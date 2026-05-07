Frases de la semana

“Puede ser la llave maestra para abrir la puerta a un futuro diferente para los niños y los adolescentes”. (Senadora frenteamplista Blanca Rodríguez durante la sesión en la que se aprobó el proyecto de ley que crea un comisionado parlamentario para las infancias y las adolescencias, martes 5)

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“Subir a un portaaviones norteamericano en estos momentos es un acto penoso”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que consideró “decepcionante” el hecho de que el presidente Yamandú Orsi haya abordado el portaaviones estadounidense USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, Informativo Sarandí, lunes 4)

Reunión de la OCDE en Uruguay Desde París, Beatriz Argimón coordina reunión de la OCDE en Uruguay

Conflicto interno en la Jutep Partido Nacional denuncia “contralor político” por encima de lo jurídico en la junta anticorrupción

“Es muy difícil explicar cómo un 1 de mayo vas a cantar la Internacional el Día de los Trabajadores antiimperialista y, después que relajaste todo al gobierno de Donald Trump, vas tranquilamente a uno de los emblemas más imperialistas que tienen todos los gobiernos americanos, como son sus portaaviones”. (Senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, sobre la presencia del presidente Yamandú Orsi, Subrayado, lunes 4)

“No me gustó”. (Ministro de Trabajo, Juan Castillo, consultado sobre la presencia del presidente Yamandú Orsi en el portaaviones estadounidense USS Nimitz, Desayunos informales de Teledoce, lunes 4)

“Quienes impulsan esto parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay. No ven y no escuchan lo que pasa en la calle, en los barrios, en los hogares uruguayos”. (Declaración de la bancada de senadores del Partido Colorado sobre un proyecto de reforma de las inmediaciones del Palacio Legislativo impulsado por la vicepresidenta Carolina Cosse, martes 5)

“Es un delirio de una oposición descontrolada”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre las críticas recibidas por el gobierno ante posibles cambios en el sistema de las AFAP, la diaria, jueves 30)

“Nuestro rol no es estar en contra, sino cambiar la vida de la gente”. (Intendente blanco de Paysandú, Nicolás Olivera, Montevideo Portal, jueves 30)

“Uruguay no es un país bananero; es un lugar serio donde las cosas se hacen con seriedad. Y el dinero no sirve para nada; de hecho, es un país socialista; ciertas cosas no se pueden comprar”. (Empresario italiano Giuseppe Cipriani sobre el proceso de adopción de un niño que lo puso en el centro de la polémica por el indulto concedido a su pareja Nicole Minetti, portal italiano Corriere della Sera, lunes 4)

“Una nueva freidora de aire, último recurso para salvar un matrimonio”. (Título de un artículo del diario satírico español El Mundo Today, lunes 4)

“Mujica sacó a Oddone de la galera y lo presentó como el nuevo Astori: aquí todo funciona igual y seguirá así si gana el Frente Amplio, dijeron a los argentinos e inversores”. (Periodista y exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla, El País, sábado 2)

“No soy un robot”. (Titular de un informe periodístico acerca de la precariedad laboral en trabajadores privados, públicos e independientes, Brecha, jueves 30)

“Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen actos malvados y maliciosos no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas”. (Máximo líder iraní Mojtaba Jamenei en un mensaje televisado con motivo del Día del Golfo Pérsico, jueves 30)

“Nunca en la historia de la Argentina hubo tanta libertad de expresión como hoy. (...) Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se les antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil en la que vivieron durante muchos años. Sin embargo, la Argentina de los privilegios se ha terminado”. (Presidente de Argentina, Javier Milei, en una publicación que dedicó en sus redes sociales a los periodistas, red social X, lunes 4)

“Nunca en la historia argentina hubo tanta libertad de odio como hoy. Un error que suelen cometer los presidentes es creer que libertad de odio significa decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia. No es así. La libertad exige responsabilidad, y la presidencia más aún. Reclamar un supuesto derecho a poder decir lo que se le antoje sin consecuencias es reclamar el privilegio de poder seguir viviendo en la torre de marfil con la que soñó durante muchos años. La Argentina de los privilegios sigue. Todos debemos hacernos responsables de nuestros actos...”. (Periodista argentino Martín Caparrós al modificar la publicación de Javier Milei sobre los periodistas y afirmar que, en realidad, de forma subconsciente, escribió lo que pensaba de sí mismo, red social X, martes 5)

“No permito que el ego, que es un falso ser, me diga: ‘¿Pero tú vas a cantar en ese colmadito?’. Yo soy un artista de pueblo”. (Cantante portorriqueño Elvis Crespo, sobre por qué toca tanto en pequeños boliches como en escenarios más comerciales, El País de Madrid, lunes 4)

“No logré dormir. Demasiada emoción”. (Cantante colombiana Shakira al día siguiente del show que dio en Río de Janeiro para 2,5 millones de personas, publicación en sus redes sociales, lunes 4)

“Es una sorpresa enorme, jamás hubiera esperado que esto sucediese”. (Músico uruguayo Hugo Fattoruso, quien recibió la condecoración Orden del Sol Naciente de parte del emperador Naruhito, una de las distinciones más importantes que entrega el gobierno de Japón, la diaria, martes 5)