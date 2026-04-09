Frases de la semana

“Vivir en la calle no es una opción”. (Presidente Yamandú Orsi durante la presentación de la estrategia nacional para personas en situación de calle, conferencia de prensa, martes 7)

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“Mucha literatura voluntarista y poca acción”. (Senador y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, sobre la estrategia nacional para personas en situación de calle presentada por el gobierno, rueda de prensa, martes 7)

Entrevista Ricardo Gil: el actual gobierno y el anterior partidizaron la Jutep y aumentaron la “desconfianza de la gente” en la política

“Exploraremos. Construiremos naves. Volveremos a visitar. Construiremos centros de investigación científica. Conduciremos vehículos exploradores, practicaremos la radioastronomía, fundaremos empresas. Impulsaremos la industria, inspiraremos. Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”. (Astronauta estadounidense Christina Koch tras pasar detrás de la Luna y perder la comunicación con la Tierra a bordo de la misión espacial Artemis II, lunes 6)

“El buque insignia del presidente de la República es la revolución de las cosas simples y que las cosas funcionen; es que vayas a la escuela y hay un comedor, es que vayas a la escuela y tengas una beca, es que vayas a la escuela y está el docente, es que vayas a la escuela y no se te llueva. Para algunos, eso es poco. Para otros es la vida”. (Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, El País, domingo 5)

“Uruguay no le va a dar la espalda al pueblo cubano”. (Vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, durante una entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, programa Conversando con Correa emitido por el medio RT, lunes 6)

“Es como las brujas: no sé si existen pero que las hay, las hay”. (Secretario general del Partido Socialista, Pablo Oribe, consultado sobre si existen “operaciones políticas” dentro del Frente Amplio contra el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, programa Cinco sentidos de Canal 5, lunes 6)

“El oficialismo celebra operaciones internas contra ministros: ‘Por fin estamos haciendo algo que la gente ve’”. (Título de un artículo de la sección de humor de la diaria, martes 7)

“Una masa de aire seco y frío está generando días típicos de otoño”. (De un informe del observatorio meteorológico brasileño Metsul tras el pasaje del ciclón extratropical, miércoles 8)

“Cuando un presidente sale del país, no viaja como dirigente político, no viaja como militante, viaja como jefe de Estado; representa a Uruguay y a todos los uruguayos”. (Senador colorado Andrés Ojeda al anunciar que su sector no votará la eventual salida del presidente Yamandú Orsi, que fue invitado a participar en España del evento Global Progressive Mobilisation organizado por el Partido Socialista Obrero Español, sesión parlamentaria, martes 7)

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno. ¡No habrá nada igual! ¡Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno! Ya verán. Alabado sea Alá". (Amenaza a Irán del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de la red social Truth Social, domingo 5)

“El mundo debería estar agradecido infinitamente por la contribución que está haciendo (Donald) Trump, junto con Marco Rubio, por salvar Occidente. Y qué decir de la tarea enorme de mi queridísimo amigo Bibi Netanyahu”. (Presidente argentino, Javier Milei, durante una entrevista con el medio español El Debate, domingo 5)

“El totalitarismo no es oriental ni occidental ni persa. Y tampoco lo es la democracia. A veces me enoja mucho porque la gente en las democracias occidentales piensa que el resto del mundo no quiere libertad como ellos, como si fueran los dueños de la libertad”. (Azar Nafisi, escritora iraní de 77 años, radicada en Estados Unidos desde 1977, BBC Mundo, martes 7)

“Te soy sincero... Es una realidad que desde que me retiré de la selección... La llama del fútbol se me fue apagando”. (Futbolista Luis Suárez, en una entrevista realizada para un documental sobre el Mundial de Sudáfrica 2010 del que El País accedió a un adelanto, martes 7)

“Nunca darse por vencido es lo que me queda. Nunca me imaginé volver a estar en la situación que estoy hoy”. (Futbolista Franco Muñoz, una de las figuras de Central Español, que estaba trabajando en un frigorífico cuando el año pasado lo llamaron para que se uniera al club que el domingo le ganó a Nacional en el Parque Central, El País, lunes 6)

“La humanidad agradece que, por una vez, Estados Unidos dispare hacia el cielo”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, en referencia a la misión lunar de la NASA, jueves 2)

“Es la ciencia, pero también son las historias personales. Porque la gracia también es visibilizar sus historias e inspirar también. O sea, que la gente que lo lee pueda soñar con la NASA, soñar con dedicarse a la exploración espacial en general. Verlos, ponerles cara y también transmitir el esfuerzo, el trabajo en equipo que hay detrás de todas las misiones”. (Noelia González, periodista uruguaya que trabaja en el equipo de comunicación de la NASA, El País, miércoles 8)

“Soñé un día con ser campeón de Rutas de América o de la Vuelta, y ahora soy campeón de una de ellas”. (Ciclista Pablo Bonilla, ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay, entrevistado por el periodista Andrés Cottini, domingo 5)