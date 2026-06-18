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    Gobierno promueve cambios en el combate a la inseguridad pública

    El proyecto presupuestal, que deberá entrar al Parlamento antes de fin de mes, tendrá la seguridad pública como una de las prioridades, junto con la atención a la infancia y las personas que viven en la calle

    El presidente Yamandú Orsi en Las Piedras, a donde llegó el programa Más Barrio.&nbsp;

    El presidente Yamandú Orsi en Las Piedras, a donde llegó el programa Más Barrio. 

    FOTO

    Ministerio del Interior
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En la cuenta regresiva de cara a la presentación del proyecto de Rendición de Cuentas, que tendrá la seguridad pública como una de las prioridades presupuestales para 2027, el Ministerio del Interior (MI) anunció algunas modificaciones en la cúpula policial.

    Fuentes políticas indicaron a Búsqueda que los cambios buscan dar mayor energía a la Policía, con reubicaciones que generen más impulso a la interna y confianza en la opinión pública.

    Al frente de la Jefatura de Policía de Montevideo asumió Alfredo Clavijo, quien se desempeñaba como subdirector de la Policía Nacional. En su lugar fue nombrado Julio Sena, hasta el momento director de Investigaciones de la Policía. El cargo que dejó Sena pasó a ser ocupado por Pablo Lotito, quien hasta entonces era jefe de Policía de la capital.

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    “Estos cambios responden a un monitoreo y una evaluación permanente que realiza el Ministerio del Interior en función de las necesidades y circunstancias de cada momento. Se trata de reasignar, reorganizar y ubicar a los mejores funcionarios, de acuerdo con sus perfiles, en los lugares donde más se los necesita”, expresó el ministro Carlos Negro en la conferencia de prensa del jueves 11 en la que anunció los movimientos.

    Al concentrar Montevideo la mayor cantidad de delitos y criminalidad, el puesto de jefe de Policía de la capital es el cargo territorial más importante de Uruguay. Conlleva un gran desgaste, presión política y la necesidad de dar respuestas constantes a los medios de comunicación, un área en la que en el MI consideran que Clavijo se destaca, al punto de que en muchas ocasiones es el vocero por encima de José Manuel Azambuya, director de la Policía.

    De 47 años, con un perfil activo y con pasado al frente de la Guardia Republicana —el grupo de choque de élite de la Policía—, Clavijo tendrá ahora bajo su órbita la dirección de operaciones e investigaciones en la capital.

    Los cambios en la Policía se producen en un momento de tensión entre el gobierno y la oposición en materia de seguridad pública. Dirigentes de los partidos Nacional y Colorado cuestionaron a Negro por no brindar explicaciones sólidas sobre los nombramientos y por considerar que el gobierno no logra revertir los índices de criminalidad y violencia en el país.

    Mientras tanto, ayer, miércoles 17, con la presencia del presidente Yamandú Orsi, comenzó la intervención del programa Más Barrio en la ciudad de Las Piedras, Canelones.

    En rueda de prensa, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se expresó satisfecho con el avance del plan, que empezó en Cerro Norte, y señaló que se proyecta llevarlo a cinco zonas del país este año y a 21 en total.

    Contempla mejoras urbanas, fortalecimiento de servicios públicos y políticas sociales coordinadas para fomentar el sentido de pertenencia y mejorar la calidad de vida de quienes viven allí. Los cambios en materia de convivencia “no se hacen de un día para el otro”, afirmó el jerarca.

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