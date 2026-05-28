Inconsistencias en la información sobre la adquisición de una camioneta de alta gama por parte del presidente incomodan al oficialismo

El gobierno atraviesa una zona de turbulencias. Una de las más intensas de estos primeros 15 meses que lleva en el poder. Primero fueron las encuestas , que mostraron una caída significativa en la aprobación de la gestión. Le siguió un recrudecimiento de la violencia en Cerro Norte, el mismo lugar donde pocas semanas atrás el Ejecutivo aterrizó con su plan Más Barrio. El domingo 25 tres personas fueron asesinadas y, pocas horas después, un mensaje apareció en un baño del Hospital del Cerro, donde se suelen atender a los heridos de bala de la zona: “Respeten al narcotráfico. Cartel de Montevideo”.

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Un día antes, el gobierno realizó una conferencia de prensa para informar de la muerte de una persona en situación de calle la noche del viernes 22. Se trató del primer fallecimiento en esta población luego de que el Ejecutivo activara la alerta roja por frío extremo el 6 de mayo, que habilita a las autoridades a trasladar a quienes pernoctan en la vía pública.

Y esta semana, el programa Así nos va, de radio Carve, reveló que el presidente Yamandú Orsi había adquirido a la automotora Oliva una camioneta Hyundai modelo Santa Fe, híbrida, por US$ 54.000, cuando el valor de mercado de dicho automóvil era de US$ 79.000, según el valor que el propio mandatario informó en su declaración jurada. La factura de la compra fue enviada por Presidencia a la periodista Patricia Madrid, tras consultas sobre su declaración jurada.

La factura tiene fecha del 21 de febrero de 2025, tres días después de que en una conferencia de prensa el hoy secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el designado canciller Mario Lubetkin anunciaran los detalles de la ceremonia de asunción presidencial, que incluía el traslado de Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse en un coche eléctrico también marca Hyundai y de la misma automotora, facilitado por la concesionaria Fidocar, representante de la marca en Uruguay.

“Uruguay se ha transformado en líder de la transformación energética y lo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente, y ese componente lo queremos también dando una señal importante al ser trasladados en un auto eléctrico”, dijo en ese entonces Sánchez.

Orsi-Cosse-Traspaso Pablo Vignali / adhocFOTOS

Según explicaron fuentes de Presidencia a Búsqueda, otro coche igual pero techado y de otra automotora estaba listo y también ploteado por si llovía el 1 de marzo. En el gobierno sostienen que la decisión de utilizar ese modelo de auto la tomó el equipo que trabajaba en la transición de gobierno, basada en detalles técnicos, y que no está relacionada a la compra —presuntamente a un precio beneficioso— de una camioneta por parte de Orsi.

Por ejemplo, se evaluó que el vehículo cumpliera con la condición de que fuera 100% eléctrico y que la apertura en el techo fuera lo suficientemente grande para que pudieran pararse cómodamente el presidente y la vicepresidenta. Otras propuestas, de las marcas BYD y Geely, por ejemplo, fueron rechazadas porque los vehículos eran híbridos, el contorno del techo que podía quitarse era demasiado pequeño o se trataba de una camioneta pickup en la que tendrían que transportarse en la caja. El presidente, aseguraron las fuentes de su entorno, no participó de esa definición.

El presunto descuento y la ausencia de una explicación oficial

“Le voy a mandar la boleta a esa periodista. Es lo único que tengo para decir. Cuando vea la factura usted va a ver qué precio es”, dijo Orsi el martes de mañana, en respuesta a una publicación de Madrid en Así nos va que señalaba “inconsistencias” en la declaración jurada del mandatario.

Pero la factura enviada por Orsi abrió nuevos interrogantes, ya que mostraba que el mandatario adquirió por US$ 54.000 un vehículo que él mismo tasó en US$ 79.000 en su última declaración jurada.

Camioneta-Orsi-Palacio-Legislativo Mauricio Zina / adhocFOTOS

Búsqueda envió consultas a Orsi, a Sánchez, y al equipo de Comunicación de Presidencia, para entender la diferencia en los montos, que en estos días se especuló que se trataba de un “descuento” realizado por la automotora. El mandatario no respondió a la consulta, Sánchez indicó que él “no estaba en el tema” y en el equipo de Comunicación trasmitieron que no tenían una respuesta “oficial” y que se remitían a las declaraciones del mandatario el día martes. En sus dichos, Orsi no explica la diferencia de precio.

Otras fuentes del Poder Ejecutivo y también de la bancada parlamentaria oficialista consultadas por Búsqueda manejaron la hipótesis de que se tratara de una estrategia publicitaria de la automotora, que otorgaba descuentos para promocionarse con la visibilidad que tienen las figuras públicas. Sin embargo, ninguna fuente sabía si esta versión era cierta y desde Presidencia evitaron aclararlo.

Búsqueda también se contactó con representantes de la automotora, que no quisieron hacer declaraciones sobre el tema, aunque sí pusieron en duda la hipótesis de que se hubiera otorgado un descuento por un monto tan elevado, en tanto significaría una “pérdida” económica para la compañía.

Ante este escenario, la falta de claridad en las explicaciones de Presidencia comenzaron a generar una creciente inquietud dentro de la fuerza política. “Es un tema que tiene que ser aclarado. No es un descuento menor. Es un problema más, que hace ruido y genera daño a la imagen del presidente, que no está particularmente fuerte”, evaluó un dirigente del bloque Seregnistas. A su vez, un integrante de la Mesa Política señaló que el tema, aunque no le parece tan grave, exhibe un “error en la forma de presentarse” por parte del gobierno. Incluso en el entorno del presidente hubo quienes expresaron molestia por la falta de reacción de los responsables de la comunicación de la Torre Ejecutiva.

Yamandu-Orsi-Camioneta Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Del mismo modo, en las bancadas frenteamplistas el asunto causó incomodidad. Legisladores de distintos sectores frenteamplistas dijeron a Búsqueda que no querían hacer declaraciones hasta que Presidencia no aclarara la situación y transmitieron que esperaban que eso ocurriera pronto. Un senador oficialista comentó que, si efectivamente el presidente había aceptado un descuento, el asunto se tornaba por lo menos “inoportuno” y “debatible” desde el punto de vista ético. Otro senador reconoció que es necesario que Presidencia explique la situación, mientras una legisladora expresó molestia por la demora del gobierno en responder a las dudas que se generaron, más en un contexto de mayor desaprobación del gobierno y con antecedentes de desaciertos en la comunicación gubernamental.

En la oposición, el asunto despertó diversas críticas, desde cuestionamientos éticos hasta especulaciones sobre eventuales beneficios otorgados a la empresa a cambio del supuesto descuento. El diputado colorado Felipe Schipani envió un pedido de informes a Presidencia para conocer cómo fue el procedimiento del organismo para elegir un vehículo marca Hyundai en la ceremonia de asunción, en el entendido de que la selección pudo estar condicionada por la compra realizada unos días antes.