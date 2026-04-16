Jerarcas, secretarios y legisladores: cómo es el círculo de dirigentes más cercano a Yamandú Orsi

La asunción del presidente Yamandú Orsi supuso una serie de desafíos políticos adicionales que no se limitaron a la falta de mayoría en la Cámara de Representantes. El mandatario llegó a la presidencia como un hombre del Movimiento de Participación Popular (MPP) pero, frente al histórico liderazgo de José Mujica, que falleció en mayo de 2025, no era considerado el principal abanderado del movimiento. Incluso ahora, pese a ser una figura sobresaliente del espacio, no es la principal referencia del sector mayoritario del Frente Amplio y ha optado, desde el nacimiento de su precandidatura para la campaña de 2024, por construir una imagen superadora de sectores políticos.

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Ya desde la Intendencia de Canelones y ahora en la Torre Ejecutiva, el mandatario se rodeó de un círculo de jerarcas y personas de confianza que son fieles a su proyecto político, más allá de la filiación sectorial que algunas de estas tienen. Dentro del oficialismo ya hay quienes hablan de dirigentes “orsistas”.

Los secretarios personales de Orsi, Tania Yanes y Horacio Rivero, son las dos personas más cercanas a su gestión en el día a día. Ambos cultivan un perfil bajo, aunque esta última tuvo un talante más político durante la gestión de Orsi en la Intendencia de Canelones, cuando fue coordinadora del gabinete social. Rivero, funcionario municipal, trabaja con Orsi desde que era secretario general en la comuna, mientras que Yanes comenzó a trabajar con él en 2016, cuando se acercó a la intendencia mediante un pase en comisión para ser parte de la Agencia de Promoción a la Inversión.

En la Torre Ejecutiva, las oficinas de ellos dos y del mandatario están al lado de las de otros dirigentes allegados a Orsi, también conocidos desde su época de intendente. Uno de ellos fue director de coordinación del gabinete territorial de la comuna, Sergio Ashfield, hoy asesor de Presidencia. El otro integrante de ese equipo es el actual director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, quien fue asesor de la Intendencia de Canelones y director administrativo.

Ellos dos formaban en la intendencia la primera línea de consulta del mandatario, junto con el actual intendente de Canelones, Francisco Legnani, secretario general de la comuna durante la intendencia de Orsi. Hoy es una de las personas que sigue siendo de su mayor confianza, pese a que formalmente es parte de otro sector político, Seregnistas.

También es de las figuras más cercanas al presidente, ya desde tiempos de la intendencia canaria, el experiodista Ernesto Tulbovitz, ahora ministro de Servicio Exterior de la Embajada de Uruguay en Argentina. Tulbovitz acompañó a Orsi durante sus mandatos en el gobierno departamental y luego participó activamente de la campaña política. Durante los primeros meses del gobierno se desempeñó como asesor en Presidencia, hasta que fue designado en la embajada.

Otro actor cercano es el periodista Martín Lees. De extensa trayectoria televisiva en la pantalla de Canal 10, Lees hizo una pausa en su carrera para ser director de Comunicación de la intendencia durante la gestión de Marcos Carámbula, cuando Orsi era secretario general. Ahora ocupa la titularidad de la Secretaría de Comunicación Institucional de Presidencia.

No todo su círculo estrecho está vinculado a las épocas de la intendencia. Otro de sus asesores más cercanos en Presidencia es Camilo Cejas. Se trata de un dirigente orgánico del MPP que fue director de la Radio M24, que es también muy cercano al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y que ha estado en la primera línea de batalla de la campaña del presidente desde su inicio.

En el espacio de confianza del presidente también está el actual director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque. Exdirector nacional de Bomberos, Palomeque fue una pieza clave del gobierno el año pasado, cuando se decretó la “alerta roja” para personas en situación de calle, en una decisión que le dio mayor peso político al Sinae y a Presidencia para enfrentar el problema, en desmedro del Ministerio de Desarrollo Social.

La cercanía de Orsi con actores de gobierno no se limita solo a la Torre Ejecutiva. Una de las figuras de mayor llegada al mandatario está en el Ministerio de Vivienda: se trata de la actual titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, Silvana Nieves. Durante las intendencias de Orsi en Canelones, Nieves ocupó varias jerarquías en su gabinete, y en el segundo mandato fue la prosecretaria general de la comuna.

También es muy cercano a Orsi Luis Pérez Aquino, el actual presidente del Sodre, quien, al igual que muchos otros, compartió tiempos en la Intendencia de Canelones dirigiendo el Conservatorio Departamental de Música.

Cerca del Parlamento

Yanes participó de muchas de las reuniones de Orsi durante la campaña electoral. Dos legisladores, la senadora Patricia Kramer, de El Abrazo, y el diputado fernandino Joaquín Garlo Alonsopérez, del MPP, también acompañaron al entonces candidato en encuentros con grupos o asociaciones de la sociedad civil en ese momento. En el Parlamento aparecen como los dos más cercanos al mandatario.

Aunque reconocen que el término orsista ha empezado a sonar, la etiqueta les hace ruido. “Estoy bastante en contra en general de las clasificaciones tan personalistas, pero es verdad que Yamandú tiene una manera particular de hacer política con la que además me siento muy afín, y soy muy orsista en ese sentido”, dijo Kramer a Búsqueda. Orsi la convocó para trabajar en la Intendencia de Canelones en 2020, cuando asumió como directora de Cultura. Luego pasó a la Dirección de Planificación Estratégica. La particular manera de hacer política del mandatario se caracteriza, según la senadora, por su capacidad de diálogo, negociación y construcción, acompañada por “amabilidad y firmeza”.

El diputado, que es el sobrino de la esposa de Orsi, Laura Alonsopérez, no “comulga” con la categoría de “orsismo” ni con los “ismos” en general. De todas maneras, también ve en Orsi una “impronta distinta” que se caracteriza por “la cercanía, por una visión desde el interior y por la horizontalidad y el pluralismo a la hora de dar las discusiones”. Considera que confluyen en el mandatario “cuestiones propias” de José Mujica y Tabaré Vázquez.