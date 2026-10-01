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    Frases de la semana

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Al final hubo mucho mensaje para la interna y muy poca política de Estado”. (Presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al afirmar que el discurso del presidente Yamandú Orsi en la Asamblea General de la ONU incluyó pocos aportes de los otros partidos políticos a los que convocó a un diálogo previo, viernes 25)

    “Estados Unidos está jugando fuerte, pero la relación es muy frontal y eso ayuda”. (Presidente uruguayo, Yamandú Orsi, El Observador, jueves 24)

    “No he logrado defender mi casa, pero he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”. (Ciudadana española Maricarmen Abascal, cuyo desalojo luego de vivir 70 años en un mismo apartamento en Madrid se convirtió en un símbolo nacional de la crisis de la vivienda en España, viernes 25)

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    “El Uruguay tiene principios y también conveniencias. Hay que explotarlas sin renegar de aquellos”. (Expresidente Julio Sanguinetti en referencia a la política exterior uruguaya, semanario digital Correo de lo Viernes, viernes 25)

    “A Orsi le doy una carta de crédito”. (Intendente de Maldonado, Miguel Abella, El País, domingo 27)

    “¿No habrá que desensillar? Allá los del norte y menos viajes. Vayamos a lo nuestro”. (Periodista y exdirector de Búsqueda Danilo Arbilla, en su columna semanal en El País, sábado 26)

    “No están en una zona liberada del país para que puedan hacer lo que ellos quieran”. (Diputada del Frente Amplio por Colonia, Cecilia Badín, al considerar que el acuerdo entre el proyecto +Colonia y la empresa Praxis, que se define como “la primera nación digital”, puede ser interesante desde el punto de vista inmobiliario, pero debe respetar las leyes nacionales, la diaria, martes 29)

    “Asumo el error de no haber sido precavido en la contratación. Debí haber tenido más recaudos en tanto ocupo una responsabilidad pública y uno tiene que rodearse de gente que conoce bien”. (Edil del Partido Nacional por Montevideo Gonzalo Gómez, en una conferencia de prensa convocada para brindar explicaciones sobre el vínculo con su asesor Pablo Leiva, condenado días atrás por lavado de activos en una causa vinculada a narcotráfico, lunes 28)

    “Es un buen sueldo. Ahora, yo te voy a decir una cosa: yo, que vivo de ese sueldo, nunca llego a un mes en el que me dé la plata, y no hago ningún gasto extra. (...) ¿Qué pasa? Los que somos del interior tenemos que ir y venir, comer todos los días afuera, tener dos casas y una serie de gastos por otro tipo de compromisos”. (Senador nacionalista Sergio Botana en el programa de streaming Hacemos lo que podemos, martes 29)

    “Es un paso importante porque estas obras, junto a otras que estamos impulsando, configurarán un sistema que permitirá mejorar el suministro de agua potable en el área metropolitana”. (Presidente de OSE, Pablo Ferreri, sobre la construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable en Aguas Corrientes, El País, miércoles 30)

    “Es un descontrol, evidentemente nadie puede con ellas y es un descontrol, pero el funcionamiento no puede ser este”. (Excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, al referirse a los problemas diarios que se dan en un hogar del INAU del que es vecina, El Observador, miércoles 30)

    “Uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”. (Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un video en el que se refirió a un incidente registrado en un vuelo de FlyDubai, miércoles 30)

    “Antes de Lula el nordeste era una región olvidada”. (Presidente del Partido de los Trabajadores en Bahía, Tassio Santos de Brito, Brecha, viernes 25)

    “Me encanta matar al guapo de la película”. (Artista español Albert Pla, la diaria, sábado 26)

    “Creo que la identidad y el orgullo no se compran en un frasquito, hay que trabajarlo eso, hay que regarlo”. (Gerardo Jauri, director técnico de la selección uruguaya de basketball que busca clasificar al próximo mundial de la disciplina después de 40 años, El País, miércoles 30)

    “Nos superó en el tiempo. Es una película que sigue existiendo, se sigue viendo, siguen pasando cosas con ella. Me da un poco de miedo que se transforme en una especie de libro de texto. Siempre me daba esa sensación de que, cuando en la escuela o en el liceo te daban un libro que estaba buenísimo para leerlo, solo el hecho de que viniera por esa vía tiraba un poco para atrás la experiencia y el disfrute que podías llegar a tener de la obra, que si la encontrabas de otra forma”. (Director de cine Pablo Stoll sobre la película 25 Watts, a 20 años del fallecimiento de Juan Pablo Rebella, el codirector, programa Las ganas de la diaria Radio, viernes 25)

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