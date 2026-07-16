Malestar en funcionarios de Cancillería por cambios previstos en la Rendición de Cuentas y por postura “ajena” del ministro

En la interna de Cancillería no hay un buen ambiente. Esto ocurre en silencio y por debajo de los radares desde hace meses, pero episodios recientes expuestos a la opinión pública, como los recurrentes viajes a Italia del ministro Mario Lubetkin y algunos cambios previstos en la próxima Rendición de Cuentas, han despertado cierto “malestar” entre los funcionarios, tanto en el sindicato que nuclea a la mayoría de los trabajadores, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Afumrree), como la que reúne al cuerpo diplomático, la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (Afuseu).

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Según dijeron a Búsqueda distintas fuentes políticas, también hay cuestionamientos por las reestructuras que se están planificando en las direcciones del ministerio y por la postura general que ha tenido el canciller desde su asunción. Los informantes señalaron que “no convencen” las explicaciones públicas sobre sus viajes al exterior y que no ven a Lubetkin “comprometido” con los asuntos internos y de funcionamiento de la Cancillería. Y que esa “desconexión” le “preocupa” al funcionariado. Una fuente diplomática señaló que Lubetkin permanece “ajeno” a la realidad del ministerio y que quien va “a pelear por esos asuntos, a pedir plata en el Ministerio de Economía” es la subsecretaria, Valeria Csukasi.

Todo esto en medio de un proyecto de Rendición de Cuentas que incluye recortes de presupuesto que pueden afectar gastos de funcionamiento en el exterior. Según lo planificado por el Podert Ejecutivo, se apunta a una reducción de gastos en 2027 de $ 21 millones para funcionamiento y $ 36 millones en “protocolo y misiones oficiales”. En 2028 y 2029 la disminución proyectada para el segundo rubro es de $ 37 millones cada año.

Sin embargo, entre los funcionarios se advierten contradicciones entre esta intención de achicar gastos y de incluir el artículo 123 que prevé $ 1.511.357 para el “Fondo para contrato de función pública” destinado para la “Compensación de adscriptos”.

En este gobierno, el ministerio pasó de dos a cuatro adscriptos al canciller. Una fuente de Cancillería cuestionó que “algunos de ellos perciban sueldos de más de $ 200.000 sin tener formación universitaria, y en pleno recorte y en un contexto de gastos en viajes y viáticos”.

La reestructura

El ministerio trabaja en un proceso de reforma para modernizarse. La secretaría de Estado “funciona con las direcciones generales y la estructura que atenúa hace 30 años, a la que además se le van agregando chirimbolos”, dijo el 26 de junio a radio Sarandí la vicecanciller.

Csukasi, una diplomática de carrera, sostuvo que hay direcciones “unipersonales” y esa “no es una forma de trabajar” porque “genera chacras”. El objetivo es que la reforma “ordene a la Cancillería en grandes ejes temáticos dentro de los cuales podamos agrupar todo lo que sucede en el mundo y que pueda adaptarse”, añadió. A modo de ejemplo, dijo que, si bien el crimen organizado transnacional es una preocupación de Uruguay, el ministerio no tiene una división dedicada a monitorear temas de “seguridad internacional”.

La reestructura será el producto de un trabajo conjunto con la Oficina Nacional del Servicio Civil, que ya entregó un informe al respecto, dijeron a Búsqueda fuentes del ministerio. La primera etapa de los cambios, que prevén terminar este año, involucrará a las oficinas en Montevideo, mientras que el año que viene se hará una revisión de la pertinencia de las 160 representaciones en el exterior.

Csukasi destacó que el proceso incluirá a la estructura salarial de la Cancillería, en particular para contemplar la situación de los funcionarios administrativos porque “es malísima”. “Nuestro personal profesional gana menos que el de otros ministerios”, sostuvo.

La jerarca reconoció que los cambios despiertan resistencias en algunos integrantes del cuerpo diplomático, en particular de aquellos que ocupan algunos cargos y pueden sentir que se afectan “derechos adquiridos”. No obstante, sostuvo que creía que “una amplia mayoría” de sus colegas comparten el rumbo de las transformaciones.

Senador blanco pide informes

Desde que asumió suma por lo menos 160 días en misión oficial, a un ritmo de 11,4 por mes. Los viajes a Italia, tiene siete salidas a Roma, concentran el 30% de los días, informó Búsqueda.

El senador blanco Rodrigo Blás impulsó una convocatoria a Lubetkin para que dé explicaciones sobre los viajes al exterior, pero no logró el respaldo del Frente Amplio. El legislador acordó que volverá a plantear el tema después de que reciba pedidos de informes que elevó a la Cancillería vinculados al canciller.

“Llaman la atención estos siete viajes a Roma, que no es un destino central para nuestro país. Queremos ver si están justificados y el porqué de las escalas recurrentes en Italia, donde además se generan costos extras en viáticos”, explicó. Blás también solicitó información sobre unos trámites de franquicia diplomática que realizó el canciller antes de asumir para traer desde Italia algunos efectos o bienes personales.