argentina Christophe Krywonis entrevistado por la diaria al inaugurar el nuevo ciclo Cocina con amigos de La Huella, miércoles 27)

“No sabés cómo, cuando me subo al escenario se me van todos los problemas, me meto en el show, y me río de todo”. (Actor y comediante argentino Carlos Perciavalle, El Observador, sábado 23)

“Los filósofos anuncian que la prueba de la propia existencia ya no es el pensamiento sino tener ansiedad”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, martes 26)