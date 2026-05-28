Junta de Drogas activará “intervenciones breves” para bajar el consumo de alcohol y una campaña tras el Mundial de Fútbol

El Parlamento aprobó en diciembre de 2019 una ley que creó el marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas y dos meses después, sobre el cierre del gobierno de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo la reglamentó.

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Los cambios más importantes quedaron solo en el papel. No se fiscaliza, por ejemplo, si los comercios que venden este tipo de bebidas están registrados, como exige la norma.

El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Gabriel Rossi, expresó este mes ante parlamentarios que el gobierno busca “hacerla cumplir”, y en esa línea anunció medidas que se implementarán en los próximos meses.

“El principal riesgo sanitario está asociado al consumo de alcohol”, consignó la Secretaría Nacional de Drogas en el informe referido a la VIII Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población en General, publicado en octubre del año pasado. Allí se estima que unas 373.000 personas tienen consumo problemático de alcohol, lo que representa al 28% de quienes bebieron en el último año.

Rossi explicó a Búsqueda que lo problemático del consumo se manifiesta de múltiples maneras: a raíz de esta ingesta faltan al trabajo, se ponen violentos una o dos veces al año, tienen un lío en el tráfico o un problema de salud vinculado al trago. Sin embargo, muchos no asumen que sus consumos son problemáticos.

Políticas públicas se han “postergado”

La encuesta, realizada en 2024, reveló que el 71% de la población de entre 15 y 65 años tomó bebidas alcohólicas en el último año. El 28% fumó tabaco. El 12% consumió cannabis. El 10%, psicofármacos. El 1,6% ingirió cocaína. Menos aún, pasta base. Sin embargo, las políticas públicas para reducir el consumo de la sustancia más ingerida se han “postergado”, alertó Rossi el lunes 11 en la Comisión Especial de Adicciones de Diputados.

Ante este escenario, el gobierno impulsa un método preventivo implementado en el mundo desde el año 1989. Se trata de la prueba de identificación de trastornos por consumo de alcohol (Audit, por sus siglas en inglés), un test que permite hacer un tamizaje para distinguir a quienes tienen consumo dependiente, “que son los menos”, de quienes tienen un consumo problemático, “que son los más”, acotó Rossi en comisión, y de quienes no tienen problemas.

El test Audit puede ser implementado por un médico, una enfermera, un psicólogo o un trabajador social. Resulta clave que estén formados en “intervenciones breves”, planteó el secretario de la JND. Si el test revela que el consumo es dependiente, se deriva al paciente para un tratamiento. Y si tiene un consumo problemático, se le hace “la sugerencia” de que consuma menos. “Esto no es efectivo en personas que tienen una dependencia del alcohol, pero es efectivo en personas que están consumiendo en un nivel que ellos no consideran de riesgo”, explicó el jerarca a los diputados. La efectividad de esta intervención breve es comparada en el ámbito internacional, agregó, con el Papanicolaou (o citología vaginal) para detectar el cáncer de cuello uterino en la mujer.

Vino-Rambla-Consumo Rambla Sur, en Montevideo. Pablo Vignali / adhocFOTOS

Mientras que el consumo de tres cuartos litros de vino todos los días representa un consumo problemático para un hombre, “la mujer puede consumir la mitad que un hombre, por un tema biológico”, advirtió el jerarca.

“No se hace en este país (el test Audit) —vaya a saber por qué—, pero sí en todo el mundo, y lo vamos a empezar a implementar en dos meses en Uruguay”, agregó el secretario de la JND en la comisión. La Secretaría de Drogas imprimió libros para capacitar al personal de la salud que trabaja en policlínicas e implementará estas intervenciones breves. La capacitación será online y presencial. Luego de la puesta en marcha, la Secretaría medirá su impacto.

“Mucha gente tiene un consumo problemático de alcohol, pero no lo sabe, porque no se lo preguntan y porque la persona tampoco lo dice” al personal de la salud. La intervención breve, acotó Rossi, no es una terapia, sino una consulta de unos 15 minutos en la cual el personal de salud le advierte al paciente que presenta una ingesta abusiva que, si sostiene ese nivel de consumo de alcohol, enfrentará problemas en el futuro. A los 10 o 15 días, se realiza otra intervención, como cierre del proceso. Para Rossi, esto “va a reducir el consumo” problemático.

Gabriel-Rossi Gabriel Rossi, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Campaña

En su intento por dimensionar el problema, Rossi recordó que el Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) publicó en 2017 el Estudio sobre los costos económicos del consumo problemático de alcohol en Uruguay, que estimó que en el año 2015 el consumo abusivo representó un costo equivalente al 0,52% del Producto Interno Bruto uruguayo en términos netos, unos US$ 275 millones.

La implementación de nuevas políticas públicas para reducir el consumo problemático de alcohol se dará “en etapas”, dijo el jerarca a Búsqueda.

La segunda medida que pondrá en marcha la Secretaría Nacional de Drogas para prevenir el consumo abusivo es una campaña de bien público en medios de comunicación. Estará dirigida a toda la población en general y se activará luego de que finalice el Mundial de Fútbol, es decir, después del 19 de julio. Con esta campaña y las intervenciones breves, el Poder Ejecutivo busca “empezar a generar cambios” en cómo las personas “nos vemos con el tema alcohol”, puesto que estas bebidas están ”jugando un lugar muy importante en nuestra vida”, dijo Rossi.

Cuando anunció en el Parlamento la campaña y la capacitación para implementar las intervenciones breves, el diputado blanco José Luis Satdjian comentó: “Es inconcebible que estemos hablando de un problema de alcohol, pero que esté subsidiada la cerveza”. Acotó que “quizás ahí haya un punto para seguir avanzando”. Además, consideró un “contrasentido” que el agua esté gravada con IVA. Este aspecto impositivo, destacó el exsubsecretario de Salud Pública, “repercute directamente en barreras de acceso al consumo de un producto o de otro”.

Por su parte, al referirse a lo “complejo” que resulta instrumentar políticas para reducir el consumo de bebidas alcohólicas, lo que va en línea con la ley vigente aprobada en 2020, el secretario general de la JND concluyó en comisión: “El tema drogas es la tumba de los crack, y si trabajás en alcohol, peor”.

56946.jpg Consumo de cannabis

Intervenciones en cannabis

Rossi informó que también se pondrá en marcha un programa de intervenciones breves en el consumo de cannabis. Estará financiado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y destinado a “gente que tiene dificultades y que aún no es dependiente”. Estudios recientes revelan que de 100 que fuman cannabis, 17 tienen un consumo problemático.

“Siempre se dice que para trabajar el tema de drogas hay que internar a la persona; la evidencia dice totalmente lo contrario. Hay que ir a la comunidad, trabajar en la comunidad y en el primer nivel de atención”, explicó. “El problema” de ese nivel, de las policlínicas mayoritariamente, es que “no tienen nada para trabajar; están con chauchas y palitos”. Por eso, agregó, la JND les está dando “herramientas” a los trabajadores de la salud para atender esta situación.