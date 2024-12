Frases de la semana

“El resultado me golpeó, me llenó de dolor e impotencia. Pero junto con ustedes tenemos la conciencia tranquila de haber dejado todo en la cancha, menos los principios y la dignidad“. (Excandidato presidencial, Álvaro Delgado, durante un evento del sector D Centro del Partido Nacional, sábado 7)

“Yo no le quiero dejar un problema al gobierno que viene, yo le quiero dejar una solución”. (Presidente Luis Lacalle Pou al afirmar durante la inauguración del puente ubicado sobre el arroyo Solís Grande que no le pondrá “freno de mano” al proyecto Neptuno para una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, miércoles 11)

“‘Un tratado de libre comercio con la Unión Europea sería muy negativo para nuestros intereses’, afirman las vacas“. (Título de un artículo de la sección de humor de la diaria, lunes 9)

“El problema de los dos discursos según la tribuna camina por una cornisa que creo que nosotros nunca hemos cruzado, que es la demagogia. Vos no podés decir a cada uno lo que quiere escuchar. Pero sí tener una política de alianzas amplias para lo que querés hacer. Después tenés el principio ordenador que es la realidad. Que no la puedo negar, la quiero cambiar. Pero para cambiarla tengo que tratar de tener el mayor respaldo. Es la vieja discusión de la izquierda más tradicional y nosotros: si el tema son las grandes ideas o si, como dijo Raúl Sendic, no hay mejor revolución que las revoluciones hechas. Vos tenés un conjunto de ideas de largo plazo y avanzás por un camino sinuoso, despacito“. (Senador y futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, El País, domingo 8)

“Yo me definí orsista. Hay que trabajar todos para que este sea el mejor gobierno, no para el país”. (Referente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida Richard Read, Informativo Sarandí, jueves 5)

“Me encantaría, me gusta aportar ideas. Montevideo me encanta, me encanta, tengo miles de ideas para Montevideo, pero no lo puedo hacer si soy el director general de una compañía“. (Director ejecutivo de la constructora Saceem, Alejandro Ruibal, al rechazar la posibilidad de ser candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Colorado, Informativo Sarandí, martes 10)

“Cada uno tiene que hacerse responsable de si lastima o no al partido”. (Excandidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, programa radial Doble click de Del Sol FM, lunes 9)

“Tengo compañeros que no lo ven. El que no quiera ver, que no lo vea. Después cuando la realidad te golpea, ya es tarde”. (Senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, al asegurar que un robo que sufrió en la calle tuvo motivaciones políticas, Telemundo, jueves 5)

“De defender y respaldar eso no se vuelve“. (Periodista deportiva Ana Inés Martínez sobre dos excompañeros de trabajo que declararon como testigos de Canal 10 en el juicio que ella inició contra la empresa por acoso sexual y laboral, red social X, viernes 6)

“Vinieron cinco jugadores a preguntar qué iba a pasar con ellos, y tres iban a ser titulares en la final. Hay cosas que nunca me pasaron y esto fue una de ellas“. (Director técnico de Nacional, Martín Lasarte, al referirse a cómo la campaña electoral en el club afectó el rendimiento deportivo, ya que los dirigentes discuten públicamente sobre la continuidad o no de jugadores, programa Minuto 1 de Carve Deportiva, lunes 9)

“La pelota, en este caso, se manchó. Se manchó en nuestro fútbol y se manchó en Nacional”. (Preparador físico del cuerpo técnico de Martín Lasarte en Nacional, Marcelo Tulbovitz, programa radial 100% deporte de Sport 890, martes 10)

“Si los periodistas no cuestionamos al poder, nadie más lo va a hacer”. (Periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos, entrevistado por El País de Madrid, viernes 6)