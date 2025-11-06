Álvaro Danza renunció a sus trabajos en el sector privado; “De alguna manera había que cerrar este tema”, dijo Lustemberg

Lo emotivo prevaleció sobre lo político y lo jurídico durante la conferencia de este jueves en el Ministerio de Salud Pública (MSP). En ella, la titular de la cartera, Cristina Lustemberg, dijo haber decidido que el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, "suspendiera" sus actividades en el sector privado durante su gestión al frente del prestador público. Este accedió, lo que fue destacado por la jerarca como "un gesto de sacrificio y de entrega al servicio público".
La conferencia ocurrió poco después que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) resolviera, en un fallo dividido, que “no existe incompatibilidad entre el ejercicio de la presidencia de ASSE y el desempeño en cargos docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, así como en funciones profesionales en las Instituciones de Asistencia Médica Colectivas del sector privado”. Este dictamen, firmado por los dos representantes oficialistas del organismo, Ana Ferraris y Alfredo Asti, tuvo la postura discordante de Luis Calabra, el representante de la oposición.
Pese a este fallo, que solo exhorta a los directores de ASSE a que se abstengan de participar en la toma de decisiones “en caso de duda acerca de la existencia de un conflicto de intereses” que pueda afectar “su objetividad e imparcialidad”, Danza renunció a sus trabajos como médico en las mutualistas en las que permanecía en actividad, Asociación Española, Médica Uruguaya y la mutualista de Soriano. Este desenlace había sido adelantado por Búsqueda en su edición del 30 de octubre.
El fallo de la Jutep "reafirma nuestras convicciones" de que el gobierno "ha actuado según las normas", dijo la ministra Lustemberg, quien junto al presidente Yamandú Orsi habían sido los principales defensores de Danza, cuando los cuestionamientos a su situación por parte de la oposición arreciaban. La jerarca criticó con dureza la "mediatización excesiva y personalizada" de esos cuestionamientos que empezaron como "una duda técnica" y pasaron a "ataques personales" que "desviaron el foco" de lo que debía ser "el centro de atención".
Más allá de las alusiones a los análisis jurídicos que lo respaldaban y a la defensa de la gestión realizada, este último fue el tono predominante en el salón de actos del MSP, entre lo emotivo y lo catártico. "De alguna manera había que cerrar este tema", dijo Lustemberg sobre el final.
Más emotiva aún fue la intervención del propio Danza. "No soy político, soy médico. Estas semanas han sido muy difíciles para mí persona", poniendo como ejemplo que tuvo que iniciar una acción judicial porque una cuenta de X de mucha llegada informó, apelando a visuales de medios de prensa reconocidos, que había contratado a un hijo suyo en ASSE por un sueldo de 270 mil pesos. El hijo mayor de Danza tiene 14 años.
"La decisión que he tomado es una decisión personal que sostiene un principio ético. Más allá del aval de la Jutep, renuncio a toda la actividad privada durante mi ejercicio en ASSE", expresó. Se emocionó al hablar de sus pacientes, a los que dijo que iba a "extrañar", pero directamente se quebró al hablar de lo que han vivido su familia y amigos durante las últimas semanas: "Jamás imaginé un hostigamiento público de esta magnitud".
Sobre la interpelación a la que iba a ser sometida a fines de este mes, justamente por la situación de Danza, la ministra aseguró que irá "a rendir cuentas, como siempre, al Parlamento". Esa interpelación, como había, señalado la oposición, ahora está en dudas con este escenario.
El programa Así nos va de radio Carve divulgó, el pasado 18 de agosto, que Danza seguía atendiendo pacientes en el sector privado mientras presidía ASSE y desde entonces Danza fue blanco de críticas.
Tras el dictamen de la Jutep quedó claro que las voces críticas de la oposición están lejos de acallarse. Legisladores blancos y colorados hablaron de "blindaje" al referirse a la resolución por mayoría de la Junta. La comparecencia de ASSE ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado prevista para el miércoles 12, en el marco de la discusión del presupuesto quinquenal, está precedida de una alta tensión política.