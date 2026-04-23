Sanguinetti y Lacalle Herrera criticaron el manejo de las redes sociales de Trump y Milei

Los expresidentes participaron en un panel sobre comunicación; “hay quienes gobiernan en la noche por Twitter, ¿están calmando el insomnio?”, dijo el líder colorado

Julio María Sanguinetti (izquierda) y Luis Alberto Lacalle (derecha) durante la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la Intendencia de Montevideo.

Los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera criticaron la actividad en redes sociales de los mandatarios Donald Trump, de Estados Unidos, y Javier Milei, de Argentina, durante su participación en un panel de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la Intendencia de Montevideo el miércoles 22.

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“Hay quienes gobiernan en el Twitter (hoy X), ¡que gobiernan en la noche! Lo vimos esta última semana: el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Argentina ¡haciendo tuits a las tres de la mañana! ¿Qué es esto? ¿Están calmando el insomnio? ¡Tremendo! ¿Cómo no va a impactar esto en la democracia?”, dijo el líder colorado, que gobernó Uruguay entre 1985 y 1990 y entre 1995 y 2000.

“Y una cosa típica de esa práctica es que no hay pausa para la reflexión”, aportó enseguida Lacalle Herrera, nacionalista, quien presidió Uruguay entre 1990 y 1995. “En la antigua diplomacia, cuando se mandaba una carta para proponer un arreglo, había esa pausa. Hoy, el presidente que está en el piqui-piqui (haciendo el gesto de teclear en un celular) se le ocurre una cosa ¡y la zampa!, ¡y la dice!”, añadió. Ambas intervenciones fueron coronadas con risas y aplausos del público presente en el salón Azul del Palacio Municipal. “Y el señor de allá arriba y el de acá al costado, ¡hacen bajar la bolsa! ¡Y los pobres de la bolsa andan como perros sin dueño!”, agregó el líder blanco, en referencia —sin nombrarlos— a Trump y Milei.

Estas fueron las intervenciones de Sanguinetti y Lacalle Herrera cuando el moderador del panel, Leandro Fagúndez, les preguntó cómo se hubieran imaginado su gestión y su comunicación en los tiempos modernos. Cuando ambos gobernaron Uruguay las redes sociales no se habían popularizado. De hecho, recién al inicio del segundo mandato del dirigente colorado internet comenzó a ampliar su uso doméstico.

“Eso (por las redes sociales) es la inmediatez, no hay pausa. Y la primera reacción de la persona que está en el poder es (manejar la) pausa. Porque en caliente no se gobierna”, concluyó Lacalle Herrera. También sobre las redes sociales afirmó que estas fomentan “la cobardía, el insulto, la falta de responsabilidad”, porque “el anonimato ha ensuciado la vida política de estos tiempos. Se dice cualquier barbaridad sobre las personas con una impunidad a lo que hay que buscarle remedio”.