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    Jair Bolsonaro sigue estable tras una bronconeumonía, pero los pronósticos empeoran

    El exmandatario Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe, está "estable" tras haber sido hospitalizado por una bronconeumonía bacteriana. Sin embargo, los pronósticos médicos no son positivos ante el agravamiento de su función renal y del proceso inflamatorio

    Integrantes de la Policía Militar custodian afuera del hospital donde fue trasladado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en Brasilia (Brasil).

    Integrantes de la Policía Militar custodian afuera del hospital donde fue trasladado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en Brasilia (Brasil).

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El hospital DF Star de Brasilia informó este sábado 14 de marzo que no hay previsión de alta para el expresidente. Jair Bolsonaro, de 70 años. El exmandatario continúa recibiendo tratamiento, que incluye antibióticos, hidratación intravenosa, fisioterapia respiratoria y motor y medidas preventivas contra la trombosis venosa, añadió el hospital.

    Bolsonaro fue hospitalizado el viernes por un episodio de broncoaspiración que le provocó bronconeumonía, una infección pulmonar que se propaga desde las vías respiratorias a los pulmones y puede causar dificultades respiratorias.

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    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.
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    La bronconeumonía fue causada por una bacteria que se instaló en los dos pulmones, con mayor afectación en el izquierdo, como consecuencia probablemente de una broncoaspiración, es decir del paso accidental de líquidos del sistema digestivo a las vías respiratorias.

    Embed - Bolsonaro es condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado

    Bolsonaro cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

    La familia y los abogados de Bolsonaro han solicitado que el expresidente sea puesto bajo arresto domiciliario desde que fue encarcelado el año pasado. El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, ha denegado peticiones anteriores, y un panel del tribunal ratificó su decisión.

    Esta es la primera hospitalización de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

    Los familiares y abogados de Bolsonaro aprovecharon la nueva hospitalización para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda el beneficio de la prisión domiciliar, algo que el tribunal ha negado en diferentes oportunidades.

    “Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse”, afirmó el senador Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente y que es considerado como el principal rival de Lula en las presidenciales de octubre próximo.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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