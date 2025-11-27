Orsi: Ferrero “es nuestra fiscal de Corte”

La designación de un titular para la fiscalía de Corte es uno de los debes del gobierno de Yamandú Orsi . Pese a que su administración lo marcó como una prioridad, hasta ahora oficialismo y oposición no han logrado consensuar un nombre —que necesita dos tercios de los votos del Senado— para ocupar ese cargo.

De todos modos, dijo que sigue siendo un tema que “hay que resolver”. Hay que “tener un ámbito entre los partidos políticos que resuelva los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de la Fiscalía General. Yo hice una crítica y la sostengo: en el período anterior se perdió tiempo, se debió haber trabajado más en eso. Y dije en su momento también ‘el presidente es mano’. Sigo pensando lo mismo. Yo tengo que generar los ámbitos de discusión para analizar si quien tiene que seguir, por ejemplo, es Mónica o es otra persona. No, no hay que descartar eso incluso. Ella es un nombre que han propuesto algunos partidos. Y esa discusión hay que darla. Cuando escucho que es la fiscal subrogante, que se diga ‘subrogante’ es raro. Si no lo resolvés, estás mostrando una nana que tenés en el sistema político”.