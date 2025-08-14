  • Cotizaciones
    Javier García presidirá la Agrupación Parlamentaria del Partido Nacional

    El ámbito trabajará con el fin de “potenciar el trabajo legislativo” de los blancos; la primera reunión se enfocará en el Presupuesto

    Javier García, Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber 

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Victoria Fernández
    Por Victoria Fernández

    El senador Javier García fue elegido por los legisladores blancos para presidir la Agrupación Parlamentaria, un ámbito de coordinación del trabajo legislativo del Partido Nacional.

    La Agrupación Parlamentaria es un órgano previsto en la Carta Orgánica del partido. Está integrado por todos los senadores y diputados, que al inicio de la legislatura deben elegir a un presidente.

    Esa elección se concretó en una reunión de las bancadas la semana pasada. El nombre de García, senador del Espacio 40, fue propuesto por el senador del Herrerismo Luis Alberto Heber y votado por unanimidad de los legisladores.

    Desde ese rol García aspira a dar “coherencia y orden al trabajo legislativo” de las bancadas, “para potenciar la labor parlamentaria” del Partido Nacional, según dijo a Búsqueda. Una de sus primeras acciones fue solicitar un racconto de todos los proyectos de ley presentados por legisladores blancos para ordenar el trabajo y definir cuáles son prioritarios.

    Además, contó que convocará a reuniones periódicas para alinear el trabajo de las bancadas. La primera reunión estaba prevista para este miércoles 13, pero debió ser postergada para la semana próxima debido a la interpelación del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

    El objetivo de la reunión es empezar a prepararse para el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento a fin de mes. Están convocados todos los legisladores y los asesores que integran las comisiones de Presupuesto y Hacienda, además de los coordinadores de las bancadas, informó el senador.

    García compitió por la presidencia del Directorio del Partido Nacional con Álvaro Delgado, de Aire Fresco, quien terminó triunfando por una apretada diferencia. Al asumir este rol —y luego de que Delgado debiera renunciar como senador para presidir el partido debido a las críticas que recibió por querer mantener ambos cargos—, García fortalece su liderazgo en el Parlamento.

    Según evaluó un legislador nacionalista, con estos movimientos se “consolidan dos centros de poder” entre los blancos, uno en el Parlamento y otro en el partido.

    De todos modos, el objetivo es que haya un diálogo fluido con el directorio, al punto que está previsto que Delgado participe con frecuencia de las reuniones de la Agrupación Parlamentaria, como lo hacía en su momento el expresidente de los blancos Pablo Iturralde.

    En la legislatura pasada, la presidencia de la agrupación la ocupó el legislador herrerista Gustavo Penadés, hasta que fue expulsado del Senado por denuncias de abuso sexual en su contra que derivaron en una formalización de la Justicia.

    “Es un ámbito de coordinación político y temático, que siempre funcionó muy bien”, dijo a Búsqueda la senadora de Aire Fresco y coordinadora de la bancada de senadores, Graciela Bianchi. Agregó que es importante que haya “coordinación” con el partido y que Delgado participe de las reuniones para fortalecer los “vasos comunicantes”.

    Por su parte, el senador Carlos Camy (Alianza Nacional) recordó que tras la elección de 2009, en la que habían competido Luis Alberto Lacalle Herrera y Jorge Larrañaga en la interna, el primero pasó a presidir el Directorio del Partido Nacional y el segundo fue nombrado presidente de la Agrupación Parlamentaria. El nombramiento de García “está inspirado en ese espíritu y no en la confrontación o en el dualismo de liderazgo”, dijo.

