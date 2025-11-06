Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

El senador pidió encabezar la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y en la cúpula blanca se evaluó que era la “única” y también la “mejor estrategia” para contratacar al gobierno

A medida que fueron pasando las horas y la oposición empezó a calibrar con más precisión el impacto y las consecuencias del caso Cardama, se fueron evaluando alternativas para contrarrestar en la opinión pública el enfoque mayúsculo que el gobierno le dio al asunto: la conferencia de prensa encabezada por los tres hombres más importantes de la Torre Ejecutiva, el uso de palabras como “fraude”, “estafa”, la amenaza de una “rescisión” del contrato con el astillero español. Y un concepto que se quiso dejar flotando en la superficie de toda esta trama: que la administración anterior llevó adelante un proceso salpicado de irregularidades para comprar dos patrullas oceánicas.

Entre los blancos emergió pronto la idea de devolver el ataque, con dirigentes equilibrando ansiedades por una respuesta más rápida y directa o más cauta y pensada. Pero lo que fue quedando claro es que habría una salida con un discurso común que dejaría a un costado el tema incómodo de la ya inexistente garantía de la empresa española y pondría el foco en que el contrato está vigente, los barcos se están construyendo y que una rescisión no negociada con Cardama expondría al Estado a juicios millonarios. Y después de lo jurídico, lo político. Porque entonces sobrevinieron una serie de cruces dialécticos y envenenados que tuvieron como protagonistas a diputados, senadores y ministros hasta llegar al expresidente Luis Lacalle Pou y al actual mandatario Yamandú Orsi.

Mientras el tema se instalaba con este tono y estos actores en el centro del ring político, los blancos siguieron articulando la defensa. Lacalle Pou marcó el rumbo de la respuesta, porque vio en este asunto —y así se lo trasladó a los suyos en el directorio y en charlas personales— una “operación política” que tiene el objetivo de “destruir” proyectos del gobierno anterior. Y por eso, en conversación con el senador Javier García, uno de los ministros de mayor confianza en su gabinete, se terminó de pulir la estrategia.

Se sabía que iban a ir por la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Quedaba por despejar en qué Cámara del Parlamento sería, qué resultaba más conveniente. Si era en Diputados, se pensaba en los legisladores Rodrigo Goñi y Pablo Abdala como miembros interpelantes. Pero finalmente se optó por elevar el tiro y darle mayor peso y sustancia a esa idea de contrataque: sería García, el exministro de Defensa cuestionado por el caso Cardama, quien pasaría al frente para intentar devolver el golpe en una interpelación. Según pudo reconstruir Búsqueda, esto se determinó en un ida y vuelta de charlas “al más alto nivel” en el Partido Nacional. Y se evaluó que García era la “única” y “mejor estrategia” para exponer en la defensa este choque de relatos políticos entre oficialismo y oposición que no tiene a Cardama como un caso aislado.

El domingo 2, García llamó al resto de los senadores de la coalición: planteó que la interpelación sea en el Senado y que él fuera el miembro interpelante. Horas antes se había resuelto que la interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, por el caso del multiempleo del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, sería en Diputados. Esa fue una de las justificaciones para llevar el tema Cardama a la Cámara Alta. Pero, además, García les argumentó que, más allá de las patrullas oceánicas, esto era parte de una “política de destrucción de lo hecho en el gobierno de la coalición republicana”. Mencionó otros ejemplos: el proyecto de la potabilizadora en Arazatí, el plan universal de saneamiento, la reforma educativa.