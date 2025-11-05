  • Cotizaciones
    Caso Cardama: regulador británico disolvió a EuroCommerce, la garante del astillero

    La compañía, cuya garantía al astillero Cardama está en el centro de la controversia, estaba en proceso de baja desde hace más de dos meses por no entregar información básica a las autoridades

    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    Vista aérea del Astillero Cardama en la ciudad de Vigo.

    FOTO

    Cardama Shipyard
    Búsqueda | Guillermo Draper
    Por Guillermo Draper

    El organismo regulador de las sociedades anónimas de Reino Unido anunció que EuroCommerce Limited ha sido disuelta tras no cumplir con ciertos requisitos legales. Esa compañía está en el centro de la controversia del “caso Cardama” porque el titular del astillero, Mario Cardama, presentó una garantía millonaria presuntamente librada por EuroCommerce Bank ante el gobierno uruguayo.

    En el sitio de internet del registro comercial británico, EuroCommerce Limited figura desde este miércoles como “disuelta”. La autoridad británica añade que el documento con la decisión estará disponible en los próximos 10 días.

    Captura pantalla disolucion
    Captura de pantalla del sitio de internet del registro comercial del Reino Unido.

    Captura de pantalla del sitio de internet del registro comercial del Reino Unido.

    Captura de pantalla EuroCommerce
    Captura de pantalla del historial de EuroCommerce Limited

    Captura de pantalla del historial de EuroCommerce Limited

    Esta es la decisión final después de que el 19 de agosto el registro diera el “primer aviso” de que EuroCommerce Limited iba a ser dada de baja, salvo que ocurriera algo que revirtiera la situación dentro de los dos siguientes meses. Nada sucedió, y ahora el regulador cumplió con su advertencia. Las autoridades podrían quedarse con los bienes de EuroCommerce Limited —cuyo único director es un ciudadano ruso— si es que existen.

    Primer aviso

    EuroCommerce no entregó al registro de Reino Unido la documentación anual con información básica, como su dirección, autoridades y accionistas.

    Mario Cardama demoró 11 meses en conseguir que el Ministerio de Defensa aceptara los borradores de las dos garantías que necesitaba para dar inicio al contrato que había firmado para construir dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por 82 millones de euros. Una de ellas —la de “fiel cumplimiento” por el 5% del contrato— había sido emitida por EuroCommerce Bank. Su aprobación por parte de las autoridades anteriores demoró semanas debido a las dudas que despertaba en el estudio Delpiazzo Abogados, contratado para asesorar al gobierno.

    El gobierno sospecha que EuroCommerce es una empresa “de papel” y presentó una denuncia penal. La compañía, domiciliada en Londres, no tenía empleados declarados en el registro de Reino Unido y en sus estados contables no aparecía actividad económica. Cuando el embajador de Uruguay en Londres fue a la dirección que figuraba en la web y en la garantía aceptada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, se encontró con que ahí funcionaba una inmobiliaria.

    De hecho, en los registros comerciales de Reino Unido EuroCommerce tenía otra dirección desde mayo de 2023, según informó Búsqueda.

    La dirección a partir de mayo es 85 Great Portland Street, Londres. Hay miles de compañías que tienen esa misma dirección, de acuerdo con Endole, un proveedor de información corporativa.

    Después del escándalo público, Búsqueda volvió a revisar la web de EuroCommerce y detectó que el administrador del sitio había cambiado la dirección para que figurara 85 Great Portland Street.

    Desde agosto, como consecuencia de incumplir con la entrega de información al controlador y ante su inminente disolución, EuroCommerce pasó a tener la misma dirección que el registro comercial, en Cardiff.

    La garantía renovada

    El miércoles 22 de octubre, el presidente Yamandú Orsi informó que el gobierno presentaría una denuncia por presunta estafa o fraude al Estado uruguayo, por considerar que el aval de EuroCommerce era falso.

    Esa garantía había expirado sin que Cardama la renovara, lo que motivó las decisiones del gobierno.

    El dueño de Cardama dijo ese miércoles a Búsqueda, después del anuncio del gobierno, que le había mandado la renovación de la garantía que reclamaban las autoridades mediante un correo electrónico dirigido a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. A El Observador le dijo que había renovado la garantía el 26 de setiembre, pero se olvidó de mandarla.

    “Adjunto les envío renovación del aval de fiel cumplimiento hasta el 22 de octubre del 2026”, decía el correo.

    Cardama dio una entrevista a El País el 26 de octubre en la que aseguró que si existió una irregularidad fue de EuroCommerce y que la víctima del engaño era él y no el Estado uruguayo. “Me han dado una garantía que es mentira. Me pongo en contacto con el banco y me dicen que cambiaron de dirección. Tengo una nueva dirección. Le he pedido explicaciones, que me diga que no está en liquidación y que tiene capacidad de pagar el aval. Pero me siento defraudado”.

    Al ser consultado, acerca de quién es su contacto en la institución que le dio la garantía por más de 4 millones de euros, respondió: “No conozco a nadie del Eurocommerce Bank. No los conozco. He hablado con algún representante, pero no con ellos personalmente. Ni los he visitado”.

