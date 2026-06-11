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    Oficialismo quiere aprovechar la Rendición de Cuentas para retomar el control de la agenda

    En una reunión en Suárez y Reyes, Orsi y la bancada de senadores analizaron los problemas que tiene el gobierno para mostrar las políticas en el territorio

    Yamandú Orsi.&nbsp;

    Yamandú Orsi. 

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el encuentro, sobre el que informó Subrayado de Canal 10, quedó claro el “respaldo contundente” de la bancada al presidente, dijo un senador. También admitió que el mandatario percibía cierto “desánimo” entre la militancia y habló de la necesidad de mejorar la comunicación de los logros del gobierno.

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    Orsi participó del encuentro junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

    Las fuentes relataron que en el encuentro quedó claro que hay “preocupación” por la situación que atraviesa el gobierno y por los coletazos del episodio de la camioneta y se intercambió sobre la necesidad de recuperar el control de la agenda con las políticas que impulsa el gobierno. En ese sentido, en la bancada y el Ejecutivo hay expectativa de que la próxima Rendición de Cuentas permita al oficialismo volver a posicionar temas propios en la agenda.

    Entre la bancada existe preocupación porque el gobierno no está logrando mostrar las políticas que está llevando adelante ni controlar la agenda.

    El proyecto de ley, que será enviado al Parlamento antes del 30 de junio, es visto por el gobierno como una oportunidad para poner foco en sus prioridades, que se concentran en infancia, seguridad y situación de calle, transmitieron los jerarcas.

    Sánchez dijo que aún estaban afinando los detalles y que estaban “rascando” para conseguir más recursos para los temas prioritarios, contó un legislador.

    Fue una reunión “superpositiva”, valoró la senadora Lilián Abracinskas, suplente de Óscar Andrade, quien no asistió por encontrarse de viaje en China. “Sirvió fundamentalmente para alinear prioridades, estrategias y esfuerzos”, en un contexto de “mucha preocupación por el malestar generalizado” con el gobierno, contó.

    La legisladora planteó que el gobierno no ha logrado comunicar de forma eficaz las políticas que está llevando a cabo y que, en ese sentido, se intercambió sobre la necesidad de dialogar más en el territorio con los ciudadanos. “Tenemos que explicar todo lo que se está haciendo, que recién empezamos a trabajar con nuestro Presupuesto este año y que los resultados no son inmediatos”, planteó.

    En la reunión también se habló de organizar encuentros como el del lunes de forma más periódica para aceitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, la bancada y la fuerza política y que haya menos “ruido” en las declaraciones públicas, comentó.

    Frente comienza a discutir la rendición

    En la tarde de este jueves 11 se realizará la primera reunión de diputados frenteamplistas que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda para comenzar a definir las prioridades de los legisladores de cara a la Rendición de Cuentas. Sebastián Valdomir, representante del Movimiento de Participación Popular (MPP), reconoció que, en el actual contexto político, el principal desafío del oficialismo —además de reunir los votos que le faltan para alcanzar la mayoría en Diputados— es “cambiar la pisada”, instalar un “cambio de timón” y generar “otra agenda de trabajo”.

    En esta rendición, el gobierno prevé reasignar US$ 37 millones para unificar el sistema de transferencias a las infancias, una propuesta que surgió del Diálogo Social. También está previsto que se reasignarán fondos para fortalecer el presupuesto destinado a seguridad, educación y políticas sociales, como las que apuntan a atender a las personas en situación de calle, las adicciones y la salud mental.

    El MPP también pretende introducir algunos cambios en la Rendición de Cuentas que no requieren fondos. Por ejemplo, buscará ampliar los plazos que tiene el Instituto Nacional de Colonización (INC) para disponer la compra de un campo a raíz de un negocio entre privados. La ley vigente, de 1948, establece que el INC tiene como máximo 20 días hábiles para expedirse acerca de si acepta o no la oferta. Valdomir informó a Búsqueda que en el MPP pretenden aumentar este lapso a 45 días para “estudiar mejor” la propuesta, lo que se traduce en un “plazo más razonable”.

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