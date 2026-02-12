Citaciones de ministros a la Comisión Permanente del Parlamento durante el primer año de gobierno fueron récord

La mayoría de los ministros habrá concurrido a la Comisión Permanente al finalizar febrero. De los 14 secretarios de Estado, fueron citados ocho . Es la cifra más alta de convocados a este ámbito durante el primer año de gobierno desde la restauración de la democracia, según surge de un relevamiento del Programa de Estudios Parlamentarios del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República al que accedió Búsqueda .

El coordinador de este programa, Daniel Chasquetti , dijo a Búsqueda que, de acuerdo a su lectura, la cantidad de llamados al Palacio Legislativo refleja que “hay una estrategia de búsqueda rápida de erosión del gobierno”, aunque plantea dudas sobre la efectividad de ese plan.

Para el politólogo, “a veces es mejor hacer pocos llamados y bien contundentes, que sean un escándalo o abran un nuevo escenario político, y no hacer muchos y que el público no se dé cuenta de lo que está pasando”. Entre los llamados más contundentes de pasadas legislaturas, , recordó una interpelación promovida por el senador blanco Carlos Moreira por la situación de la extinta aerolínea estatal Pluna y otra del entonces senador frenteamplista Mario Bergara por el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Los ocho citados a la Comisión Permanente esta temporada superan a los cinco de los veranos de 2006, 2016 y 2021, los primeros años de legislaturas que registraban mayor cantidad de convocatorias desde 1985. Parlamentarios del Frente Amplio han cuestionado el elevado número de citaciones, pero han dado sus votos para convocar a los ministros en régimen de Comisión General, con una excepción: el canciller.

Ante la negativa del Frente, Mario Lubetkin será interpelado, una convocatoria que requiere menos votos. El jueves 19 el canciller deberá responder sobre cinco asuntos: la situación en Venezuela, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, los resultados del reciente viaje del gobierno a China, los cambios en las visas para uruguayos en Estados Unidos y el acuerdo Mercosur-Singapur.

Para convocar a un ministro en Comisión General se requiere la mitad más uno de los votos y no conlleva necesariamente un pronunciamiento de la cámara. La interpelación se convoca con un tercio de los votos y puede derivar en la censura al titular de la cartera si se alcanza la mayoría en el plenario. A pesar de las varias citaciones de este verano, ninguna ha implicado un riesgo para el gobierno. Dado que el Frente Amplio tiene mayoría en la Comisión Permanente (seis de los 11 legisladores), el oficialismo unido puede resguardar a su gabinete incluso durante una interpelación.

El senador colorado Robert Silva, suplente en la Comisión Permanente, dijo a Búsqueda que “la coalición republicana está actuando como coalición” por primera vez. Por su parte, el nacionalista Pablo Abdala, que ha sido cuatro veces diputado y en todos los casos como opositor, dijo que “nunca“ vio a la oposición “tan aceitada y tan bien coordinada, articulando acciones parlamentarias, como en esta oportunidad”. El diputado convocó al ministro del Interior, Carlos Negro, quien compareció el 28 de enero, y aclaró que, al hablar de coordinación, no se refiere a la cantidad de citados, sino a la “preparación“ de las convocatorias. Esto incluye consultas al Partido Independiente, cuyo diputado no integra la Comisión Permanente.

Abdala destacó que la coalición republicana incluso dio un paso más al emitir el 7 de enero una declaración conjunta de condena al régimen venezolano firmada por legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto.

Ante los planteos oficialistas sobre la excesiva cantidad de llamados, el diputado blanco señaló que las citaciones han contado con los votos del Frente Amplio, salvo la de Lubetkin, lo que atribuye a un “malentendido” entre el oficialismo y la oposición.

El control del gobierno a través de la convocatoria a ministros a sesiones que se transmiten por el canal de YouTube del Senado genera reparos en el Frente Amplio. El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir, dijo a Búsqueda que las citaciones “no aportaron nada” y que los ministros podrían haber sido recibidos por las comisiones del Parlamento que tratan los temas vinculados.

Los ministros Cristina Lustemberg (Salud), Gabriel Oddone (Economía), Edgardo Ortuño (Ambiente), Alfredo Fratti (Ganadería) y Negro ya comparecieron ante la Comisión Permanente. Además, asistirán el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, que responderán a Silva el miércoles 18 por las políticas trazadas en materia educativa. El jueves 19 el diputado blanco Juan Martín Rodríguez interpelará al canciller. Y el viernes 20 comparecerá, también a solicitud de Silva, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, junto con las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), por la muerte de tres menores de edad que estaban bajo tutela estatal.

