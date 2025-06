El Partido Colorado estudia un protocolo de actuación para casos de violencia de género y acoso sexual

El Partido Colorado ha sido pionero en elaborar leyes de avanzada para equiparar derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo, a diferencia del Frente Amplio y el Partido Nacional, no tiene un protocolo de actuación sobre violencia basada en género en sus filas. Un proyecto en tal sentido está a estudio de la Comisión de Ética interna.

En el proyecto, que abarca desde difamaciones hasta acoso sexual e incluye sanciones que pueden ir de amonestaciones privadas a la expulsión definitiva, trabajaron dirigentes como la excandidata a la intendencia de Montevideo Virginia Cáceres, la abogada y legisladora suplente Sara Durán y las exprosecretarias de Género y Diversidad del Partido Colorado Desirée Pagliarini y Andrea Maddalena. El proyecto se presentó por primera vez a principios de 2024, año en el cual el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) colorado, ante el que responden directamente las distintas prosecretarías, tuvo muy poca agenda para lo que no fuera electoral. Este es un nuevo intento.

Maddalena contó a Búsqueda que un grupo de compañeras se reunió con el CEN para plantear que se retomara la discusión del protocolo, sobre el cual no había tenido “respuesta”. Tras ese encuentro, el proyecto pasó a evaluación de la Comisión de Ética. “La idea era que lo iban a comenzar a estudiar luego de las elecciones departamentales de mayo y que finalmente se apruebe”, añadió quien entre 2010 y 2020 fue la primera prosecretaria de Género que tuvo el Partido Colorado.

Ayer y hoy

El proyecto incluye referencias a leyes históricas impulsadas por los colorados, como la 4.802 de 1913, que autorizaba el divorcio por sola voluntad de la mujer. También coloradas fueron tres de las cuatro primeras legisladoras electas en Uruguay, la diputada Magdalena Antonelli y las senadoras Isabel Pinto y Sofía Álvarez, en 1942, así como la primera mujer que asumió como ministra, Alba Roballo, en 1968. Más acá en el tiempo, en marzo de 2012, también fue colorada la primera mujer en ocupar el principal cargo en la orgánica partidaria, cuando Martha Montaner fue designada secretaria general.

Sin embargo, reconocen varios en la interna y fuera de ella, hoy por hoy la temática de género no es una bandera que el Partido Colorado enarbole ni por la que se los identifique. En los últimos años, precisó una dirigente vinculada al tema, no se encontró apoyo “ni terreno fértil” en la orgánica partidaria para desarrollar esa área. “Quien nos dio más para adelante fue (el expresidente) Julio María Sanguinetti, que tiene casi 90 años. Con eso te digo todo”, señaló. Hoy no hay ninguna senadora colorada y solo tres de sus 17 diputados son mujeres.

En setiembre pasado, Pagliarini, siendo prosecretaria de Género y Diversidad, se bajó de la lista 600, de la cual era candidata suplente a diputada por Montevideo. Según publicó Búsqueda entonces, la decisión se basó en que no veía reflejados sus “valores y principios” en Andrés Ojeda, entonces candidato a la presidencia y hoy senador y secretario general colorado. En diciembre también dejó la prosecretaría.

Ojeda no es el único en recibir señalamientos. La comparecencia del líder de la otra ala partidaria, Pedro Bordaberry, de Vamos Uruguay, en el ciclo Desayunos Búsqueda de abril, no cayó bien entre mujeres integrantes de Unir para Crecer, de Ojeda. En esa ocasión, el senador cuestionó la que denominó la “cosa woke”, entre las que incluyó algunas cuestiones del feminismo y las cuotas “a prepo”. También apuntaron a que pese a que en octubre Rosario Palleiro fue electa diputada en Montevideo por la lista 10, de Vamos Uruguay, esta renunció a su banca para que finalmente asumiera Adrián Juri.

Silencio y estridencias

“En un contexto donde se cree que solo lo estridente es real, quisiera decir que el silencio también es trabajo”, dijo a Búsqueda la actual prosecretaria de Género y Diversidad, Florencia Pírez, quien se mantiene desde el período anterior (cuando fue prosecretaria adjunta), en tanto no se designen las nuevas autoridades.

Entre las tareas realizadas, enumeró talleres sobre el proyecto de ley de tenencia compartida (el de la nacionalista Carmen Asiaín, que mereció duros cuestionamientos de Maddalena, quien en la administración anterior fue directora de descentralización de Instituto Nacional de las Mujeres), de sensibilización e implementación de la “ley trans”, del turismo diverso o de violencia política, además de homenajes a coloradas históricas como Adela Reta, Alba Cassina y Martha Montaner.

“Que queda mucho camino al andar, que no somos lo que (históricamente) supimos ser, sin duda. Pero se trabaja, hay resultados”, afirmó Pírez. Uno de estos últimos, subrayó, es que para la Intendencia de Montevideo se designó “una candidata de consenso” como Virginia Cáceres, hoy prosecretaria de Diputados, quien además fuera la primera mujer en presidir la Administración Nacional de Educación Pública.

Sin embargo, la última reunión de la Prosecretaría de Género y Diversidad tuvo lugar antes de la elección del actual CEN, en diciembre pasado. Una vez que el comité comienza a trabajar hay un año de plazo para conformar las nuevas prosecretarías, lo que aún no pasó.

En febrero, el senador Gustavo Zubía, apoyado por sus pares Ojeda y Robert Silva, impulsó un proyecto para cambiar la Ley 19.580 de violencia de género en el que pedía que se contemplara la “historia” de las denunciantes (originalmente, el proyecto hablaba de la “historia sexual”). En una columna publicada en la diaria el 6 de marzo, Maddalena cuestionó con dureza esa iniciativa. En diálogo con Búsqueda, donde recordó que la primera ley en ese sentido (la 17.514, de “erradicación de violencia doméstica”) fue promulgada en 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle, lamentó que la prosecretaría no haya hecho ningún pronunciamiento al respecto.