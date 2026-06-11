  • Cotizaciones
    jueves 11 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Frases de la semana

    Frases-de-la-semana.jpeg
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “La gente está esperando otra cosa de nosotros”. (Presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sobre el accionar actual del sistema político, Noticias 5 de Canal 5, viernes 5)

    “Hasta el momento no hay ningún ganador. Serán días largos”. (Candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, luego de que la segunda vuelta electoral la ubicara en un empate técnico con Roberto Sánchez, domingo 7)

    “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”. (Guitarrista Skay Beilinson, tras la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, con quien fueron compañeros en la histórica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Instagram, viernes 5)

    Leé además

    Gerardo Caetano.
    Entrevista

    El gobierno les habla más a los empresarios que a quienes lo “votaron”, sostiene Gerardo Caetano

    Por Victoria Fernández
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez, en julio de 2025.
    Oficialismo

    En medio de la crisis del gobierno, la falta de información entre Orsi y el MPP tensionó la interna de Presidencia

    Por Santiago Sánchez

    “Si yo fuera uno de los implicados en la discusión de hoy, pido que saquen mi nombre de esta cámara séptica y el mejor lugar para defenderme es la Justicia”. (Diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone durante la votación en esa cámara parlamentaria de la conformación de una comisión investigadora sobre ASSE, martes 9)

    “Sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubo algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos”. (Líder de la lista 22 del Partido Nacional, Santiago Caramés, cuyos dos ediles en Montevideo votaron a favor de un fideicomiso de US$ 130 millones para la intendencia, para obras de limpieza, arreglo de calles y de veredas, El País, miércoles 10)

    “Lo prometido es deuda. El gobierno se comprometió con la educación y no está cumpliendo”. (Secretaria general adjunta del PIT-CNT, Alejandra Pereira, durante el acto realizado en el marco de un paro general parcial, miércoles 10)

    “Nos va a ir mejor de lo que pensamos. Si nos va bien en los primeros partidos, creo que después ahí agarramos carretera”. (Presidente de la República, Yamandú Orsi, al referirse al futuro desempeño de la selección uruguaya en el Mundial de fútbol, viernes 5)

    “Todos los autos del presidente”. (Titular sobre la polémica generada en torno a la compra de una camioneta Hyundai que realizó el presidente Yamandú Orsi, Brecha, viernes 5)

    “Es un hecho que los protagonistas tienen por norma, si pierden, hablar de fraude. Y les da resultado”. (Periodista y exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla, al referirse a las elecciones en Colombia en su columna semanal en El País, sábado 6)

    “No puede haber bolivianos que estén por encima de la ley”. (Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una conferencia de prensa en la que defendió la promulgación de una ley que lo faculta a declarar el estado de excepción mediante decreto, lunes 8)

    “No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México. Pero ellos necesitan todo lo que tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”. (Presidente de Estados Unidos, al afirmar en declaraciones en el despacho oval de la Casa Blanca que está dispuesto a no renovar el tratado de libre comercio con México y Canadá, miércoles 10)

    “Desde el área de Bienestar Animal se solicita la colaboración de la población para ayudar a retener a una perra en celo que actualmente es seguida por numerosos perros en distintos puntos de la ciudad”. (De un artículo publicado por La Nueva Radio Lascano de esa ciudad de Rocha, lunes 8)

    “Hice 40 goles y me venís a echar a mí”. (Futbolista de Nacional Nicolás López, en una charla en la que el director técnico Jorge Bava le informó que no lo tendrá en cuenta de ahora en más, El Observador, lunes 8)

    “No controlamos todo. Tenemos que respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo, no controlamos a los gobiernos, somos una organización deportiva”. (Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consultado en rueda de prensa sobre el caso del árbitro somalí Omar Artan, a quien el Gobierno de Estados Unidos le denegó la entrada al Aeropuerto de Miami, miércoles 10)

    “No somos 26 que vamos para el Mundial, somos 3 millones y es una ilusión del país. Es hermoso ser parte de esto. Y bueno, como yo en el 2010 lo miré de la tele, ahora muchos niños lo van a ver y eso es impagable”. (Futbolista Manuel Ugarte, tras una actividad de la que participaron los jugadores de la selección uruguaya con 600 niños de ligas de baby fútbol antes de viajar al Mundial, El Observador, viernes 5)

    “Uruguay hizo ayer un partido de práctica entre jugadores lesionados y jugadores que hace meses que no juegan”. (Título de la sección de humor de la diaria, martes 9)

    “Estos protocolos fueron nuevamente ignorados. Ignorar los protocolos científicos pone en riesgo la salud del jugador y demuestra una irresponsabilidad al ignorar las inversiones que los clubes realizan para que sus jugadores estén disponibles para los diversos desafíos que impone el calendario”. (Comunicado del club brasileño Flamengo tras la lesión de Giorgian de Arrascaeta entrenando con la selección uruguaya, El País, domingo 7)

    “Solo aspiro a que la muerte me encuentre vivo”. (Reflexiones del músico y cantante argentino Carlos Indio Solari reproducidas el día de su fallecimiento, Página 12, viernes 5)

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Inspirado en un modelo inglés, el gobierno piensa asignar policías permanentes en los clubes para relacionarse con hinchas

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Tecnología

    El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

    Por José Frugoni
    Caso Soledad Barrera

    Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

    Por Leonel García
    Presidencia

    Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

    Te Puede Interesar

    Los ministros Lustemberg, Oddone y Cardona en la presentación del proyecto de competitividad. 
    Video

    El gobierno lanza una de sus leyes económicas clave en un contexto de reclamos

    Por Redacción Búsqueda
    La Celeste a la calle

    La Celeste a la calle

    Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
    Yamandú Orsi y Alejandro Sánchez, en julio de 2025.

    En medio de la crisis del gobierno, la falta de información entre Orsi y el MPP tensionó la interna de Presidencia

    Por Santiago Sánchez
    Migrantes de Cuba en Montevideo, durante una manifestación contra su gobierno.

    Brasil alerta por tráfico de migrantes: 30 cubanos al día entraron a Uruguay por Santana do Livramento

    Por Juan Francisco Pittaluga