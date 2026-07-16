Frases de la semana

“Esto es cambiar la vida de los hogares que tienen menos recursos. Yo quiero saber cómo estos dirigentes políticos le van a explicar a esa población por qué toman una decisión de este volumen sencillamente por un tema electoral”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, luego de que la Coalición Republicana decidiera no votar en general el proyecto de Rendición de Cuentas, informativo Noticias 5 de Canal 5, viernes 10)

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“Manini es el líder, pero los que votan son los diputados”. (Diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, El País, domingo 12)

“Normalmente la DEA dedica la mayor parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, pero dentro de Estados Unidos tiene mucho trabajo y debería estar dedicada principalmente al trabajo dentro de su país”. (Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en respuesta al titular de la DEA, Terry Cole, quien afirmó, durante un evento, que existe una relación “inseparable” entre los cárteles de droga y el gobierno mexicano, martes 14)

Crimen Organizado El concepto de narcoterrorismo gana terreno en la región, mientras Uruguay evita incorporarlo a su estrategia

“No aprobaron el examen, se fueron a febrero”. (Secretario general del Partido Colorado, senador Andrés Ojeda, en referencia a la rendición de cuentas enviada por el gobierno al Parlamento, la diaria, viernes 10)

“Es como si se viviera en una eterna campaña electoral. No estás en campaña electoral. No tenés votaciones a fin de año, ni este año que viene ni el otro; falta muchísimo. Cuando votás o no votás algo, le das derecho de determinadas cosas a la sociedad o no se lo das”. (Ministro de Educación, José Carlos Mahía, sobre la actitud de la oposición respecto al proyecto de ley de Rendición de Cuentas, la diaria Radio, lunes 13)

“Cuando yo decida morir, matar y destruir, voy a quedar en la historia por un hecho muy triste”. (De una carta del narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, líder del clan familiar Los Albín, con amenazas a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación y a funcionarios, por la que fue sancionado y trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles hacia la Unidad 29 en el Penal de Libertad, programa de streaming Todo se sabe, viernes 10)

“Placer, responsabilidad y honor”. (Investigador del Institut Pasteur de Montevideo Carlos Batthyány, durante la conferencia de prensa en la que el Ministerio de Educación y Cultura anunció que el Poder Ejecutivo lo propondrá al Senado como futuro rector de la Universidad Tecnológica, martes 14)

“Creo que hay otras prioridades antes”. (Presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, sobre el proyecto de ley del senador Pedro Bordaberry para instalar cámaras en block quirúrgicos, Panorama informativo de la diaria Radio, martes 14)

“Fui víctima de los juegos del poder”. (Exsecretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Collette Spinetti, cesada de su cargo días atrás, publicación en sus redes sociales, miércoles 15)

“Así como mostramos cosas tan preciosas como nuestra rambla o la catedral, también el papa tiene que ver la realidad de nuestra pobreza, de nuestras realidades que, de algún modo, nos cuestionan a todos los uruguayos”. (Cardenal Daniel Sturla sobre la visita en noviembre del papa León XIV, conferencia de prensa, martes 14)

“El papa visitará Casavalle y el gobierno aprovechará la oportunidad para implementar un plan piloto de patrullaje con papamóviles”. (Título de la sección de humor de la diaria, miércoles 15)

“En esta América Latina actual estamos un poco solos”. (Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, en entrevista con Brecha, viernes 10)

“Creo que la dolarización es una mochila para el país”. (Economista José Licandro, analista y docente, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 10)

“Ponemos todo el peso de nuestra agencia en la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y cualquier persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Son inseparables”. (Director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terry Cole, durante la Cumbre por una América Libre de Fentanilo, El País de Madrid, martes 14)

“El desafío es contar la realidad con lenguaje cercano”. (Periodista Malena Castaldi, en referencia al nuevo programa de streaming de El País, sábado 11)

“China crea el primer robot humanoide divorciado que se apunta a medias maratones”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, sábado 11)

“Jamás fui invitado a la mesa del arte sin tener que pagar. Y no sé si he comido en esa mesa. Siempre me tocó ocuparme”. (Actor argentino Julio Chávez sobre por qué habla más de oficio que de arte cuando se refiere a su trabajo, El País, domingo 12)

“La relación afectiva cambia a las personas. Y la IA es la primera tecnología que crea una relación emocional muy íntima a gran escala. Y es muy buena en eso. (...) Si interactúas con ella cinco minutos, aprenderá sobre ti esos cinco minutos; si estás cinco semanas, aprenderá durante esas cinco semanas. Y sabrá no solo tus opiniones sino que descubrirá tu personalidad. La IA aprende así a presionar tus teclas emocionales”. (Historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari El País de Madrid, miércoles 15)