Oddone-Lustemberg-Parlamento Gabriel Oddone y Cristina Lustemberg durante el llamado a sala para explicar las modificaciones introducidas antes de fin de año en la devolución del Fonasa. Mauricio Zina / adhocFOTOS

“La situación de INAU es crítica hace mucho tiempo”, dijo la presidenta de la Comisión Permanente, la frenteamplista Bettiana Díaz. “No solo tiene que ver con las autoridades”, planteó en rueda de prensa la senadora, sino que hay “un problema estructural en las instituciones totales” del país. El Frente Amplio votó citar a Civila porque resulta “razonable” que concurra a dar explicaciones, explicó el diputado Federico Preve, que integra la Comisión Permanente por el oficialismo.

Cifras y lecturas

Al comparar los llamados a la Comisión Permanente durante las pasadas ocho legislaturas se evidencia un salto en la cantidad al final del siglo pasado. Dos ministros del primer gobierno de Julio María Sanguinetti fueron convocados durante toda la legislatura; una de ellas, Adela Reta, fue interpelada. En la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera fueron cinco los citados. En el siguiente período, el segundo de Sanguinetti, hubo 25 citaciones, todas en régimen de Comisión General, según el informe del Programa de Estudios Parlamentarios. Solo en 1999, año de campaña electoral y por ello de receso parlamentario extendido (comienza el 15 de setiembre), una decena de ministros fueron llamados a la Comisión Permanente.

Ya en el siglo XXI, con Jorge Batlle como presidente de la República, fueron 19 convocatorias, dos de ellas interpelaciones. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, también 19, con tres ministros interpelados. Durante el mandato de José Mujica hubo 21 llamados a Comisión General y cuatro interpelaciones en la Comisión Permanente. El segundo período de Vázquez sumó 13 llamados a comisión y tres ministros interpelados durante el receso.

Cuando presidió el nacionalista Luis Lacalle Pou, tres ministros fueron a la Comisión Permanente en régimen de Comisión General y el Frente Amplio promovió cinco interpelaciones, cuatro de ellas el mismo día a raíz de incendios forestales. Sin embargo, esa convocatoria se suspendió porque dos secretarios de Estado dieron positivo de Covid-19.

Los ocho llamados de la Comisión Permanente a ministros en el primer año del gobierno de Orsi llegan tras cinco interpelaciones durante el período ordinario, la misma cifra que el primer año de los dos gobiernos de Vázquez, y una interpelación más que el primero de Sanguinetti. Durante el año pasado, la oposición no logró la mayoría de los votos en ninguna sesión para cuestionar con una declaración de la cámara las explicaciones del gobierno.

Fratti-Comisión-Permanente Alfredo Fratti durante la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Cómo procesa la ciudadanía estos llamados es un tema de análisis político. El director de Factum, Eduardo Bottinelli, dijo a Búsqueda que “la cantidad de convocatorias y de interpelaciones que hemos tenido muestra que la oposición quiere dominar la agenda, pero sostener este ritmo desgasta la herramienta y el efecto que produce”. Consideró que ese “es un riesgo que corre la oposición”.

Sin embargo, Abdala desestima que haya desgaste. El diputado blanco dijo ser “muy parlamentarista” y que los asuntos “tienen que tomar estado parlamentario”, porque el Parlamento “ejerce el contralor” a través de intercambios con ministros. “Son las instancias en que los temas se transparentan, se ventilan”, sostuvo. “En todos los casos” de este verano, alegó, “no hemos perdido la seriedad”, que es “prerrequisito necesario”.

Por su parte, Chasquetti evita hablar de desgaste y “reducir la política al efecto que generan las decisiones sobre la opinión pública”. El politólogo planteó a Búsqueda que el “sentido” de las convocatorias radica en que los parlamentarios logren “modificar” algo de la política pública.

A partir de consultas a legisladores, el coordinador del Programa de Estudios Parlamentarios sostuvo también que desde el punto de vista de las estrategias individuales de los parlamentarios es “una oportunidad” integrar la Comisión Permanente para convocar a ministros y así ocupar “el centro de la escena”. Estimó que quienes han estado este verano en el foco a partir de cruces en ese ámbito fueron Díaz y el senador blanco Sebastián da Silva.