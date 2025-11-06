Álvaro Danza renunció a sus trabajos en el sector privado; “De alguna manera había que cerrar este tema”, dijo Lustemberg

En conferencia de prensa, el presidente de ASSE afirmó que “jamás” imaginó “un hostigamiento de la magnitud” que vivió en las últimas semanas

Lo emotivo prevaleció sobre lo político y lo jurídico durante la conferencia de este jueves en el Ministerio de Salud Pública (MSP). En ella, la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, dijo haber decidido que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, "suspendiera" sus actividades en el sector privado durante su gestión al frente del prestador público. Este accedió, lo que fue destacado por la jerarca como "un gesto de sacrificio y de entrega al servicio público".

La conferencia ocurrió poco después que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolviera, en un fallo dividido, que “no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado”. Este dictamen, firmado por los dos representantes oficialistas del organismo, Ana Ferraris y Alfredo Asti, tuvo la postura discordante de Luis Calabra, el representante de la oposición.

Pese a este fallo, que solo exhorta a los directores de ASSE a que se abstengan de participar en la toma de decisiones “en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses” que pueda afectar “su objetividad e imparcialidad”, Danza renunció a sus trabajos como médico en las mutualistas en las que permanecía en actividad, Asociación Española, Médica Uruguaya y la mutualista de Soriano. Este desenlace había sido adelantado por Búsqueda en su edición del 30 de octubre.

Conferencia de prensa en el MSP Conferencia de prensa en el MSP Leonel García El fallo de la Jutep "reafirma nuestras convicciones" de que el gobierno "ha actuado según las normas", dijo la ministra Lustemberg, quien junto al presidente Yamandú Orsi habían sido los principales defensores de Danza, cuando los cuestionamientos a su situación por parte de la oposición arreciaban. La jerarca criticó con dureza la "mediatización excesiva y personalizada" de esos cuestionamientos que empezaron como "una duda técnica" y pasaron a "ataques personales" que "desviaron el foco" de lo que debía ser "el centro de atención".

Más allá de las alusiones a los análisis jurídicos que lo respaldaban y a la defensa de la gestión realizada, este último fue el tono predominante en el salón de actos del MSP, entre lo emotivo y lo catártico. "De alguna manera había que cerrar este tema", dijo Lustemberg sobre el final.