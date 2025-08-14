Primera interpelación de la Legislatura fue suspendida por “desorden” e insultos

La primera interpelación a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi terminó siendo suspendida debido a acusaciones y agravios intercambiados entre el senador interpelante Sebastián Da Silva y el frenteamplista Nicolás Viera.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La sesión parlamentaria se caracterizó por un tono crispado, que incluyó varios intercambios de agravios entre senadores del oficialismo y la oposición. Culminó con el respaldo de la bancada del Frente Amplio al ministro interpelado, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , y la insatisfacción de la oposición por las respuestas recibidas, que definió instalar una Comisión Preinvestigadora .

Fratti fue convocado al Senado el miércoles 13 para dar explicaciones sobre la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) de la estancia María Dolores, de 4.400 hectáreas en Florida, por US$ 32,5 millones.

En la madrugada de este jueves 14, cuando estaba cerca de culminar la lista de oradores, la sesión fue levantada por quien entonces la presidía, el senador Sebastián Sabini. La decisión la tomó amparado en que el reglamento habilita al presidente a suspender la sesión por “desorden”.

Esto sucedió tras agravios proferidos por Da Silva contra Viera. El senador frenteamplista acusó al nacionalista de haber recomendado a los uruguayos invertir en Conexión Ganadera, “la mayor estafa que ha dado este país”.

Da Silva se acercó a Viera y señalándolo con el dedo le dijo que era un “atrevido” y no le permitiría esas acusaciones, mientras el legislador frenteamplista le reclamó que volviera a su lugar y se anotara para hablar, si quería responderle. En ese momento la situación escaló al punto que Da Silva le gritó “¡váyase a cagar!” y luego, según se escucha en la grabación de la sesión, “puto de mierda”.

Embed

La sesión fue suspendida y a los pocos minutos levantada. Tras esto, Da Silva publicó un tuit en el que se disculpó por haber reaccionado “ante los agravios” de Viera.

Reacciones

Posteriormente, las bancadas de senadores del Partido Nacional y el Partido Colorado publicaron una declaración rechazando la conducta de Viera, que “generó la reacción” del senador interpelante y alteró el “normal desarrollo” de la instancia parlamentaria. También cuestionaron la decisión de Sabini de levantar la sesión.

Por su parte, senadores frenteamplistas se pronunciaron en redes en rechazo a los insultos de Da Silva. Y según dijo a la diaria la senadora Blanca Rodríguez, el Frente Amplio evalúa tomar acciones. “Vamos a dar los pasos previstos por la Constitución ante casos de inconducta de un legislador y no descartamos denuncia en fiscalía por discriminación, racismo y homofobia, que en un senador es grave”, afirmó a ese medio. Además, Rodríguez dijo que Da Silva le dijo “primate” al legislador oficialista Felipe Carballo.