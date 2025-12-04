Frases de la semana

“A los que te van a comprar una casa, una planta industrial, un almacén, o lo que fuere, ¿vos lo primero que les decís es a ver qué filo político tenés? No, vos mirás el negocio”. (Exvicepresidenta Lucía Topolansky en respuesta a las críticas al MPP por vender la radio M24 a los empresarios argentinos dueños de El Observador y considerados de derecha, Radio Sarandí, jueves 27)

“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa pero, si Europa quiere y empieza, estamos listos”. (Presidente de Rusia Vladímir Putin, en una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú, agencias internacionales, martes 2)

Derechos Humanos Orsi planteó al presidente de la Suprema Corte preocupación por la salud de militares presos en Domingo Arena

“Estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no las autoridades”. (Papa León XIV consultado sobre el ultimátum planteado por el gobierno de Estados Unidos al presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que abandone el poder y la amenaza de una operación militar terrestre en el país, El País de Madrid, martes 2)

“Ha sido parte de una lógica esto de instalar la idea que el presidente no manda. Creo que quedó bastante claro quién manda en la Torre Ejecutiva y en el gobierno, y es Yamandú Orsi”. (Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, Telemundo, viernes 28)

“El presidente Orsi dice que va a analizar el modelo Bukele para combatir el narcotráfico. Fue electo para ejecutar, concretar, decidir, no para analizar”. (Exministro del Interior Luis Alberto Heber, en su cuenta de la red social X, jueves 27)

“En estos escasos ocho meses hemos mejorado los resultados que a la administración anterior le costaron cinco años”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, la diaria, jueves 27)

“La clave no está solo en la dureza, sino en la decisión política de priorizar la seguridad como condición básica para cualquier otro derecho, en la coordinación entre fuerzas de seguridad y sistema judicial, y en la voluntad de asumir costos políticos a corto plazo a cambio de resultados a mediano”. (Periodista Daniel Supervielle al comentar en una columna la propuesta del presidente Yamandú Orsi de “analizar el ejemplo de Bukele” en El Salvador, portal del Ceres, jueves 27)

“Parecería que cualquier cuestión que tenga que ver con impuestos no la podemos tocar, no la podemos discutir, no la podemos debatir, no la podemos nombrar”. (Exintendente de Montevideo Mauricio Zunino en una mesa sobre “justicia tributaria y diálogo social” organizada en el Comité de Base El Galpón, la diaria, domingo 30)

“Sería deseable que nuestro gobierno tuviera una posición clara al respecto y la expresara públicamente”. (Comunicado del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el “cierre total” del espacio aéreo de Venezuela, como parte de una serie de medidas que tomó en el último tiempo con el argumento de combatir el narcotráfico, la diaria, lunes 1º)

“Tenemos que tener la paciencia que corresponde para esperar a nuestros socios”. (Senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, al referirse a diferencias internas en los partidos que dificultan algunas negociaciones, principalmente en el Partido Colorado, Desayunos informales de Teledoce, miércoles 3)

“Sigamos mirando al futuro, sin olvidar que hoy podemos hacerlo porque ayer nos jugamos al destino siempre imprevisible de los acuerdos”. (Expresidente Julio María Sanguinetti, semanario digital Correo de los Viernes, viernes 28)

“En todos los casos la conclusión fue la misma: cuando el partido se aleja de lo social, pierde conexión con la realidad”. (De un documento elaborado por la juventud del Partido Nacional a partir de una gira por los 19 departamentos donde surgieron cuestionamientos como falta de presencia territorial entre elección y elección, la diaria, lunes 1º)

“Nos dijo que éramos unos esquizofrénicos”. (Secretaria general de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado, Cecilia Alegre, al referirse a destratos del director general de Casinos del Estado, Fernando Estévez, en una instancia de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo, El Observador, miércoles 3)

“Creo que tuvimos mala suerte”. (Director técnico de la selección uruguaya de rugby, Rodolfo Ambrosio, luego del sorteo de la Copa Mundial de 2027 en el que Uruguay quedó ubicado en el grupo E, junto con Portugal, Escocia e Irlanda, El Observador, miércoles 3)

“Los españoles acuerdan devolverle a Sabina el mes de abril ahora que se retira de los escenarios”. (Título del diario satírico español El Mundo Today sobre el retiro de los escenarios de Joaquín Sabina, martes 2)

“¿Cómo el año más jodido de tu vida se convierte en el mejor?”. (Virólogo Gonzalo Moratorio al compartir en un estado de WhatsApp una foto del nacimiento de su hija, en un año en el que él debió tratarse contra un tumor cerebral, El País, viernes 28)

“Pah… Y… Yo emocionó. Yo estaba esperando ese momento hace tiempo. (Futbolista nigeriano Christian Ebere consultado en rueda de prensa sobre cómo se sintió tras convertir el gol con el que Nacional se consagró campeón uruguayo tras vencer a Peñarol, domingo 30)