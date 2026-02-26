Frases de la semana

“Fue una adquisición muy bien pensada, que va a pagarse durante esta administración y lo vamos a hacer con mucho gusto”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, en una rueda de prensa en la presentación de dos de las seis aeronaves A-29 Super Tucano adquiridas por la Fuerza Aérea Uruguaya, de la que participaron autoridades del gobierno pasado, martes 24)

“Estos se salvaron del recorte porque se los compraron a Lula. Si no, hubieran seguido la suerte de las OPV”. (Senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, en una rueda de prensa en la presentación de dos de las seis aeronaves A-29 Super Tucano adquiridas por la Fuerza Aérea Uruguaya, martes 24)

“México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias. Con hombres y mujeres con enorme preparación y patriotismo. Nuestro mayor reconocimiento, el pueblo de México debe sentirse orgulloso. Siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Lo más importante, en este momento, es garantizar la paz y la seguridad”. (Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa matutina diaria, luego de que las Fuerzas Armadas mexicanas asesinaran al líder narco conocido como el Mencho, lunes 23)

”Aquella famosa frase de ‘se acabó el recreo’… El recreo no se acabó nunca. Pero no porque nosotros no hayamos propuesto permanentemente cambios sustanciales. El recreo no se acabó y, hoy por hoy, diría que el malandraje está de fiesta como nunca”. (Líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, El País, domingo 22)

“No sabemos qué contienen estos sobres. No sabemos si lo que hay puede ser una cosa impactante, pero no queríamos hacer como si no hubieran aparecido”. (Presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, al anunciar en conferencia de prensa el hallazgo de actas de sesiones secretas del Consejo de Estado, que funcionó en Uruguay entre 1973 y 1984, durante la última dictadura, miércoles 25)

“Debe ser la última alternativa”. (Abogado Rodrigo Ferrés, exprosecretario de Presidencia, en una carta pública en la que dio a conocer su posición sobre la decisión del actual gobierno de rescindir el contrato con Cardama, miércoles 25)

“Entre el goteo de datos dispersos, imputaciones echadas a correr y agravios difamatorios, viene sumándosele niebla y lodo al toletole montado con las denuncias sobre la licitación adjudicada a Cardama, para la construcción de las manoseadas naves patrulleras”. (Exministro de Educación y columnista Leonardo Guzmán, El País, viernes 20)

“Relato de un naufragio”. (Titular de una nota sobre el caso Cardama, Brecha, viernes 20)

“Presten atención: en marzo va a llover muy pero muy bien, con mucha tormenta, va a cerrar como con 120 milímetros”. (Meteorólogo Guillermo Ramis, Informativo Sarandí de Radio Sarandí, miércoles 25)

“Ya no va a ser una secuencia interminable de ómnibus semivacíos que van a 6 kilómetros por hora”. (Intendente de Montevideo, Mario Bergara, sobre el proyecto de reforma previsto para el transporte metropolitano, Lado B de TV Ciudad, martes 24)

“Quieren poner arriba de la mesa temas de cómo generar más ingresos para el Estado, pero lo que nos preocupa es que no escuchamos a nadie hablar de cómo hacemos para bajar los gastos del Estado”. (Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 20)

“Las columnas de opinión pesan menos que antes, pero son más necesarias que nunca”. (Novelista y articulista colombiano Juan Gabriel Vásquez, entrevistado por El País de Madrid, jueves 19)

“No me parece un hecho artístico gritar en un teatro ‘andá a cagar, Petinatti’. Me encanta. Yo lo miré y dije: ‘Qué boludos’”. (Conductor radial Orlando Petinatti, sobre un insulto que le dedica la murga La Nueva Milonga, programa Algo contigo de Canal 4, lunes 23)

“Esta noche ustedes manden que yo obedezco”. (Cantante puertorriqueño Chayanne en su show en el Estadio Centenario, El País, viernes 20)

“Intentar meditar y no conseguirlo, principal causa de estrés entre la población”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, miércoles 25)

“A veces me río porque la gente que está de un lado o del otro tiene distintas percepciones. ‘A Lacalle lo siguen a todos lados adónde va’. Sí, y a Mujica lo seguí a todos lados. Porque donde está el presidente, vamos. No importa el partido”. (Periodista televisiva y radial Lucía Brocal, entrevistada por el semanario Voces, jueves 19)

“La desconfianza entre Europa y Estados Unidos durará una generación”. (Politóloga estadounidense Amanda Sloat, asesora del expresidente Joe Biden, El País de Madrid, miércoles 25)

“Si te metes a periodista para desinformar, eres un canalla”. (Periodista española y conductora del programa Acontece que no es poco, Nieves Concostrina, la diaria, viernes 20)

“No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo”. (Publicación en redes sociales de la murga Doña Bastarda tras el fallecimiento de su integrante y fundador Agustín Ríos, domingo 22)