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    Orsi duplica en 2026 sus apariciones en televisión, mientras su gobierno busca recuperar el “centro del ring”

    Desde el inicio del segundo año de gobierno, el mandatario incrementó sus apariciones públicas y encabezó varios anuncios

    Yamandú Orsi durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

    Yamandú Orsi durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Búsqueda | Santiago Sánchez
    Por Nicolás Delgado y Santiago Sánchez

    Finalizado el primer año de gobierno, el Poder Ejecutivo busca instalar la idea de que la administración encabezada por el presidente Yamandú Orsi aceleró el ritmo. Esto ocurre en un escenario de caída de la aprobación de la gestión, que exhibe números similares a los del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que terminó con la derrota del Frente Amplio.

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    Pero a diferencia de la actitud de Vázquez, que mantuvo un perfil bajo pese a las encuestas, Orsi afronta su segundo año de mandato con más apariciones públicas, decidido a ser el rostro de la nueva administración. Ya desde la primera semana de marzo el presidente marcó la nueva impronta. Tras pronunciar un discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo, Orsi comenzó un período de inusitada intensidad.

    A inicios de este mes, participó de la partida del barco de la Armada Capitán Miranda y encabezó la presentación de la estrategia para personas en situación de calle. La semana anterior a Turismo estuvo especialmente activo. El 26 de marzo presentó junto con el ministro del Interior el Plan Nacional de Seguridad del gobierno. Un día antes, participó en la inauguración de un espacio logístico de la empresa Costa Oriental. El martes 24 anunció, tras una reunión con la ministra de Transporte y los intendentes de Montevideo y Canelones, cambios en la reforma del transporte metropolitano, que no incluiría un túnel en la avenida 18 de Julio. Y el lunes 23, comunicó una serie de beneficios económicos para los departamentos de frontera, además de convocar a ahorristas uruguayos a invertir en la proyectada planta de energía solar de Baygorria.

    El presidente ya venía de una semana con exposición en el ámbito internacional. El 21 de marzo asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe en Colombia, donde se reunió con Gustavo Petro, el presidente de ese país. Un día antes presentó el proyecto de ley integral de empleo junto con el ministro de Trabajo. El miércoles 18 asistió a la Expoactiva en Soriano, el martes 17 presentó el proyecto de ley de competitividad, y el lunes 16 mantuvo un encuentro con uruguayos repatriados en Medio Oriente y presidió el gabinete de seguridad.

    El fin de semana anterior también tuvo apariciones públicas: asistió a la Patria Gaucha en Tacuarembó, a la reapertura de un frigorífico y a la inauguración de una escuela técnica en Florida. El jueves 12, encabezó el Gabinete de Primera Infancia y Adolescencia y estuvo en la presentación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento. Un día antes viajó a Chile para asistir al cambio de mando y reunirse con el presidente saliente, Gabriel Boric. El lunes 9 se reunió con familiares de David Fremd, judío asesinado en Paysandú hace 10 años. El martes 3 se reunió con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Qu Dongyu, el miércoles 4 habló ante empresarios argentinos en Buenos Aires y el jueves 5 inauguró la cosecha de girasol en Río Negro.

    Récord de minutos en televisión

    Las frecuentes actividades públicas de Orsi tuvieron un correlato en sus apariciones en los medios de comunicación. En marzo, el presidente batió un récord de apariciones en informativos centrales de televisión de los canales 4, 5, 10 y 12, en comparación con los últimos meses. En total, sumó 95.291 segundos, unas 26 horas con 28 minutos.

    La información surge de un reporte realizado para Búsqueda por GlobalNews Group, una empresa internacional dedicada a la medición de comunicaciones y al monitoreo de medios de Latinoamérica.

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    El reporte muestra una actividad pública del mandatario superior a la del año pasado. En el segundo semestre de 2025, el promedio de segundos al aire de Orsi fue de 34.696 por mes, mientras que en los primeros tres meses de 2026 esa cifra casi que se duplicó: el promedio alcanzó los 66.712 segundos.

    La segunda marca más alta desde julio (el primer mes medido por la empresa) fue en febrero de este año, con 64.543 segundos, unas 17 horas con 55 minutos. En enero el presidente estuvo 40.303 segundos en las pantallas de los informativos.

    “Arriba de los temas”

    Las encuestas revelan cierta disconformidad entre los votantes del Frente Amplio con la marcha del gobierno. Una encuesta publicada a principios de marzo por Factum sostiene que 10% de los votantes de la izquierda no aprueban el gobierno, y otro 18% no lo aprueba ni lo desaprueba. Una medición de Cifra eleva la desaprobación entre los frenteamplistas a 23%.

    El senador oficialista Daniel Caggiani fue consultado en Radio Sarandí sobre las razones del “descontento” en sectores del Frente Amplio. “El primer año de gobierno fue de instalación y de reorganización del país. Teníamos las cuentas públicas un poco más desajustadas. Eso lleva tiempo. Fue un año que se decidió comunicar menos y hacer más, porque veníamos de un gobierno que comunicaba mucho y hacía poco. Capaz que hay un ruido en ese sentido”, dijo el 24 de marzo.

    En esa línea, varias fuentes del gobierno consultadas por Búsqueda reconocen un “cambio” en las apariciones públicas del presidente, aunque aseguran que la estrategia tiene más que ver con el momento de la administración —que empezó una etapa de concreciones— que con la búsqueda de una mejor aprobación ciudadana.

    “El año pasado estuvo destinado a acomodar, pero este arrancó distinto y Orsi salió a jugar, ahora con su propio presupuesto. Está arriba de todos los temas”, destacó una fuente de Presidencia. En la Torre Ejecutiva aseguran que ahora “marca la agenda” y, tras un año “corriéndola de atrás” y resolviendo imprevistos “heredados” de la gestión de Luis Lacalle Pou, Orsi comenzó a desplegar sus políticas.

    “Sigue la misma impronta que lo caracterizó desde el inicio. Lo que sí cambian son los temas y las iniciativas de gobierno, que ahora son más de propuesta que de respuesta”, explicó una fuente, y dijo que el Poder Ejecutivo apunta a ocupar el “centro del ring”.

    Según un análisis de la politóloga Tamara Samudio el martes 7 en la diaria Radio, el gobierno busca “orientar” la agenda hacia “temas de discusión que tienen que ver con los intereses o las preocupaciones de la opinión pública”, tras debates como el caso Cardama que se “alejan un poco de lo que son las demandas”. Según la analista, el discurso de Orsi ante la Asamblea General el 2 de marzo fue “quizás un mojón en la reorientación” de la discusión que pretende llevar adelante en materia de la agenda pública.

    Un año atrás, el gobierno desplegaba una estrategia diferente. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la entonces ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, enfrentaban embates desde la militancia, que ya por entonces exigía acciones más concretas. “Les pido con cariño: hace 36 días que estamos en el gobierno, bánquensela un poquito; no saben lo difícil que es llegar a los números, saber en qué situación real están los ministerios. Nuestro interés es tener fondos, porque queremos ejecutar”, dijo la entonces ministra en una actividad con la militancia por el aniversario del Movimiento de Participación Popular. En abril del año pasado, Sánchez y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, acudieron a la Mesa Política del Frente Amplio para calmar la “ansiedad” de parte de la militancia. En aquel entonces Orsi sostenía que en su gobierno lo importante era “la acción” y no “trabajar desde el anuncio”.

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