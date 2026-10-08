Frases de la semana

“Cambio, la palabra es cambio. Brasil no aguanta más. (...) Es el fin de la era del PT. Está decretado el fin de la era del PT". (Candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, el más votado en la primera vuelta electoral de Brasil, por encima del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, domingo 4)

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“Si uno mira el programa de gobierno de Bolsonaro hijo, no menciona ni siquiera el Mercosur. Su prioridad es establecer vínculos con Estados Unidos, con Argentina y con Israel. No aparecemos ni en el radar”. (Senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, Telemundo, lunes 5)

Caso de edil blanco Entre el “fusilamiento”, lo “ejemplarizante” y la “doble vara”, los blancos se dividen sobre la sanción al edil Gómez

Pobreza infantil El aumento de las transferencias es una medida necesaria pero “insuficiente” para combatir la pobreza infantil

“Muchas veces el resultado es inesperado. Confieso que estaba convencido de que iba a ganar en la primera vuelta”. (Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, tras conocer los resultados de la primera vuelta electoral en la que fue superado por el candidato Flávio Bolsonaro, con quien competirá en el balotaje, domingo 4)

"El viraje a la derecha de América Latina es un dato de la realidad. La izquierda tiene a todo el mundo cansado, harto, hastiado, frustrado de mucho biru biru y poca realización". (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, sobre el resultado de las elecciones en Brasil, rueda de prensa, lunes 5)

“No funcionaron las alertas que debieron funcionar”. (Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, tras una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que analizó el caso de Pablo Leiva, el asesor de un edil del Partido Nacional que fue condenado por un caso vinculado a narcotráfico, rueda de prensa, martes 6)

"Más efectivo, más secreto tributario y menos controles a aportes de campaña: la estrategia del PN para combatir el lavado". (De la sección de humor de la diaria, jueves 1)

“Si queremos jugar en primera división, tenemos que avanzar hacia donde el mundo va, con regulaciones que favorecen la convivencia, que impiden los monopolios y que faciliten la generación de competencias, como con las finanzas abiertas. Si no queremos jugar ese partido, es un derecho absolutamente legítimo, pero no digamos después que el país no crece y que es caro”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, al referirse a algunas críticas de empresarios al proyecto de ley de “competitividad y reducción del costo de vida” impulsado por el gobierno, durante un evento de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, El País, martes 6)

“Los médicos cubanos se quedarán en este país, con mecanismos absolutamente lógicos y legales”. (Canciller Mario Lubetkin al explicar que se hará una actualización del acuerdo por el cual médicos cubanos se desempeñan en Uruguay, El Observador, martes 6)

“El presidente debe ser factor de unión y no de separación”. (Expresidente Luis Lacalle Pou, al hablar en un evento con empresarios argentinos, El Observador, jueves 1º)

“La victoria de Bolsonaro consolidaría una alianza de las más perniciosas en el escenario de radicalización continental”. (Historiador brasileño Odilon Caldeira Neto, Brecha, viernes 2)

"Los intereses de la gente de a pie son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos". (Presidente español Pedro Sánchez, al anunciar en conferencia de prensa la decisión de “disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones" el 29 de noviembre, lunes 5)

“Hasta donde sabemos, hoy la inteligencia artificial no puede romper el anonimato”. (Cofundador de Tor Roger Dingledine, que fue una de las personas que hizo posible navegar sin dejar rastros en internet, El Observador, jueves 1º)

“La basura, cuando se gestiona bien, puede ser incluso rentable”. (Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe —CAF—, Sergio Díaz Granados, El País de Madrid, miércoles 7)

"No sé qué son las nuevas masculinidades. La naturaleza del hombre es conquistar". (Actor estadounidense Sylvester Stallone en entrevista con El País de España por la publicación de sus memorias, domingo 4)

"Nadie está rompiendo nada. Déjense de joder. No quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país. Esté quien esté. La concha de su madre. No se dejen tocar, ustedes, si alguien los toca frénenlo. Por favor defiéndanse. No son policías, son seguridad de acá, y nadie está haciendo nada malo. La represión que se la metan en el orto". (Músico argentino Fito Páez al detener su show en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata, molesto con el comportamiento del personal de seguridad, sábado 3)

“Los hinchas de Nacional me putearon una hora y media, ¿querés que no les devuelva una?" (Director técnico de Montevideo City Torque, Marcelo Méndez, sobre un intercambio que mantuvo con hinchas de Nacional durante el partido entre ambos clubes, programa La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, miércoles 7)

“Hoy es el día más triste de mi carrera. Los voy a extrañar”. (Futbolista Lionel Messi tras jugar su último partido con la selección argentina, martes 6)