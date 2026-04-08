Se busca posicionar a la lana uruguaya en las principales vidrieras del mundo a través del fútbol y la alta costura

La selección uruguaya de fútbol volverá a vestir prendas confeccionadas con lana Merino Australiano ultrafina en la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

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La diseñadora será la uruguaya Gabriela Hearst , de reconocida trayectoria en el mundo de la moda, quien reside en Nueva York.

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Las telas fueron elaboradas en Milán, Italia, a partir de tops de lanas ultrafinas exportados desde Uruguay. La iniciativa, que se realizó por primera vez en el Mundial de Catar, surgió a través del actual presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, quien mantiene una larga amistad con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso. Ambos, junto con el empresario lanero Pedro Otegui, retomaron las gestiones para reeditar aquella experiencia en la Copa Mundial que se realizará este año.

El objetivo es posicionar a la lana uruguaya de alta calidad en las principales vidrieras internacionales, teniendo como antecedente el Mundial de Catar, que fue visto por 5.000 millones de personas.

Además de destacar el producto en el sector de la alta costura a través de Hearst, quien tiene un fuerte vínculo con el sector, ya que su familia produce en un establecimiento agropecuario en Paysandú y suele utilizar esta materia prima en sus colecciones.

Lana uruguaya con atributos

De esta forma, se intenta exhibir el producto de forma masiva, con prendas de alto valor, elaboradas con fibras de primer nivel, considerando que la lana uruguaya tiene atributos que la destacan. Además de su calidad, sobresale su sistema de producción natural, que respeta y conserva la biodiversidad.

Se considera que tanto el fútbol de élite como la moda de élite son ámbitos a los que es extremadamente difícil y costoso llegar, por lo que a través de esta propuesta se abren canales de alto potencial para el sector.

El proyecto cuenta con el respaldo de toda la industria lanera local, así como de la institucionalidad agropecuaria.

La idea original era que las camisetas de la selección fueran elaboradas con lana ultrafina, pero finalmente eso no se logró. La tendencia de la ropa deportiva elaborada con lana se instaló en los últimos años, sobre todo en deportes como el tenis.

En 2021 el tenista escocés Andy­ Murray compitió en Wimbledon con su propia marca de ropa AMC, elaborada con lana Merino y tecnología de vanguardia para mejorar el rendimiento deportivo.