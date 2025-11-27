Orsi: Ferrero “es nuestra fiscal de Corte”

El presidente Yamandú Orsi dijo que la fiscal de Corte subrogante tiene su “apoyo total y absoluto” y que si no estuviera de acuerdo con mantenerla hubiera “hecho algo al respecto”; planteó sin embargo que el tema tiene que discutirse con la oposición y resolver una designación definitiva
La designación de un titular para la fiscalía de Corte es uno de los debes del gobierno de Yamandú Orsi. Pese a que su administración lo marcó como una prioridad, hasta ahora oficialismo y oposición no han logrado consensuar un nombre —que necesita dos tercios de los votos del Senado— para ocupar ese cargo.
Consultado sobre si creía que Mónica Ferrero, quien hoy ocupa el cargo de forma subrogante, era la persona adecuada para conducir la Fiscalía en los próximos años, Orsi respondió que “en este período sí”.
“Es nuestra fiscal de Corte, si nosotros no estuviéramos de acuerdo, hubiésemos hecho algo al respecto”, añadió.
De todos modos, dijo que sigue siendo un tema que “hay que resolver”. Hay que “tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelva los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo: en el período anterior se perdió tiempo, se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también ‘el presidente es mano’. Sigo pensando lo mismo. Yo tengo que generar los ámbitos de discusión para analizar si quien tiene que seguir, por ejemplo, es Mónica o es otra persona. No, no hay que descartar eso incluso. Ella es un nombre que han propuesto algunos partidos. Y esa discusión hay que darla. Cuando escucho que es la fiscal subrogante, que se diga ‘subrogante’ es raro. Si no lo resolvés, estás mostrando una nana que tenés en el sistema político”.
Orsi dijo que, en tanto no haya una definición, “lo que corresponde ahora es el apoyo total y absoluto” a Ferrero.