El Partido Colorado traza un plan para reposicionarse ideológicamente, incrementar su recaudación y volver al “territorio”

El Partido Colorado ha descuidado muchas cosas: el contacto con la gente, trabajar en el interior, las arcas, su definición ideológica. Ese es uno de los motivos por los que pasó de ser hegemónico durante más de siglo y medio a su presente de socio minoritario de una coalición opositora. Un proyecto quinquenal busca revertir esa situación.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Esta valoración es del senador Robert Silva , principal impulsor del Plan Estratégico de Fortalecimiento del Partido Colorado 2025-2029, aprobado por “aclamación y unanimidad” en la convención partidaria del sábado 8. El plan consta de cuatro ejes, de los cuales el primero es hacer un diagnóstico de la situación actual. Para eso se contratará a una empresa especializada que aún no fue elegida, pero en la que se piensa gastar “unos cuantos miles de dólares” para que realice su trabajo en el primer trimestre del año próximo, añadió el expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

“El partido lleva muchos años trabajando al talenteo, a lo que los líderes dispongan y consideren, cuando lo hay que hacer es trabajar profesionalmente”, dijo Silva. Esta “profesionalización” ya se había empezado a transitar en mayo , con la contratación de una agencia de comunicación, Tierra Media, y la conformación de una comisión de planificación que desembocó en este plan estratégico.

Además de contratar una empresa para que haga el diagnóstico de situación, incluyendo el posicionamiento ante la opinión pública de “dirigentes, convencionales y militantes”, el primero de los ejes busca la elaboración de una estrategia con miras al ciclo electoral de 2029.

“Esto es algo inédito, el partido no lo hizo nunca. Esto no es algo pensado para ganar las próximas elecciones, pero sí para fortalecer al partido y tener el mejor desempeño entonces”, dijo Silva a Búsqueda . Esto comprende también el análisis de los últimos tres períodos electorales, en los que los colorados obtuvieron el 12,9%, el 12,8% y el 16,1%, respectivamente.

El segundo de los ejes trata sobre el “posicionamiento ideológico” del Partido Colorado, e incluye la conformación de un “congreso ideológico”. Según Silva, tiene que primar la idea de un partido con múltiples miradas “que se complementan en la acción”, por encima del escoramiento hacia la derecha con el que es percibido por buena parte del electorado. “En este partido coexistieron (Jorge) Pacheco Areco con (Manuel) Flores Mora”, afirmó; un partido catch-all, según la terminología de la ciencia política.

V2Plan Estrategico de Fortalecimiento del Partido

Este eje incluye por primera vez la “obligatoriedad” de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado sesione en el interior del país. También plantea fortalecer las formas de financiación interna. “Lo que se busca es volver ‘al territorio’, volver a tener contacto con la gente. Tenemos que tener una casa partidaria en todos los departamentos”, dijo Silva.

Ya las hay en Paysandú, Salto, Soriano, Río Negro y Canelones, pero faltan en Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Cerro Largo, detalló. En Cerro Largo se constituyó el Comité Ejecutivo Departamental (CED) por primera vez en 10 años. “Hay que volver a eso”, añadió el senador.

Silva planteó que también hay un reclamo a los dirigentes a que “aporten lo que tienen que aportar”, en referencia a la contribución del 5% de los ingresos nominales de todos los colorados que tienen cargos parlamentarios, municipales o como representantes de la oposición en directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. “Esto es algo que el partido descuidó. Habiendo estado tantos años en el gobierno y habiendo tenido tanta gente en todos los departamentos, la realidad tendría que ser otra. Pero lo cierto es que las arcas están vacías”, indicó.

Para arrancar, el 8 de diciembre se hará una cena de recaudación en el Instituto Joaquín Suárez, que será el responsable de varias de las acciones dispuestas durante este quinquenio. La mensualidad de la afiliación se actualizó de $ 150 al mes a tres niveles de compromiso: “Militante”, a $ 200; “siempre”, a $ 500; y “de honor”, a $ 1.000. Vinculado a esto está la venta de merchandising colorado, como remeras ($ 550), mochilas ($ 750), banderas ($ 500 o $ 600), así como cuadernos, tazas, lapiceras o llaveros ya disponibles. En una siguiente etapa se ofrecerán imágenes de Rivera o Batlle en un estilo similar al de Andy Warhol.

El tercer eje apunta a vincular al partido a la “sociedad civil organizada”, en ámbitos que la colectividad también descuidó en las últimas décadas, como la academia, las organizaciones sociales y los gremios. Finalmente, el cuarto y último habla de desarrollar una política de comunicación “moderna y sostenida”. El objetivo, según el último candidato a vicepresidente por los colorados, es “generar un relato y tener una marca clara”.

Claves

Antes de ser sometido a la convención, el plan había sido presentado y aprobado en el CEN, donde hay representantes de los sectores Unir para Crecer (de Silva y el secretario general Andrés Ojeda, también senador), Vamos Uruguay (liderado por el senador Pedro Bordaberry) y Paso a Paso, del independiente Marcelo Caporale.

Si bien Silva asegura que se busca trabajar “en clave de partido” y destaca la participación de Diego Guidobono, de Vamos Uruguay, en el proyecto, este plan estratégico fue diseñado en el CEN, donde Unir para Crecer es mayoría y el sector de Bordaberry no tiene a ninguno de sus dirigentes de más peso. El mayor impulso a esta iniciativa proviene del ojedismo.

“¡Yo propongo trabajar en clave de partido, no en clave de sector! Al menos, yo estoy en esa lógica”, sostuvo Silva, consultado sobre esa situación. “De cualquier forma, admito que es un desafío”, añadió.

Sanciones leves

En la convención nacional del sábado 8 también se confirmaron los apercibimientos recomendados por la Comisión de Ética colorada a dirigentes que hicieron acuerdos con el Partido Nacional por fuera de la orgánica para las elecciones departamentales del 11 de mayo.

Ellos son Eduardo Huevo Píriz, de Rocha, Ricardo Molinelli, de Paysandú, y Fernando Álvez y Carlos Flores, de Maldonado. Originalmente, la comisión también había recomendado apercibir al exdiputado Juan Carlos Carlucho Moreno, de Paysandú, quien falleció el 23 de octubre.

El apercibimiento es la sanción más baja incluida en la carta orgánica colorada. Dirigentes de la interna partidaria resaltaron que esta confirmación, votada por una muy amplia mayoría, es un espaldarazo a la idea de que el lema Coalición Republicana funcione en todos los distritos para las elecciones departamentales de 2030.