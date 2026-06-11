Frases de la semana

“La gente está esperando otra cosa de nosotros”. (Presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sobre el accionar actual del sistema político, Noticias 5 de Canal 5, viernes 5)

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“Hasta el momento no hay ningún ganador. Serán días largos”. (Candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, luego de que la segunda vuelta electoral la ubicara en un empate técnico con Roberto Sánchez, domingo 7)

“Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”. (Guitarrista Skay Beilinson, tras la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, con quien fueron compañeros en la histórica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Instagram, viernes 5)

Oficialismo En medio de la crisis del gobierno, la falta de información entre Orsi y el MPP tensionó la interna de Presidencia

Entrevista El gobierno les habla más a los empresarios que a quienes lo “votaron”, sostiene Gerardo Caetano

“Si yo fuera uno de los implicados en la discusión de hoy, pido que saquen mi nombre de esta cámara séptica y el mejor lugar para defenderme es la Justicia”. (Diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone durante la votación en esa cámara parlamentaria de la conformación de una comisión investigadora sobre ASSE, martes 9)

“Sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubo algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos”. (Líder de la lista 22 del Partido Nacional, Santiago Caramés, cuyos dos ediles en Montevideo votaron a favor de un fideicomiso de US$ 130 millones para la intendencia, para obras de limpieza, arreglo de calles y de veredas, El País, miércoles 10 )

“Lo prometido es deuda. El gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo”. (Secretaria general adjunta del PIT-CNT, Alejandra Pereira, durante el acto realizado en el marco de un paro general parcial, miércoles 10)

“Nos va a ir mejor de lo que pensamos. Si nos va bien en los primeros partidos, creo que después ahí agarramos carretera”. (Presidente de la República, Yamandú Orsi, al referirse al futuro desempeño de la selección uruguaya en el Mundial de fútbol, viernes 5)

“Todos los autos del presidente”. (Titular sobre la polémica generada en torno a la compra de una camioneta Hyundai que realizó el presidente Yamandú Orsi, Brecha, viernes 5)

“Es un hecho que los protagonistas tienen por norma, si pierden, hablar de fraude. Y les da resultado”. (Periodista y exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla, al referirse a las elecciones en Colombia en su columna semanal en El País, sábado 6)

“No puede haber bolivianos que estén por encima de la ley”. (Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa en la que defendió la promulgación de una ley que lo faculta a declarar el estado de excepción mediante decreto, lunes 8)

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México. Pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”. (Presidente de Estados Unidos, al afirmar en declaraciones en el despacho oval de la Casa Blanca que está dispuesto a no renovar el tratado de libre comercio con México y Canadá, miércoles 10)

“Desde el área de Bienestar Animal se solicita la colaboración de la población para ayudar a retener a una perra en celo que actualmente es seguida por numerosos perros en distintos puntos de la ciudad”. (De un artículo publicado por La Nueva Radio Lascano de esa ciudad de Rocha, lunes 8)

“Hice 40 goles y me venís a echar a mí”. (Futbolista de Nacional Nicolás López, en una charla en la que el director técnico Jorge Bava le informó que no lo tendrá en cuenta de ahora en más, El Observador, lunes 8)

“No controlamos todo. Tenemos que respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo, no controlamos a los gobiernos, somos una organización deportiva”. (Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consultado en rueda de prensa sobre el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien el Gobierno de Estados Unidos le denegó la entrada al Aeropuerto de Miami, miércoles 10)

“No somos 26 que vamos para el Mundial, somos 3 millones y es una ilusión del país. Es hermoso ser parte de esto. Y bueno, como yo en el 2010 lo miré de la tele, ahora muchos niños lo van a ver y eso es impagable”. (Futbolista Manuel Ugarte, tras una actividad de la que participaron los jugadores de la selección uruguaya con 600 niños de ligas de baby fútbol antes de viajar al Mundial, El Observador, viernes 5)

“Uruguay hizo ayer un partido de práctica entre jugadores lesionados y jugadores que hace meses que no juegan”. (Título de la sección de humor de la diaria, martes 9)

“Estos protocolos fueron nuevamente ignorados. Ignorar los protocolos científicos pone en riesgo la salud del jugador y demuestra una irresponsabilidad al ignorar las inversiones que los clubes realizan para que sus jugadores estén disponibles para los diversos desafíos que impone el calendario”. (Comunicado del club brasileño Flamengo tras la lesión de Giorgian de Arrascaeta entrenando con la selección uruguaya, El País, domingo 7)

“Solo aspiro a que la muerte me encuentre vivo”. (Reflexiones del músico y cantante argentino Carlos Indio Solari reproducidas el día de su fallecimiento, Página 12, viernes 5)